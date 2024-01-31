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ЕС поставил Украине только треть от обещанного миллиона артснарядов, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

боєприпаси

Государства-члены ЕС с марта 2023 года поставили Украине 330 тыс. снарядов из своих резервов.

Об этом заявил высокий представитель ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"До марта мы ожидаем увеличения этой цифры еще более чем на 200 тыс., что составит 524 тыс. артиллерийских снарядов, то есть 52% от поставленной цели. Это будет за счет запасов и как индивидуальных, так и совместных закупок странами ЕС", - сказал дипломат на пресс-конференции в Брюсселе после неформального Совета ЕС на уровне министров обороны.

"До конца года запланированные поставки достигнут более 1 млн. Имеющиеся цифры показывают, что будет дополнительно еще около 630 тыс. снарядов", - добавил Боррель.

Он отметил, что продолжают увеличиваться производственные мощности оборонной промышленности Евросоюза. По его словам, с февраля 2022 года они выросли на 40%. На сегодня эти мощности достигают около 1 млн снарядов в год, но до конца года составят 1,4 млн.

При этом Боррель уточнил, что называемые им показатели постоянно меняются в сторону наращивания.

Читайте также: Миллион снарядов Украина должна получить в марте или в последующие месяцы, - министр обороны Латвии Спрудс
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Топ комментарии
+3
А ЄРМАКОМАРОДЕРНЯ ВКРАЛА НА 1,5 млрд снарядів - й нічго ...Навіть не заарештовані головні виконавці цього крадівництва
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31.01.2024 18:26
+1
Тобто, по вашому, добре що Захід поставив нам тільки третину від обіцяного, бо в іншому випадку наша мафія вкрала б більше?
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31.01.2024 18:27
+1
"Да ладно - дам я тебе, дам...
Половину...
Потом...
Может быть..." (с)
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31.01.2024 19:05
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А ЄРМАКОМАРОДЕРНЯ ВКРАЛА НА 1,5 млрд снарядів - й нічго ...Навіть не заарештовані головні виконавці цього крадівництва
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31.01.2024 18:26 Ответить
Тобто, по вашому, добре що Захід поставив нам тільки третину від обіцяного, бо в іншому випадку наша мафія вкрала б більше?
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31.01.2024 18:27 Ответить
Добрэ даже если бы хоть 1 снаряд поставил.
Запад ничего Украине не должен
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31.01.2024 18:45 Ответить
Проходь, тут водкі нєт.
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31.01.2024 19:35 Ответить
+++
Запад ничего Украине не должен
(сарказм) Мало ли, что вам Джонсон обещал
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31.01.2024 22:00 Ответить
Вони за принципом: обіцяного три роки чекають. В минулому році пообіцяли і в цьому третину вже доставили, отже, все йде за графіком.
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31.01.2024 18:29 Ответить
щось мутять, як що бореля випустили.
і у зе!поца муляє в сраці, батька залужного звільнити.
щось готується.
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31.01.2024 18:31 Ответить
Щось я боюсь за Півд.Корею, а ну вони такі самі як європа? За два тижні впадуть
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31.01.2024 18:38 Ответить
ошибка у тебя...
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31.01.2024 18:49 Ответить
ЄС потроїв кількість обіцянок , план по майбутніх обіцянках обіцяють навіть перевиконати .

- Боррель. І додав: "Додаткові гроші витрачати не доведеться, бо ми обіцяємо те, що вже й так обіцяли"
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31.01.2024 18:44 Ответить
Решту Європа повинна додати ракетами. Потрібної дальності.
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31.01.2024 18:49 Ответить
по схеме один к одному...!
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31.01.2024 18:52 Ответить
"Да ладно - дам я тебе, дам...
Половину...
Потом...
Может быть..." (с)
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31.01.2024 19:05 Ответить
європейські лицемірні ,брехливі лахудри
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31.01.2024 19:32 Ответить
Але по-правді , якась допомога таки їде.Колони фур з мигалками не припиняються,може мало - але таки йде.
Ну і снаряди, хоч і дорогі, надіюсь це компенсується їх точністю. Якщо в них точність 5м а в орків ,скажем, 20м, то по точковим цілям (а не на відкритій місцевості піхота) це дає економію по снарядам в 16 раз, не кажучи вже про ресурс ствола і час, щоб втікти відстрілявшись
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31.01.2024 19:46 Ответить
Закони фізики і в нас, і в орків однакові. І вітер і навіть місячне світло однаково впливають на траєкторію.
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02.02.2024 17:44 Ответить
 
 