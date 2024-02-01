На Николаевщине четыре человека подорвались на мине
В Снигиревской громаде Николаевской области четыре человека подорвались на мине.
Об этом сообщил глава Снигиревской городской военной администрации на Николаевщине Иван Кухта в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Уважаемые снегуровчане! Внимание! Возле села Евгеньевка на мине подорвались четыре человека. Сейчас очень срочно нужна кровь IV (+) группы! Просим неравнодушных граждан с указанной группой крови срочно обратиться в Снегиревскую городскую больницу и сдать кровь", - написал Кухта.
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Сергей Кушнир #474364
показать весь комментарий01.02.2024 17:32 Ответить Мне нравится 0
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