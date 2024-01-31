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В Кривом Роге раздались взрывы: Силы ПВО сбили российскую ракету
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска выпустили ракету в сторону Кривого Рога.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах.
Суспільне заявило о звуках взрывов в городе.
Глава ОВА Лысак сообщил, что силы ПВО сбили ракету.
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