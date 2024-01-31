Взрыв раздался в Николаеве: Работала ПВО (обновлено)

В Николаеве во время воздушной тревоги раздался взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с Юга.

Мэр Сенкевич заявил: "Выясняем. Сообщу".

Позже глава города заявил, что звуки взрывов, которые слышали горожане - это работа ПВО.

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