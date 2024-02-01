У Лондоні затримали колишнього "губернатора" окупаційної влади Севастополя Овсяннікова, - ЗМІ

Колишнього губернатора Севастополя від РФ Дмитра Овсяннікова затримала британська влада у його будинку в Лондоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на газету The Times.

Ексгубернатора Севастополя підозрюють у порушенні санкційного законодавства. Зазначається, що він очолював окуповане кримське місто з 2017 по 2019 рік. До цього і після цього він був заступником російського міністра промисловості та торгівлі. У 2020 році його зняли з посади й звільнили з уряду, як стверджувалося, через скандал з непристойною поведінкою в аеропорту Іжевська.

За інформацією The Times, Овсяннікова затримали у його лондонському будинку. Він постане перед судом 20 лютого. Овсяннікова звинувачують в обході санкцій та відкритті рахунку в Лондонському банку, також у чотирьох платежах на загальну суму 65 тисяч фунтів стерлінгів та у зберіганні 77,5 тисяч фунтів стерлінгів готівки, повідомляє сайт The Insider.

"Овсянніков є санкційною особою у Великій Британії, що накладає обмеження на його доступ до грошей та фінансових послуг", — зазначає The Times.

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Раніше щодо Овсяннікова діяли також санкції ЄС. Однак у лютому 2023 року його було виключено з цього списку. При цьому влада Великої Британії з нього санкції не знімала.

Колишній російський губернатор утримується в одній із лондонських в'язниць. Російська служба Бі-Бі-Сі зазначає, що це незвичайна ситуація: заарештованих за ненасильницькі злочини найчастіше звільняють під заставу.