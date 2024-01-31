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Вибух пролунав у Миколаєві: Працювала ППО (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Миколаєві під час повітряної тривоги пролунав вибух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Півдня.
Мер Сєнкевич заявив: "Зʼясовуємо. Повідомлю".
Згодом очільник міста заявив, що звуки вибухів, які чули містяни, - це робота ППО.
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Відлуння якесь було, але це не вибух в місті, як це буває, коли прилітає. Км 10 від міста, не менше, якщо щось і прилетіло