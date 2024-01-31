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Вибух пролунав у Миколаєві: Працювала ППО (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух

У Миколаєві під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Півдня.

Мер Сєнкевич заявив: "Зʼясовуємо. Повідомлю".

Згодом очільник міста заявив, що звуки вибухів, які чули містяни, - це робота ППО.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Дивно, в центрі нічого не чув
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31.01.2024 17:17 Відповісти
Ценр це де?
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31.01.2024 17:25 Відповісти
ЦР.
Відлуння якесь було, але це не вибух в місті, як це буває, коли прилітає. Км 10 від міста, не менше, якщо щось і прилетіло
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31.01.2024 17:29 Відповісти
а я чув. В літку через відчиненні вікна чути значно далі.
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31.01.2024 17:35 Відповісти
А я в центрі чув. Але звук вибуху вказує, що він відвувся десь далеченько.
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31.01.2024 20:18 Відповісти
 
 