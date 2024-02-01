РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11272 посетителя онлайн
Новости За рубежом
9 636 26
Великобритания (4277) оккупация (9530) санкции (10627) Севастополь (1702)

В Лондоне задержали бывшего "губернатора" оккупационных властей Севастополя Овсянникова, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

дмитро,овсянніков

Бывшего губернатора Севастополя от РФ Дмитрия Овсянникова задержали британские власти около его дома в Лондоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Радіо Свобода" со ссылкой на газету The Times.

Экс-губернатор Севастополя подозревается в нарушении санкционного законодательства. Отмечается, что он возглавлял оккупированный крымский город с 2017 по 2019 год. До этого и после этого он являлся заместителем российского министра промышленности и торговли. В 2020 году его сняли с должности и уволили с правительства, как утверждалось, из-за скандала с непристойным поведением в аэропорту Ижевска.

По информации The Times, Овсянникова задержали в его лондонском доме. Он предстанет перед судом 20 февраля. Овсянников обвиняется в обходе санкций и открытии счета в Лондонском банке, также - в четырех платежах на общую сумму 65 тысяч фунтов стерлингов и в хранении 77,5 тысяч фунтов стерлингов наличных, сообщает сайт The Insider.

"Овсянников является санкционным лицом в Великобритании, что налагает ограничения на его доступ к деньгам и финансовым услугам", - отмечает The Times.

Также читайте: Палата лордов призывает правительство Великобритании передать деньги Абрамовича от продажи "Челси" на помощь Украине, - BBC

Ранее в отношении Овсянникова действовали также санкции ЕС. Однако в феврале 2023 года он был исключен из этого списка. При этом власти Великобритании с него санкции не снимали.

Бывший российский губернатор находится в одной из лондонских тюрем. Российская служба Би-Би-Си отмечает, что это необычная ситуация: арестованных за ненасильственные преступления чаще всего освобождают под залог.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+37
"Русскомирці" лізуть жити до піндосів, як вони кажуть англосаксів. Чого вам потіори не живеться у своєму прокваканому болоті? Чого несете свою дупу до нормальних людей?
показать весь комментарий
01.02.2024 08:14
+31
Ну, що ви, таваріщ...
Невже не розумієте - вони кінчені негідники, але не ідіоти.
Совісті немає, але мізки є.
А, взагалі, саме на цьому і згорів СРСР - бачили одне, говорили інше, робили третє, думали четверте... І всі вважали, що так і має бути, що це нормально. А це ненормально...
показать весь комментарий
01.02.2024 08:23
+22
Боже, який сором! Поїхав жити до клятих англосаксів, замість того, щоб насолоджуватися красою Ніжнєва Тагіла.
показать весь комментарий
01.02.2024 08:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Русскомирці" лізуть жити до піндосів, як вони кажуть англосаксів. Чого вам потіори не живеться у своєму прокваканому болоті? Чого несете свою дупу до нормальних людей?
показать весь комментарий
01.02.2024 08:14 Ответить
Ну, що ви, таваріщ...
Невже не розумієте - вони кінчені негідники, але не ідіоти.
Совісті немає, але мізки є.
А, взагалі, саме на цьому і згорів СРСР - бачили одне, говорили інше, робили третє, думали четверте... І всі вважали, що так і має бути, що це нормально. А це ненормально...
показать весь комментарий
01.02.2024 08:23 Ответить
Лізе мразота жити у "погану" Британію, США, ЄС . Їх би за тероризм мали судити у світі але Україна погано працює над тим бо щурів-кротів зрадників пів ОПи та у ВР є й досі подільніки медвечука.
показать весь комментарий
01.02.2024 09:51 Ответить
Ну і що що затримали - зуб даю через пару місяців якщо не швидше він буде на волі!
показать весь комментарий
01.02.2024 08:17 Ответить
Але - без грошей!
показать весь комментарий
01.02.2024 08:50 Ответить
А хтось знає де гроші цього покидька знаходяться - вони всі "бідні" як церковні миші!
показать весь комментарий
01.02.2024 09:46 Ответить
У Мі-6 працюють не дурніші ніж в АНБ
показать весь комментарий
01.02.2024 09:51 Ответить
Дещо в нього знайшли. Про це написано в статті.
показать весь комментарий
01.02.2024 09:52 Ответить
якісь арахамії подзвонять... та і оправдають цього руZZкого злодія-терориста-окупанта.....
показать весь комментарий
01.02.2024 09:54 Ответить
элитному скрепному терпиле бежать нужно было не в Европу, а к кадыровцам, они бы и обобрали и обогрели и научили извиняться на коленях..
показать весь комментарий
01.02.2024 08:21 Ответить
Подивіться на іпло цього Афсяннікава, він би кадирівцям точно сподобався.
показать весь комментарий
01.02.2024 08:46 Ответить
показать весь комментарий
01.02.2024 08:26 Ответить
а міг би спокійно жити в Магадані і під санкціями
показать весь комментарий
01.02.2024 08:27 Ответить
Має бути запит на екстрадицію воєнного злочинця.
І вже вчора.
показать весь комментарий
01.02.2024 08:32 Ответить
татаравим з партновими та іншим ЗЕкривосуддям ЦЕ не цікаво....

краще знущатися над Червінським...по завданню з кремля.....
показать весь комментарий
01.02.2024 09:56 Ответить
Цікаво, паспорт який у нього? Мабудь два має.........
показать весь комментарий
01.02.2024 08:33 Ответить
Боже, який сором! Поїхав жити до клятих англосаксів, замість того, щоб насолоджуватися красою Ніжнєва Тагіла.
показать весь комментарий
01.02.2024 08:42 Ответить
Прям враг народа "навароссіі" ..... всі "скрєпи" зламав.
показать весь комментарий
01.02.2024 09:52 Ответить
МЗС з МВС та ГПУ з рнбоу, запит на екстрадицію ворога московськага до України, уже направили Британським колегам??
Малюска з татаровим, прокинься! Ти уже сер…!
Ну й привладні діарейщики…
показать весь комментарий
01.02.2024 09:02 Ответить
В Україні він НЕ у розшуку?!
показать весь комментарий
01.02.2024 09:27 Ответить
Червінський за гратами. Для влади це важливіше.
показать весь комментарий
01.02.2024 09:55 Ответить
от підар , в мурманську набагато кращі умови для життя і море поруч
показать весь комментарий
01.02.2024 09:35 Ответить
бріти такі русафоби, такі русафоби
показать весь комментарий
01.02.2024 10:10 Ответить
І не кажіть. Найадекватніші люди.
показать весь комментарий
01.02.2024 11:12 Ответить
Нормальна українська влада вже би запросила британців обміняти його (зараз, чи згодом, як там з положено з британським правосуддям?) на азовців які знаходяться в полоні у касапів
показать весь комментарий
01.02.2024 11:09 Ответить
"Овсянников, сэр!" 🍽
показать весь комментарий
01.02.2024 12:42 Ответить
 
 