ЄС поставив Україні лише третину з обіцяного мільйона артснарядів, - Боррель
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Держави-члени ЄС з березня 2023 року поставили Україні 330 тис. снарядів зі своїх резервів.
Про це заявив високий представник ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"До березня ми очікуємо збільшення цієї цифри ще більш ніж на 200 тис., що становитиме 524 тис. артилерійських снарядів, тобто 52% від поставленої мети. Це буде за рахунок запасів і індивідуальних, і спільних закупівель країнами ЄС", - сказав дипломат на пресконференції в Брюсселі після неформальної Ради ЄС на рівні міністрів оборони.
"До кінця року заплановані поставки сягнуть понад 1 млн. Наявні цифри показують, що буде додатково ще близько 630 тис. снарядів", - додав Боррель.
Він зазначив, що продовжують збільшуватися виробничі потужності оборонної промисловості Євросоюзу. За його словами, з лютого 2022 року вони зросли на 40%. На сьогодні ці потужності сягають близько 1 млн снарядів на рік, але до кінця року становитимуть 1,4 млн.
Водночас Боррель уточнив, що названі ним показники постійно змінюються в бік нарощення.
Будь ласка, зачекайте...
Запад ничего Украине не должен
Запад ничего Украине не должен
(сарказм) Мало ли, что вам Джонсон обещал
і у зе!поца муляє в сраці, батька залужного звільнити.
щось готується.
- Боррель. І додав: "Додаткові гроші витрачати не доведеться, бо ми обіцяємо те, що вже й так обіцяли"
Половину...
Потом...
Может быть..." (с)
Ну і снаряди, хоч і дорогі, надіюсь це компенсується їх точністю. Якщо в них точність 5м а в орків ,скажем, 20м, то по точковим цілям (а не на відкритій місцевості піхота) це дає економію по снарядам в 16 раз, не кажучи вже про ресурс ствола і час, щоб втікти відстрілявшись