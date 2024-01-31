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Повітряну тривогу оголошували по всій Україні: У Росії злітали шість МіГ-31К (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
"Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області", - йдеться в повідомленні.
Моніторингові Telegram-канали заявили про зліт шести винищувачів МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал".
Станом на 16:39 оголошено про відбій тривоги.
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Sharikoff
показати весь коментар31.01.2024 15:21 Відповісти Мені подобається 7
Полтава и Харьков
показати весь коментар31.01.2024 15:30 Відповісти Мені подобається 6
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