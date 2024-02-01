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Проблем с "усталостью" от Украины нет. У нас сейчас усталость от Орбана, - Туск

орбан

Премьер-министр Польши Дональд Туск подверг критике "эгоистическую игру" венгерского коллеги Виктора Орбана.

Об этом он заявил перед заседанием Европейского Совета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я имею в виду, что проблем с так называемой усталостью от Украины точно нет. У нас сейчас усталость от Орбана в Брюсселе. Нам нужно решить так много проблем. Посмотрите на улицы, и не только в Брюсселе", - подчеркнул он.

Туск заявил, что сегодня необходимо укрепить единство вокруг Украины, которая борется против России и ее агрессивной политики.

"Я не могу понять, не могу принять эту очень странную и очень эгоистическую игру Виктора Орбана. И нет места компромиссу по нашим принципам, таким как верховенство закона, и, конечно же, нет места компромиссу по вопросу Украины. И потому, что мы можем предложить Виктору Орбану, как всегда, - это относиться к нему справедливо, в соответствии с нашими правилами и процедурами, и ничего больше", - добавил премьер-министр.

Читайте также: Орбан остался один на поле боя, он единственный явный антиукраинский политик, - Туск

Автор: 

Венгрия (1935) Туск Дональд (732) Евросоюз (17076) Виктор Орбан (460)


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Топ комментарии
+18
Сказал,как отрезал).
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01.02.2024 11:06
+12
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01.02.2024 11:06
+11
А в Україні втома, від ОПУ!!
Співпадіння чи Оманщина…
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01.02.2024 11:07
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Сказал,как отрезал).
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01.02.2024 11:06 Ответить
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01.02.2024 11:06 Ответить
А в Україні втома, від ОПУ!!
Співпадіння чи Оманщина…
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01.02.2024 11:07 Ответить
Туск не"свисти куйню".Втома реально відчувається на фронті.Це показник є втома,чи її немає...
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01.02.2024 11:09 Ответить
"Новину не читав, але не згоден"...
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01.02.2024 11:11 Ответить
"новину прочитав, але мозги не думали про фронт і втому"
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01.02.2024 11:21 Ответить
в кацапа втома на фронті = втома європейських союзниів, читати сракою форева)))
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01.02.2024 11:22 Ответить
читай не кацапа і думай ,хоча "думалка "не фунциклірує" від слова "взагалі" , а ще можеш знайти ,як західні партнери "не втомилися надати Україні(на фронт)обіцяних 1 млн *********** до берзня,а по факту з обіцяного - аж 220 тисяч.... надали(вони ,плять,не втомилися 3,14стякати брехню ))) читати сракою форева)))
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01.02.2024 11:42 Ответить
довбойобе, ти дивилося під якою новиною ти сереш)) В тебе коні з людьми, та тепле з м'яким, я ж кажу кацап під амерським прапором)))
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01.02.2024 11:44 Ответить
перше слово, і хамство загалом видає кацапа, котрий ніяк не розуміє ,(або розуміє,тільки цього не хоче ), що немає більш важливого для України і її народу , як війскова і фінансова підтримка України .Як би не було втоми(і до лампочки,що Ти там розказуєш про людей і коней) ", то і про"****** - цигана" і про відсутність американської допомоги і про брак *********** ,що є надзвичайно важливо для України і захисту життів українських захисників - мова б не йшла(із за відсутності втоми )
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01.02.2024 14:51 Ответить
бгг, потвора настільки безмоска, що у приступах зради буде срати там де потрібно і там де ні))
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01.02.2024 16:18 Ответить
.... написав особливо втомлений на фронтах США
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01.02.2024 11:26 Ответить
А шо пенделя иому вже мало шоб привести до тями
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01.02.2024 11:17 Ответить
макнув ******* пикою в лайно знатно.
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01.02.2024 11:25 Ответить
А Кулєба казав що Орбан маладєц, - це за Угорщину так кріпко пережива...
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01.02.2024 11:26 Ответить
Ну так він же посидів на відкидному стільчику під час зустрічі завгоспа та Сіярто,от і підслухав,про що вони там розмовляли,так що чолов"яга проінформований,тим паче що завгосп проінструтував що і як казати...І він не входить в число тих 5-6 "потужних менеджерів"на яких тримається країна...
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01.02.2024 14:25 Ответить
ЄС, та пошліть цих Гандонів на ***!, Чесно!, Один раз і НАЗАВЖДИ,!,
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01.02.2024 11:28 Ответить
Ханти зі своїми мансами заблукали у Європі. Дайте їм мапу з Югрою.
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01.02.2024 12:25 Ответить
Так если устали от торбана, так отдохните. А он усталости не знает--- учитесь слабаки!
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01.02.2024 12:11 Ответить
в туска з кордонами все нормально?
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01.02.2024 12:36 Ответить
А, як в Україні вже втомилися від того орбана, не можу передати. хіба, що словами статевого значення.
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01.02.2024 12:41 Ответить
Туск красава )))
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01.02.2024 12:49 Ответить
Гарно сказанув !
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01.02.2024 12:59 Ответить
Жарт року!
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01.02.2024 13:30 Ответить
ху из ит ціганська орбань?
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01.02.2024 14:19 Ответить
 
 