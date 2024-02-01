Последствия обстрелов Сумской области: зафиксировано 230 ударов

На заседании лидеров ЕС будут обсуждаться вопросы помощи Украине, а также поставка 1 млн снарядов для Сил обороны Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила Премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Мы сегодня хотим прийти к согласию относительно этих 50 миллиардов финансовой помощи для Украины. Это главная цель. Мы стремимся к решению для 27 стран, пытаемся всех "взять на борт". Еще один вопрос, который я хочу поднять, - это инициатива по поставке 1 миллиона снарядов (для Украины – ред.) Сейчас февраль, и, кажется, мы не сможем достичь этой цели, но без этих амбициозных целей мы оказались бы в худшем месте. Хорошо, что производство боеприпасов растет. Безусловно, этого пока недостаточно. Это также свидетельствует о том, что оборонная готовность европейских стран далека от такой, какой она должна быть", – отметила она.

Каллас рассказала, что третий вопрос, который она намерена поднять во время саммита, – это обхождение санкций ЕС и противодействие такой деятельности.

"Когда мы читаем статистику, что российский импорт микрочипов увеличился и среди 20 стран, которые к этому присоединены, 15 – это западные компании, и из этих 15 компаний 3 – европейские, - с этим нужно что-то делать. Это действительно важно, чтобы ускорить завершение войны", - добавила она.

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