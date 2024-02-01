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Новости Война
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Последствия обстрелов Сумской области: зафиксировано 230 ударов

боєприпаси

На заседании лидеров ЕС будут обсуждаться вопросы помощи Украине, а также поставка 1 млн снарядов для Сил обороны Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила Премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Мы сегодня хотим прийти к согласию относительно этих 50 миллиардов финансовой помощи для Украины. Это главная цель. Мы стремимся к решению для 27 стран, пытаемся всех "взять на борт". Еще один вопрос, который я хочу поднять, - это инициатива по поставке 1 миллиона снарядов (для Украины – ред.) Сейчас февраль, и, кажется, мы не сможем достичь этой цели, но без этих амбициозных целей мы оказались бы в худшем месте. Хорошо, что производство боеприпасов растет. Безусловно, этого пока недостаточно. Это также свидетельствует о том, что оборонная готовность европейских стран далека от такой, какой она должна быть", – отметила она.

Каллас рассказала, что третий вопрос, который она намерена поднять во время саммита, – это обхождение санкций ЕС и противодействие такой деятельности.

"Когда мы читаем статистику, что российский импорт микрочипов увеличился и среди 20 стран, которые к этому присоединены, 15 – это западные компании, и из этих 15 компаний 3 – европейские, - с этим нужно что-то делать. Это действительно важно, чтобы ускорить завершение войны", - добавила она.

Также читайте: ЕС поставил Украине только треть от обещанного миллиона артснарядов, - Боррель

Автор: 

боеприпасы (2333) Евросоюз (17076) Каллас Кая (189)


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Як би то від обговорень з'являлись снаряди...
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01.02.2024 12:04 Ответить
Во время войны снаряды не обговаривают, их делают и молча. И много. Всегда пригодятся.
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01.02.2024 12:07 Ответить
Мені здається, що треба будувати військові та порохові заводи саме в країнах Балтії. А країни Балтії, своєю чергою, мають вимагати фінансування від ЄС. У більш західних країнах заводи будуватимуть дуже повільно. Крім того, на цих заводах можна було б працевлаштувати українських біженців і тих, у кого є довідка від мобілізації
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01.02.2024 12:09 Ответить
Думка гарна, але стратегічно це невірно: кацапи дуже близько.
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01.02.2024 12:17 Ответить
Близько - не має значення. Це територія НАТО
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01.02.2024 12:23 Ответить
Хм, ніби вже ж постачання тих снарядів почали. Отже рішення по них прийняте, затримка лише за тим що виробництво повільне. Для чого знову щось по тих снарядах обговорювати?
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01.02.2024 12:26 Ответить
Судячи зі статті, будуть обвговорювати саме прискорення виробництва.
Ще одне питання, яке я хочу підняти, - це ініціатива з постачання 1 мільйона снарядів (для України - ред.) Зараз лютий, і, здається, ми не зможемо досягти цієї мети. Джерело:
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01.02.2024 12:38 Ответить
ЯК ВОНИ ВСІ ВЖЕ НАДОЇЛИ З ТИМ ОБГОВОРЕННЯМ.
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01.02.2024 12:45 Ответить
 
 