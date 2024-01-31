Вибух пролунав у Миколаєві: Працювала ППО (оновлено)

У Миколаєві під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Півдня.

Мер Сєнкевич заявив: "Зʼясовуємо. Повідомлю".

Згодом очільник міста заявив, що звуки вибухів, які чули містяни, - це робота ППО.

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