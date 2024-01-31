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Воздушная тревога объявлена по всей Украине из-за взлета МиГ-31К в России
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.
Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", - говорится в сообщении.
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Sharikoff
показать весь комментарий31.01.2024 15:21 Ответить Мне нравится 7
Полтава и Харьков
показать весь комментарий31.01.2024 15:30 Ответить Мне нравится 6
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