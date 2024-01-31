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ЄС поставив Україні лише третину з обіцяного мільйона артснарядів, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

боєприпаси

Держави-члени ЄС з березня 2023 року поставили Україні 330 тис. снарядів зі своїх резервів.

Про це заявив високий представник ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"До березня ми очікуємо збільшення цієї цифри ще більш ніж на 200 тис., що становитиме 524 тис. артилерійських снарядів, тобто 52% від поставленої мети. Це буде за рахунок запасів і індивідуальних, і спільних закупівель країнами ЄС", - сказав дипломат на пресконференції в Брюсселі після неформальної Ради ЄС на рівні міністрів оборони.

"До кінця року заплановані поставки сягнуть понад 1 млн. Наявні цифри показують, що буде додатково ще близько 630 тис. снарядів", - додав Боррель.

Він зазначив, що продовжують збільшуватися виробничі потужності оборонної промисловості Євросоюзу. За його словами, з лютого 2022 року вони зросли на 40%. На сьогодні ці потужності сягають близько 1 млн снарядів на рік, але до кінця року становитимуть 1,4 млн.

Водночас Боррель уточнив, що названі ним показники постійно змінюються в бік нарощення.

Також читайте: Україна цьогоріч отримає €21 мільярд військової допомоги від країн ЄС, - Боррель

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
А ЄРМАКОМАРОДЕРНЯ ВКРАЛА НА 1,5 млрд снарядів - й нічго ...Навіть не заарештовані головні виконавці цього крадівництва
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31.01.2024 18:26
+1
Тобто, по вашому, добре що Захід поставив нам тільки третину від обіцяного, бо в іншому випадку наша мафія вкрала б більше?
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31.01.2024 18:27
+1
"Да ладно - дам я тебе, дам...
Половину...
Потом...
Может быть..." (с)
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31.01.2024 19:05
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А ЄРМАКОМАРОДЕРНЯ ВКРАЛА НА 1,5 млрд снарядів - й нічго ...Навіть не заарештовані головні виконавці цього крадівництва
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31.01.2024 18:26 Відповісти
Тобто, по вашому, добре що Захід поставив нам тільки третину від обіцяного, бо в іншому випадку наша мафія вкрала б більше?
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31.01.2024 18:27 Відповісти
Добрэ даже если бы хоть 1 снаряд поставил.
Запад ничего Украине не должен
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31.01.2024 18:45 Відповісти
Проходь, тут водкі нєт.
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31.01.2024 19:35 Відповісти
+++
Запад ничего Украине не должен
(сарказм) Мало ли, что вам Джонсон обещал
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31.01.2024 22:00 Відповісти
Вони за принципом: обіцяного три роки чекають. В минулому році пообіцяли і в цьому третину вже доставили, отже, все йде за графіком.
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31.01.2024 18:29 Відповісти
щось мутять, як що бореля випустили.
і у зе!поца муляє в сраці, батька залужного звільнити.
щось готується.
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31.01.2024 18:31 Відповісти
Щось я боюсь за Півд.Корею, а ну вони такі самі як європа? За два тижні впадуть
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31.01.2024 18:38 Відповісти
ошибка у тебя...
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31.01.2024 18:49 Відповісти
ЄС потроїв кількість обіцянок , план по майбутніх обіцянках обіцяють навіть перевиконати .

- Боррель. І додав: "Додаткові гроші витрачати не доведеться, бо ми обіцяємо те, що вже й так обіцяли"
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31.01.2024 18:44 Відповісти
Решту Європа повинна додати ракетами. Потрібної дальності.
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31.01.2024 18:49 Відповісти
по схеме один к одному...!
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31.01.2024 18:52 Відповісти
"Да ладно - дам я тебе, дам...
Половину...
Потом...
Может быть..." (с)
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31.01.2024 19:05 Відповісти
європейські лицемірні ,брехливі лахудри
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31.01.2024 19:32 Відповісти
Але по-правді , якась допомога таки їде.Колони фур з мигалками не припиняються,може мало - але таки йде.
Ну і снаряди, хоч і дорогі, надіюсь це компенсується їх точністю. Якщо в них точність 5м а в орків ,скажем, 20м, то по точковим цілям (а не на відкритій місцевості піхота) це дає економію по снарядам в 16 раз, не кажучи вже про ресурс ствола і час, щоб втікти відстрілявшись
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31.01.2024 19:46 Відповісти
Закони фізики і в нас, і в орків однакові. І вітер і навіть місячне світло однаково впливають на траєкторію.
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02.02.2024 17:44 Відповісти
 
 