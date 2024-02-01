Проблем с "усталостью" от Украины нет. У нас сейчас усталость от Орбана, - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск подверг критике "эгоистическую игру" венгерского коллеги Виктора Орбана.
Об этом он заявил перед заседанием Европейского Совета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я имею в виду, что проблем с так называемой усталостью от Украины точно нет. У нас сейчас усталость от Орбана в Брюсселе. Нам нужно решить так много проблем. Посмотрите на улицы, и не только в Брюсселе", - подчеркнул он.
Туск заявил, что сегодня необходимо укрепить единство вокруг Украины, которая борется против России и ее агрессивной политики.
"Я не могу понять, не могу принять эту очень странную и очень эгоистическую игру Виктора Орбана. И нет места компромиссу по нашим принципам, таким как верховенство закона, и, конечно же, нет места компромиссу по вопросу Украины. И потому, что мы можем предложить Виктору Орбану, как всегда, - это относиться к нему справедливо, в соответствии с нашими правилами и процедурами, и ничего больше", - добавил премьер-министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Співпадіння чи Оманщина…