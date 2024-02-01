В Лондоне задержали бывшего "губернатора" оккупационных властей Севастополя Овсянникова, - СМИ

Бывшего губернатора Севастополя от РФ Дмитрия Овсянникова задержали британские власти около его дома в Лондоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Радіо Свобода" со ссылкой на газету The Times.

Экс-губернатор Севастополя подозревается в нарушении санкционного законодательства. Отмечается, что он возглавлял оккупированный крымский город с 2017 по 2019 год. До этого и после этого он являлся заместителем российского министра промышленности и торговли. В 2020 году его сняли с должности и уволили с правительства, как утверждалось, из-за скандала с непристойным поведением в аэропорту Ижевска.

По информации The Times, Овсянникова задержали в его лондонском доме. Он предстанет перед судом 20 февраля. Овсянников обвиняется в обходе санкций и открытии счета в Лондонском банке, также - в четырех платежах на общую сумму 65 тысяч фунтов стерлингов и в хранении 77,5 тысяч фунтов стерлингов наличных, сообщает сайт The Insider.

"Овсянников является санкционным лицом в Великобритании, что налагает ограничения на его доступ к деньгам и финансовым услугам", - отмечает The Times.

Также читайте: Палата лордов призывает правительство Великобритании передать деньги Абрамовича от продажи "Челси" на помощь Украине, - BBC

Ранее в отношении Овсянникова действовали также санкции ЕС. Однако в феврале 2023 года он был исключен из этого списка. При этом власти Великобритании с него санкции не снимали.

Бывший российский губернатор находится в одной из лондонских тюрем. Российская служба Би-Би-Си отмечает, что это необычная ситуация: арестованных за ненасильственные преступления чаще всего освобождают под залог.