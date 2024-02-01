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СМИ сообщили, что Арестович выехал за границу благодаря письму из ГУР МО: В разведке назвали это фейком (обновлено)

арестович

Бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович выехал из Украины еще осенью и почти 5 месяцев не возвращается.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NGL Media, удалось это Арестовичу благодаря письму Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

48-летний Арестович выехал 4 сентября 2023 года в Польшу через пункт пропуска "Краковец-Корчевая". Источники в ГПСУ сообщили журналистам, что основанием для его выезда стало письмо Главного управления разведки МО Украины.

"Раньше Алексей Арестович неоднократно выезжал за границу, однако возвращался в Украину. Например, в начале мая 2023 года он также выехал через Краковец благодаря письму ГУР и вернулся в страну только в конце июня, проведя за пределами страны почти полтора месяца. В целом, с момента вторжения россиян в феврале 2022 года, кроме двух упомянутых случаев, Арестович выезжал за границу еще семь раз по другим основаниям – например, на основании решений главы ГПСУ, как советник Офиса президента и т.д. Все эти поездки длились не дольше девяти дней", - пишет издание.

Также читайте: Против Арестовича открыто уголовное производство, - нардеп "Голоса" Пипа (обновлено)

NGL обратилось в Госпогранслужбу, однако ГПСУ отказалась предоставить официальную информацию об основаниях для выезда Арестовича, мотивируя это тем, что "информация о пересечении государственной границы лицом касается ее частной жизни".

Издание обратилось к представителям ГУР МО, в течение двух недель они не ответили. Также они обратились с просьбой о комментарии к Алексею Арестовичу посредством частных сообщений в нескольких мессенджерах, но на момент публикации ответа не получили.

Позже в пресс-службе ГУР МО сообщили, что информация о пересечении границы и выезде за пределы Украины Арестовича на основании письма от ГУР МО Украины не соответствует действительности и является фейком.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины не предоставляло указанному лицу ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу. Еще раз настоятельно просим представителей медиасообщества тщательно проверять информацию перед распространением", - подчеркнули в ГУР.

Головне управління розвідки

Ранее СМИ сообщали, что обвиняемый в коррупции "слуга народа" Трубицын уехал за границу благодаря письму от ГУР.

Из одного из последних интервью Арестовича, опубликованном 24 января, понятно, что Алексей Арестович живет в Нью-Йорке. Избегая деталей, он заявил, что уехал из Украины законно.

Смотрите также: Хуже не будет? ФОТОжаберы о заявлении Арестовича

Автор: 

Арестович Алексей (332) ГУР (417)


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Топ комментарии
+48
бАданов працює!
Видно, що чувак на своєму місці......
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01.02.2024 14:32
+40
34 ходка за лінію фронта!
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01.02.2024 14:44
+36
Арестович виїхав з України завдяки листу від ГУР

Завдяки глисту від ГУР...
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01.02.2024 14:33
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Страница 2 из 2
Ця повія - арестович вже нікому практично не потрібен. Не нагадуйте про нього і він згине з інформпростору. Правда дуже хочеться, щоб розжалували покидька і хоч би заочно засудили афериста. Підполковник блд....
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01.02.2024 15:45 Ответить
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01.02.2024 15:46 Ответить
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01.02.2024 16:05 Ответить
вы не поверите, я насчет этого абдристовича, столько раз спорил со своим другом, которым дорожу. друг его возвеличил примерно как на 1-й картинке. но время расставляет все на свои места, друг прочел что что этот балабол сбежал в США и сказал что ему очень тяжело дается разочаровываться в людях. все, теперь спорить не нужно.
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01.02.2024 16:09 Ответить
я й сам вважав арєстовіча мужнім патріотом

