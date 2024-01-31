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Взрыв раздался в Николаеве: Работала ПВО (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух

В Николаеве во время воздушной тревоги раздался взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с Юга.

Мэр Сенкевич заявил: "Выясняем. Сообщу".

Позже глава города заявил, что звуки взрывов, которые слышали горожане - это работа ПВО.

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Дивно, в центрі нічого не чув
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31.01.2024 17:17 Ответить
Ценр це де?
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31.01.2024 17:25 Ответить
ЦР.
Відлуння якесь було, але це не вибух в місті, як це буває, коли прилітає. Км 10 від міста, не менше, якщо щось і прилетіло
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31.01.2024 17:29 Ответить
а я чув. В літку через відчиненні вікна чути значно далі.
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31.01.2024 17:35 Ответить
А я в центрі чув. Але звук вибуху вказує, що він відвувся десь далеченько.
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31.01.2024 20:18 Ответить
 
 