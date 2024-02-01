У Снігурівській громаді на Миколаївщині четверо людей підірвалися на міні.

По це повідомив голова Снігурівської міської військової адміністрації на Миколаївщині Іван Кухта у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні снігурівчани! Увага! Біля села Євгенівка на міні підірвалися чотири людини. Зараз дуже терміново потрібна кров IV (+) групи! Просимо небайдужих громадян з вказаною групою крові терміново звернутись до Снігурівської міської лікарні та здати кров", - написав Кухта.

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