але вже очевидно що він просто прітворщік та ошуканець
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01.02.2024 17:19 Ответить
))))))) мужній патріот?))))) Може з арізонщини і щєля віслюк апокаліпсису виглядає як мужній патріот?
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01.02.2024 18:40 Ответить
люся повернеться в Україну, коли будуть оголошені вибори...
його виборці вже чекають на закінчення ним війни та можливість швидко розбагатіти..
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01.02.2024 15:54 Ответить
арестович - продажная шлюшка готовая работать на любого кто платит. платил ЗЕ - арестович пел что он прикажет. если завтра предложат деньги скабеева и симоньян, то арестович будет бесперебойно рассказывать о ужасах киевского режима от которого он сам пострадал и был вынужден сбежать.
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01.02.2024 16:00 Ответить
...кому же повірити:
- хвойдам-силовикам Зєльди, які "по щєлчку пальцев" на Банковій, льОхко, не випускають Пороха для, ну от реально державницьких справ, для України.... а не шоб утікти..?
- чи факту, що зелене гівно Обдристович легко протікло через ті самі пальці на кордоні..?
https://www.youtube.com/watch?v=CdbXwhOxRfA а кто Ета сдєлал ?
- гА, 73%ві зебіли...?
зи ... і, навіть, якщо, колись, хтось, чомусь із зеленої влади, випадково чи навмисне, скаже правду (це вже смішно, бо йумор квартальський - штЬука тонка), то хто ж вам, брехунцям-професіАналам, після УСЬОГО довіриться?
як колись казав видатний ригоанал іншому гнучкому чьУду (але на 100% підходить ніякій Зєльді): "https://www.youtube.com/watch?v=lAGxmwToKq8 я вам нє завідую"
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01.02.2024 16:02 Ответить
С'їбався Прагрессор?!! Чи потім скаже "- был на задании за ленточкой! " ?!!

Цитуючи улюбленого люсєй кацапчика, гебнявого інформатора В.Висоцького:

"И дразнили его все недоноском

хоть и был он нормально доношен"

мда...одним словом - люден.
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01.02.2024 16:04 Ответить
В Брукліні трансвестітів прибавилось. Люська заскучала за мускулістими неграми. А Кірюша рад стараться, виписав путівку в жизнь бялорусу як і потомственному вірменчику - шахрайчику Трубіцяну.
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01.02.2024 16:08 Ответить
Ot koli she b Ermak viixav i ne povernuvsya...vzagali
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01.02.2024 16:10 Ответить
А він хіба не виїхав?

Адже його "родіна" -- росія. Тому в Україні він за кордоном.
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01.02.2024 19:54 Ответить
черговий зелений глист з'ї...ався з України, наживши немаленьку касу
купив будиночок в США!

