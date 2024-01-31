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Сили ППО знищили 14 "шахедів" з 20, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Росіяни в ніч на 31 січня 2024 року атакували територію України 20 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" та балістичними ракетами "Іскандер-М".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Окупанти запускали шахеди Приморсько-Ахтарську,  Курську та мису Чауда. Ракетами били з Криму та Воронезькій області.

 "Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 14 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Полтавській області ввечері 30 січня під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Влучень не зафіксовано, - ОВА (оновлено)

Нагадаємо, ввечері 30 січня у Харкові пролунали вибухи. За даними влади ворог вдарив "шахедами" по житловій забудові. Три цивільні людини отримали легкі забої та гостру реакцію на стрес.

Автор: Марина Макєєва
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Учора надрукували про президентську бригаду ім. Богдана Хмельницького. Ця сторінка, як вони на Гепардах Київщину захищають. Коменти були легко сказати м'які, бо люди відверто написали,що в інших областях Гепарди не бігають і Патріоти з Ірисами також не стоять. Про що і говорить обстріл сьогодні. До речі,більшість військових написали негатив.
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31.01.2024 08:58 Відповісти
 
 