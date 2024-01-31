У Кривому Розі пролунали вибухи: Сили ППО збили російську ракету

Російські окупаційні війська випустили ракету в бік Кривого Рогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах.

Суспільне заявило про звуки вибухів у місті.

Глава ОВА Лисак повідомив, що сили ППО збили ракету.

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