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Россияне ночью атаковали Украину 4 "шахедами", ПВО уничтожило 2, - Воздушные силы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 4 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
"Этой ночью враг применил четыре ударные БпЛА типа "Shahed-136/131". Два - уничтожены на Харьковщине", - говорится в сообщении.
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