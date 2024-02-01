Проблем із "втомою" від України немає. У нас зараз втома від Орбана, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував "егоїстичну гру" угорського колеги Віктора Орбана.

Про це він заявив перед засіданням Європейської Ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я маю на увазі, що проблем із так званою втомою від України точно немає. У нас зараз втома від Орбана у Брюсселі. Нам потрібно вирішити так багато проблем. Подивіться на вулиці не лише у Брюсселі", - наголосив він.

Туск заявив, що сьогодні необхідно зміцнити єдність навколо України, яка бореться проти Росії та її агресивної політики.

"Я не можу зрозуміти, не можу прийняти цю дуже дивну та дуже егоїстичну гру Віктора Орбана. І немає місця компромісу щодо наших принципів, таких як верховенство закону, і, звичайно ж, немає місця компромісу щодо питання України. І тому те, що ми можемо запропонувати Віктору Орбану, як завжди, - це ставитись до нього справедливо, відповідно до наших правил і процедур, і нічого більше", - додав прем'єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан залишився сам на полі бою, він єдиний явний антиукраїнський політик, - Туск