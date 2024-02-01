Россияне ночью атаковали Украину 4 "шахедами", ПВО уничтожило 2, - Воздушные силы

Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 4 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Этой ночью враг применил четыре ударные БпЛА типа "Shahed-136/131". Два - уничтожены на Харьковщине", - говорится в сообщении.

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