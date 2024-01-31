Повітряну тривогу оголошували по всій Україні: У Росії злітали шість МіГ-31К (оновлено)

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області", - йдеться в повідомленні.

Моніторингові Telegram-канали заявили про зліт шести винищувачів МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал".

Станом на 16:39 оголошено про відбій тривоги.

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