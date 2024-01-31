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Повітряну тривогу оголошували по всій Україні: У Росії злітали шість МіГ-31К (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міг31

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області", - йдеться в повідомленні.

Моніторингові Telegram-канали заявили про зліт шести винищувачів МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал".

Станом на 16:39 оголошено про відбій тривоги.

Читайте: Україна втретє за тиждень атакувала НПЗ у Росії, - росЗМІ

Автор: Богдан Гуньковський
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Як же ви за**али підори гнойні!
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31.01.2024 15:21 Відповісти
Не залишай свою улюблену рашку без подарунків. Віддай їй все, що несеш комусь! І сам падай за ними!!🙏
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31.01.2024 15:30 Відповісти
 
 