ЕС поставил Украине только треть от обещанного миллиона артснарядов, - Боррель
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Государства-члены ЕС с марта 2023 года поставили Украине 330 тыс. снарядов из своих резервов.
Об этом заявил высокий представитель ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"До марта мы ожидаем увеличения этой цифры еще более чем на 200 тыс., что составит 524 тыс. артиллерийских снарядов, то есть 52% от поставленной цели. Это будет за счет запасов и как индивидуальных, так и совместных закупок странами ЕС", - сказал дипломат на пресс-конференции в Брюсселе после неформального Совета ЕС на уровне министров обороны.
"До конца года запланированные поставки достигнут более 1 млн. Имеющиеся цифры показывают, что будет дополнительно еще около 630 тыс. снарядов", - добавил Боррель.
Он отметил, что продолжают увеличиваться производственные мощности оборонной промышленности Евросоюза. По его словам, с февраля 2022 года они выросли на 40%. На сегодня эти мощности достигают около 1 млн снарядов в год, но до конца года составят 1,4 млн.
При этом Боррель уточнил, что называемые им показатели постоянно меняются в сторону наращивания.
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Запад ничего Украине не должен
Запад ничего Украине не должен
(сарказм) Мало ли, что вам Джонсон обещал
і у зе!поца муляє в сраці, батька залужного звільнити.
щось готується.
- Боррель. І додав: "Додаткові гроші витрачати не доведеться, бо ми обіцяємо те, що вже й так обіцяли"
Половину...
Потом...
Может быть..." (с)
Ну і снаряди, хоч і дорогі, надіюсь це компенсується їх точністю. Якщо в них точність 5м а в орків ,скажем, 20м, то по точковим цілям (а не на відкритій місцевості піхота) це дає економію по снарядам в 16 раз, не кажучи вже про ресурс ствола і час, щоб втікти відстрілявшись