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В Кривом Роге раздались взрывы: Силы ПВО сбили российскую ракету

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

Российские оккупационные войска выпустили ракету в сторону Кривого Рога.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах.

Суспільне заявило о звуках взрывов в городе.

Глава ОВА Лысак сообщил, что силы ПВО сбили ракету.

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****** хорошо так, наверно баллистика, а мож ПВО сбило, было 3 выбуха
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31.01.2024 15:14 Ответить
Нах. нам такий президент і такий уряд, котрі не змогли і не можуть організувати і забезпечити ПРО і ППО країни? Війна не вчора розпочалася, а ворог досі безкарно нищить нашу економіку, інфраструктуру, енергетику, міста і села, убиаає наших людей! А сикливе, бездарне, брехливе і злодюжне керівництво лише піариться нескінченними самолюбованськими відосіками і монологами, пудрить мізки народу і розкрадає країну (у т.ч. і Армію). Ці іуди доб"ють Україну, обезголовлять Армію (Залужного) і кинуть нас під ноги кацапам - нате, як домовлялися!
У відставку, в кайданки, до суду і на шибеницю по скороченій процедурі!
Чому мовчить Залужний?!?! Українців убивають і заганяють у московське рабство! П-ць...
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31.01.2024 15:22 Ответить
А до чого тут Залужний? Залужний воює собі, як вміє. Не він обирав зепроданців, а народ України. До народу й звертайтеся. А у зепроданця слід спитати, хто такі дєрьмак з гетманцевим, чому не люстрований татаров та Ко тощо.
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31.01.2024 18:02 Ответить
Залужний "до того", що за ним стоїть Народ і Армія - остання надія і опора України. Залужний був би останньою нікчемою і сиклом, якби не підготовив собі вірні частини і командирів на випадок, коли б ця продажна злодюжна жидівсько-кацапська камарілья з Банкової спробувала б його усунути. Іншого виходу нема. Можна ще "спустити на тормозах - відставка президента і уряду і дострокові вибори. ДАлі терпіти народ не зможе.
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31.01.2024 19:59 Ответить
 
 