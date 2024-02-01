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Новини
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Проблем із "втомою" від України немає. У нас зараз втома від Орбана, - Туск

орбан

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував "егоїстичну гру" угорського колеги Віктора Орбана.

Про це він заявив перед засіданням Європейської Ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я маю на увазі, що проблем із так званою втомою від України точно немає. У нас зараз втома від Орбана у Брюсселі. Нам потрібно вирішити так багато проблем. Подивіться на вулиці не лише у Брюсселі", - наголосив він.

Туск заявив, що сьогодні необхідно зміцнити єдність навколо України, яка бореться проти Росії та її агресивної політики.

"Я не можу зрозуміти, не можу прийняти цю дуже дивну та дуже егоїстичну гру Віктора Орбана. І немає місця компромісу щодо наших принципів, таких як верховенство закону, і, звичайно ж, немає місця компромісу щодо питання України. І тому те, що ми можемо запропонувати Віктору Орбану, як завжди, - це ставитись до нього справедливо, відповідно до наших правил і процедур, і нічого більше", - додав прем'єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан залишився сам на полі бою, він єдиний явний антиукраїнський політик, - Туск

Автор: 

Угорщина (2274) Туск Дональд (514) Євросоюз (13397) Віктор Орбан (555)


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Топ коментарі
+18
Сказал,как отрезал).
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01.02.2024 11:06
+12
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01.02.2024 11:06
+11
А в Україні втома, від ОПУ!!
Співпадіння чи Оманщина…
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01.02.2024 11:07
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Сказал,как отрезал).
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01.02.2024 11:06 Відповісти
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01.02.2024 11:06 Відповісти
А в Україні втома, від ОПУ!!
Співпадіння чи Оманщина…
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01.02.2024 11:07 Відповісти
Туск не"свисти куйню".Втома реально відчувається на фронті.Це показник є втома,чи її немає...
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01.02.2024 11:09 Відповісти
"Новину не читав, але не згоден"...
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01.02.2024 11:11 Відповісти
"новину прочитав, але мозги не думали про фронт і втому"
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01.02.2024 11:21 Відповісти
в кацапа втома на фронті = втома європейських союзниів, читати сракою форева)))
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01.02.2024 11:22 Відповісти
читай не кацапа і думай ,хоча "думалка "не фунциклірує" від слова "взагалі" , а ще можеш знайти ,як західні партнери "не втомилися надати Україні(на фронт)обіцяних 1 млн *********** до берзня,а по факту з обіцяного - аж 220 тисяч.... надали(вони ,плять,не втомилися 3,14стякати брехню ))) читати сракою форева)))
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01.02.2024 11:42 Відповісти
довбойобе, ти дивилося під якою новиною ти сереш)) В тебе коні з людьми, та тепле з м'яким, я ж кажу кацап під амерським прапором)))
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01.02.2024 11:44 Відповісти
перше слово, і хамство загалом видає кацапа, котрий ніяк не розуміє ,(або розуміє,тільки цього не хоче ), що немає більш важливого для України і її народу , як війскова і фінансова підтримка України .Як би не було втоми(і до лампочки,що Ти там розказуєш про людей і коней) ", то і про"****** - цигана" і про відсутність американської допомоги і про брак *********** ,що є надзвичайно важливо для України і захисту життів українських захисників - мова б не йшла(із за відсутності втоми )
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01.02.2024 14:51 Відповісти
бгг, потвора настільки безмоска, що у приступах зради буде срати там де потрібно і там де ні))
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01.02.2024 16:18 Відповісти
.... написав особливо втомлений на фронтах США
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01.02.2024 11:26 Відповісти
А шо пенделя иому вже мало шоб привести до тями
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01.02.2024 11:17 Відповісти
макнув ******* пикою в лайно знатно.
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01.02.2024 11:25 Відповісти
А Кулєба казав що Орбан маладєц, - це за Угорщину так кріпко пережива...
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01.02.2024 11:26 Відповісти
Ну так він же посидів на відкидному стільчику під час зустрічі завгоспа та Сіярто,от і підслухав,про що вони там розмовляли,так що чолов"яга проінформований,тим паче що завгосп проінструтував що і як казати...І він не входить в число тих 5-6 "потужних менеджерів"на яких тримається країна...
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01.02.2024 14:25 Відповісти
ЄС, та пошліть цих Гандонів на ***!, Чесно!, Один раз і НАЗАВЖДИ,!,
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01.02.2024 11:28 Відповісти
Ханти зі своїми мансами заблукали у Європі. Дайте їм мапу з Югрою.
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01.02.2024 12:25 Відповісти
Так если устали от торбана, так отдохните. А он усталости не знает--- учитесь слабаки!
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01.02.2024 12:11 Відповісти
в туска з кордонами все нормально?
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01.02.2024 12:36 Відповісти
А, як в Україні вже втомилися від того орбана, не можу передати. хіба, що словами статевого значення.
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01.02.2024 12:41 Відповісти
Туск красава )))
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01.02.2024 12:49 Відповісти
Гарно сказанув !
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01.02.2024 12:59 Відповісти
Жарт року!
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01.02.2024 13:30 Відповісти
ху из ит ціганська орбань?
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01.02.2024 14:19 Відповісти
 
 