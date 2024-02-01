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Новости Война
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На Николаевщине четыре человека подорвались на мине

Попередження про міни

В Снигиревской громаде Николаевской области четыре человека подорвались на мине.

Об этом сообщил глава Снигиревской городской военной администрации на Николаевщине  Иван Кухта в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые снегуровчане! Внимание! Возле села Евгеньевка на мине подорвались четыре человека. Сейчас очень срочно нужна кровь IV (+) группы! Просим неравнодушных граждан с указанной группой крови срочно обратиться в Снегиревскую городскую больницу и сдать кровь", - написал Кухта.

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Голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта

Автор: 

Николаевская область (2112) мина (271)


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Власники четвертої групи крові АВ(IV) належать до категорії універсальних реципієнтів. Їм можна переливати кров будь-якої групи.
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01.02.2024 17:32 Ответить
 
 