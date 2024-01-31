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Взрыв раздался в Николаеве: Работала ПВО (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Николаеве во время воздушной тревоги раздался взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с Юга.
Мэр Сенкевич заявил: "Выясняем. Сообщу".
Позже глава города заявил, что звуки взрывов, которые слышали горожане - это работа ПВО.
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Відлуння якесь було, але це не вибух в місті, як це буває, коли прилітає. Км 10 від міста, не менше, якщо щось і прилетіло