СМИ сообщили, что Арестович выехал за границу благодаря письму из ГУР МО: В разведке назвали это фейком (обновлено)

Бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович выехал из Украины еще осенью и почти 5 месяцев не возвращается.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NGL Media, удалось это Арестовичу благодаря письму Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

48-летний Арестович выехал 4 сентября 2023 года в Польшу через пункт пропуска "Краковец-Корчевая". Источники в ГПСУ сообщили журналистам, что основанием для его выезда стало письмо Главного управления разведки МО Украины.

"Раньше Алексей Арестович неоднократно выезжал за границу, однако возвращался в Украину. Например, в начале мая 2023 года он также выехал через Краковец благодаря письму ГУР и вернулся в страну только в конце июня, проведя за пределами страны почти полтора месяца. В целом, с момента вторжения россиян в феврале 2022 года, кроме двух упомянутых случаев, Арестович выезжал за границу еще семь раз по другим основаниям – например, на основании решений главы ГПСУ, как советник Офиса президента и т.д. Все эти поездки длились не дольше девяти дней", - пишет издание.

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NGL обратилось в Госпогранслужбу, однако ГПСУ отказалась предоставить официальную информацию об основаниях для выезда Арестовича, мотивируя это тем, что "информация о пересечении государственной границы лицом касается ее частной жизни".

Издание обратилось к представителям ГУР МО, в течение двух недель они не ответили. Также они обратились с просьбой о комментарии к Алексею Арестовичу посредством частных сообщений в нескольких мессенджерах, но на момент публикации ответа не получили.

Позже в пресс-службе ГУР МО сообщили, что информация о пересечении границы и выезде за пределы Украины Арестовича на основании письма от ГУР МО Украины не соответствует действительности и является фейком.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины не предоставляло указанному лицу ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу. Еще раз настоятельно просим представителей медиасообщества тщательно проверять информацию перед распространением", - подчеркнули в ГУР.

Ранее СМИ сообщали, что обвиняемый в коррупции "слуга народа" Трубицын уехал за границу благодаря письму от ГУР.

Из одного из последних интервью Арестовича, опубликованном 24 января, понятно, что Алексей Арестович живет в Нью-Йорке. Избегая деталей, он заявил, что уехал из Украины законно.

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