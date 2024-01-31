ЕС поставил Украине только треть от обещанного миллиона артснарядов, - Боррель

Государства-члены ЕС с марта 2023 года поставили Украине 330 тыс. снарядов из своих резервов.

Об этом заявил высокий представитель ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"До марта мы ожидаем увеличения этой цифры еще более чем на 200 тыс., что составит 524 тыс. артиллерийских снарядов, то есть 52% от поставленной цели. Это будет за счет запасов и как индивидуальных, так и совместных закупок странами ЕС", - сказал дипломат на пресс-конференции в Брюсселе после неформального Совета ЕС на уровне министров обороны.

"До конца года запланированные поставки достигнут более 1 млн. Имеющиеся цифры показывают, что будет дополнительно еще около 630 тыс. снарядов", - добавил Боррель.

Он отметил, что продолжают увеличиваться производственные мощности оборонной промышленности Евросоюза. По его словам, с февраля 2022 года они выросли на 40%. На сегодня эти мощности достигают около 1 млн снарядов в год, но до конца года составят 1,4 млн.

При этом Боррель уточнил, что называемые им показатели постоянно меняются в сторону наращивания.

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