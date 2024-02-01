СМИ сообщили, что Арестович выехал за границу благодаря письму из ГУР МО: В разведке назвали это фейком (обновлено)
Бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович выехал из Украины еще осенью и почти 5 месяцев не возвращается.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NGL Media, удалось это Арестовичу благодаря письму Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
48-летний Арестович выехал 4 сентября 2023 года в Польшу через пункт пропуска "Краковец-Корчевая". Источники в ГПСУ сообщили журналистам, что основанием для его выезда стало письмо Главного управления разведки МО Украины.
"Раньше Алексей Арестович неоднократно выезжал за границу, однако возвращался в Украину. Например, в начале мая 2023 года он также выехал через Краковец благодаря письму ГУР и вернулся в страну только в конце июня, проведя за пределами страны почти полтора месяца. В целом, с момента вторжения россиян в феврале 2022 года, кроме двух упомянутых случаев, Арестович выезжал за границу еще семь раз по другим основаниям – например, на основании решений главы ГПСУ, как советник Офиса президента и т.д. Все эти поездки длились не дольше девяти дней", - пишет издание.
NGL обратилось в Госпогранслужбу, однако ГПСУ отказалась предоставить официальную информацию об основаниях для выезда Арестовича, мотивируя это тем, что "информация о пересечении государственной границы лицом касается ее частной жизни".
Издание обратилось к представителям ГУР МО, в течение двух недель они не ответили. Также они обратились с просьбой о комментарии к Алексею Арестовичу посредством частных сообщений в нескольких мессенджерах, но на момент публикации ответа не получили.
Позже в пресс-службе ГУР МО сообщили, что информация о пересечении границы и выезде за пределы Украины Арестовича на основании письма от ГУР МО Украины не соответствует действительности и является фейком.
"Главное управление разведки Министерства обороны Украины не предоставляло указанному лицу ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу. Еще раз настоятельно просим представителей медиасообщества тщательно проверять информацию перед распространением", - подчеркнули в ГУР.
Ранее СМИ сообщали, что обвиняемый в коррупции "слуга народа" Трубицын уехал за границу благодаря письму от ГУР.
Из одного из последних интервью Арестовича, опубликованном 24 января, понятно, что Алексей Арестович живет в Нью-Йорке. Избегая деталей, он заявил, что уехал из Украины законно.
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але вже очевидно що він просто прітворщік та ошуканець
його виборці вже чекають на закінчення ним війни та можливість швидко розбагатіти..
- хвойдам-силовикам Зєльди, які "по щєлчку пальцев" на Банковій, льОхко, не випускають Пороха для, ну от реально державницьких справ, для України.... а не шоб утікти..?
- чи факту, що зелене гівно Обдристович легко протікло через ті самі пальці на кордоні..?
https://www.youtube.com/watch?v=CdbXwhOxRfA а кто Ета сдєлал ?
- гА, 73%ві зебіли...?
зи ... і, навіть, якщо, колись, хтось, чомусь із зеленої влади, випадково чи навмисне, скаже правду (це вже смішно, бо йумор квартальський - штЬука тонка), то хто ж вам, брехунцям-професіАналам, після УСЬОГО довіриться?
як колись казав видатний ригоанал іншому гнучкому чьУду (але на 100% підходить ніякій Зєльді): "https://www.youtube.com/watch?v=lAGxmwToKq8 я вам нє завідую"
Цитуючи улюбленого люсєй кацапчика, гебнявого інформатора В.Висоцького:
"И дразнили его все недоноском
хоть и был он нормально доношен"
мда...одним словом - люден.
Адже його "родіна" -- росія. Тому в Україні він за кордоном.
купив будиночок в США!
чекайте, він повернеться....можливо.. за 2-3 тижні
Скоро подружится с соплеменником Табахом и окажется в команде Трампа.
Де докази що це фейк.
Йде війна, а існує два паралельних світи: в одному ГУР МО проводить блискучі спецоперації і топить морськими дронами рашистські корита, а прикордонники ведуть важкі бої з рашистами нарівні з іншими силами оборони. В іншому світі є хабарники з розвідки та ДПС, які виписують індульгенції абдристовічям, смачно плюючи при цьому в обличчя простих українців.