чекайте, він повернеться....можливо.. за 2-3 тижні
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01.02.2024 16:13 Ответить
"https://ngl.media/2024/02/01/oleksij-arestovich-viyihav-z-********-zavdyaki-listu-gur-minoboroni-i-ne-povernuvsya/?fbclid=IwAR3nspNvto-UddKa4jN9EqXZCrWpF6ogvtu9boNe3ZezZrYQKS9pZFWEEXc NGL Media " - ресурс садового
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01.02.2024 16:22 Ответить
Россия отслюнявила ему деньжат, он сунул в лапу сколько надо, и спокойно выехал.
Скоро подружится с соплеменником Табахом и окажется в команде Трампа.
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01.02.2024 16:26 Ответить
Если ему никто не давал разрешения , то как он выехал ???….
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01.02.2024 16:26 Ответить
та звідки головному управлінню з розвідки про це знати?
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01.02.2024 18:59 Ответить
То як він виїхав ?
Де докази що це фейк.
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01.02.2024 16:33 Ответить
Не розумію звідки стільки шуму. Таке враження що люди вірять що топ-чиновників заберуть на фронт, в окопи... серйозно? Але ви наївні усі...
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01.02.2024 16:44 Ответить
Чего вы вой подняли, он уже свалил, кстати как и Резников с Яценюком.
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01.02.2024 16:54 Ответить
Яценюк у грудні виступав на київському форумі з безпеки - дай пруф що він виїхав.
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01.02.2024 18:57 Ответить
Какой ещё форум он приезжал стену достраивать, но быстро закончились расходные материалы вот и уехал снов, но обещал вернуться, потом, когда-нибудь, может быть.
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01.02.2024 19:46 Ответить
Тобто ти збрехав.
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02.02.2024 01:47 Ответить
забазарил,он же валерьянка.
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01.02.2024 17:01 Ответить
сам арістович напевне відповів би так : "мене запросили в голівуд на роль наташі ростовой"
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01.02.2024 17:25 Ответить
Афєрістович втік від Зе, бо той його замовив.
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01.02.2024 17:41 Ответить
Арестович трайной агент
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01.02.2024 17:43 Ответить
двайной-трайной, не більше!
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01.02.2024 18:58 Ответить
Такого призовника ТЦК прозівало...
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01.02.2024 17:53 Ответить
никогда еще арестович не был так близко к провалу . он закрыл шторы налил русской водки и залпом выпил
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01.02.2024 17:56 Ответить
враховуючи сс...учу сутність люсі арестовича та хитрожопість "окремих" керівників ГРУ, вважаю, що пи...здять обидва
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01.02.2024 18:11 Ответить
Товарищ на спесьзадании, проводит операцию в тылу врага. 🕵️‍♀️😎 Вести подрывную деятельность с риском для жизни - это же ведь очень и очень...
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01.02.2024 18:17 Ответить
То яке прізвище в тої дзюрки на кордоні?
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01.02.2024 18:20 Ответить
Ну да фейк, як і фейк що мерзоти червоненко, шевченко і шлюха манєкєн - співробітники гур. Перетворились на бариг і корупціонерів. Ще після війни дізнаємось хто насправді проводив всі операції які приписують собі будЬОновці і дрони малюка.
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01.02.2024 18:29 Ответить
Неужели спецзадание для подполковника? Уговорить (убить) Байдена? Посадить Трампа в кресло президета? Привезти в наручниках Джонсона? Украсть весь золотовалютный запас из Форт-Нокса?
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01.02.2024 18:58 Ответить
Буданов так скоро всіх військовозобов'язаних з України порозганяє!
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01.02.2024 19:07 Ответить
Знаємо ми вас, підари продажні, що із ДПС, що з ГУР МО. Листа як такого не видавали, зате видали іншу писульку чи посвідчення, завдяки чому цей гандон призовного віку з'їбався з країни.

Йде війна, а існує два паралельних світи: в одному ГУР МО проводить блискучі спецоперації і топить морськими дронами рашистські корита, а прикордонники ведуть важкі бої з рашистами нарівні з іншими силами оборони. В іншому світі є хабарники з розвідки та ДПС, які виписують індульгенції абдристовічям, смачно плюючи при цьому в обличчя простих українців.
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01.02.2024 19:12 Ответить
Доречі тут всі відхилилися від теми. Тільки прикордонники знають на підставі яких документів виїхав абдристович. В них і запитайте.
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01.02.2024 19:34 Ответить
Документи дуже схожі на готівкові долари.
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01.02.2024 20:34 Ответить
Читайте уважніше - вже спитали та дуже цікавих послали на багато літер. Мол таємниця особистого життя.
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01.02.2024 20:56 Ответить
Підлі ЗМІ розкривають прикриття нашого сміливого розвідника який ризикуючи життям перейшов кордон для виконання завдання особливої ваги в тилу ворога. В бутіках Нью-Йорка скупає наряди для Лєнки.
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01.02.2024 20:54 Ответить
То що ж, вжив пiдроблений документ?
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01.02.2024 21:23 Ответить
Відправити львівського тцк-ка у відрядження на завдання в США за Люською
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01.02.2024 23:02 Ответить
Які нахєр листи?! це в німеччині листи. в системі совка як листи - тільки договорняки.
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02.02.2024 19:02 Ответить
Учитывая то, что Арестович пассивный гей, его начальника в ОП надо искать среди таких же геев в этой конторе...
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14.02.2024 12:51 Ответить
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