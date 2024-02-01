УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11390 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
9 636 26
Велика Британія (3702) окупація (5863) санкції (6880) Севастополь (467)

У Лондоні затримали колишнього "губернатора" окупаційної влади Севастополя Овсяннікова, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

дмитро,овсянніков

Колишнього губернатора Севастополя від РФ Дмитра Овсяннікова затримала британська влада у його будинку в Лондоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на газету The Times.

Ексгубернатора Севастополя  підозрюють у порушенні санкційного законодавства. Зазначається, що він очолював окуповане кримське місто з 2017 по 2019 рік. До цього і після цього він був заступником російського міністра промисловості та торгівлі. У 2020 році його зняли з посади й звільнили з уряду, як стверджувалося, через скандал з непристойною поведінкою в аеропорту Іжевська.

За інформацією The Times,  Овсяннікова затримали у його лондонському будинку. Він постане перед судом 20 лютого. Овсяннікова звинувачують в обході санкцій та відкритті рахунку в Лондонському банку, також у чотирьох платежах на загальну суму 65 тисяч фунтів стерлінгів та у зберіганні 77,5 тисяч фунтів стерлінгів готівки, повідомляє сайт The Insider.

"Овсянніков є санкційною особою у Великій Британії, що накладає обмеження на його доступ до грошей та фінансових послуг", — зазначає The Times.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Палата лордів закликає уряд Великої Британії передати гроші Абрамовича від продажу "Челсі" на допомогу Україні, - ВВС

Раніше щодо Овсяннікова діяли також санкції ЄС. Однак у лютому 2023 року його було виключено з цього списку. При цьому влада Великої Британії з нього санкції не знімала.

Колишній російський губернатор утримується в одній із лондонських в'язниць. Російська служба Бі-Бі-Сі зазначає, що це незвичайна ситуація: заарештованих за ненасильницькі злочини найчастіше звільняють під заставу.

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+37
"Русскомирці" лізуть жити до піндосів, як вони кажуть англосаксів. Чого вам потіори не живеться у своєму прокваканому болоті? Чого несете свою дупу до нормальних людей?
показати весь коментар
01.02.2024 08:14
+31
Ну, що ви, таваріщ...
Невже не розумієте - вони кінчені негідники, але не ідіоти.
Совісті немає, але мізки є.
А, взагалі, саме на цьому і згорів СРСР - бачили одне, говорили інше, робили третє, думали четверте... І всі вважали, що так і має бути, що це нормально. А це ненормально...
показати весь коментар
01.02.2024 08:23
+22
Боже, який сором! Поїхав жити до клятих англосаксів, замість того, щоб насолоджуватися красою Ніжнєва Тагіла.
показати весь коментар
01.02.2024 08:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Русскомирці" лізуть жити до піндосів, як вони кажуть англосаксів. Чого вам потіори не живеться у своєму прокваканому болоті? Чого несете свою дупу до нормальних людей?
показати весь коментар
01.02.2024 08:14 Відповісти
Ну, що ви, таваріщ...
Невже не розумієте - вони кінчені негідники, але не ідіоти.
Совісті немає, але мізки є.
А, взагалі, саме на цьому і згорів СРСР - бачили одне, говорили інше, робили третє, думали четверте... І всі вважали, що так і має бути, що це нормально. А це ненормально...
показати весь коментар
01.02.2024 08:23 Відповісти
Лізе мразота жити у "погану" Британію, США, ЄС . Їх би за тероризм мали судити у світі але Україна погано працює над тим бо щурів-кротів зрадників пів ОПи та у ВР є й досі подільніки медвечука.
показати весь коментар
01.02.2024 09:51 Відповісти
Ну і що що затримали - зуб даю через пару місяців якщо не швидше він буде на волі!
показати весь коментар
01.02.2024 08:17 Відповісти
Але - без грошей!
показати весь коментар
01.02.2024 08:50 Відповісти
А хтось знає де гроші цього покидька знаходяться - вони всі "бідні" як церковні миші!
показати весь коментар
01.02.2024 09:46 Відповісти
У Мі-6 працюють не дурніші ніж в АНБ
показати весь коментар
01.02.2024 09:51 Відповісти
Дещо в нього знайшли. Про це написано в статті.
показати весь коментар
01.02.2024 09:52 Відповісти
якісь арахамії подзвонять... та і оправдають цього руZZкого злодія-терориста-окупанта.....
показати весь коментар
01.02.2024 09:54 Відповісти
элитному скрепному терпиле бежать нужно было не в Европу, а к кадыровцам, они бы и обобрали и обогрели и научили извиняться на коленях..
показати весь коментар
01.02.2024 08:21 Відповісти
Подивіться на іпло цього Афсяннікава, він би кадирівцям точно сподобався.
показати весь коментар
01.02.2024 08:46 Відповісти
показати весь коментар
01.02.2024 08:26 Відповісти
а міг би спокійно жити в Магадані і під санкціями
показати весь коментар
01.02.2024 08:27 Відповісти
Має бути запит на екстрадицію воєнного злочинця.
І вже вчора.
показати весь коментар
01.02.2024 08:32 Відповісти
татаравим з партновими та іншим ЗЕкривосуддям ЦЕ не цікаво....

краще знущатися над Червінським...по завданню з кремля.....
показати весь коментар
01.02.2024 09:56 Відповісти
Цікаво, паспорт який у нього? Мабудь два має.........
показати весь коментар
01.02.2024 08:33 Відповісти
Боже, який сором! Поїхав жити до клятих англосаксів, замість того, щоб насолоджуватися красою Ніжнєва Тагіла.
показати весь коментар
01.02.2024 08:42 Відповісти
Прям враг народа "навароссіі" ..... всі "скрєпи" зламав.
показати весь коментар
01.02.2024 09:52 Відповісти
МЗС з МВС та ГПУ з рнбоу, запит на екстрадицію ворога московськага до України, уже направили Британським колегам??
Малюска з татаровим, прокинься! Ти уже сер…!
Ну й привладні діарейщики…
показати весь коментар
01.02.2024 09:02 Відповісти
В Україні він НЕ у розшуку?!
показати весь коментар
01.02.2024 09:27 Відповісти
Червінський за гратами. Для влади це важливіше.
показати весь коментар
01.02.2024 09:55 Відповісти
от підар , в мурманську набагато кращі умови для життя і море поруч
показати весь коментар
01.02.2024 09:35 Відповісти
бріти такі русафоби, такі русафоби
показати весь коментар
01.02.2024 10:10 Відповісти
І не кажіть. Найадекватніші люди.
показати весь коментар
01.02.2024 11:12 Відповісти
Нормальна українська влада вже би запросила британців обміняти його (зараз, чи згодом, як там з положено з британським правосуддям?) на азовців які знаходяться в полоні у касапів
показати весь коментар
01.02.2024 11:09 Відповісти
"Овсянников, сэр!" 🍽
показати весь коментар
01.02.2024 12:42 Відповісти
 
 