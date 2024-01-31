Воздушная тревога объявлена по всей Украине из-за взлета МиГ-31К в России

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", - говорится в сообщении.

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