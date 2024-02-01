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На Миколаївщині четверо людей підірвалися на міні

Попередження про міни

У Снігурівській громаді на Миколаївщині четверо людей підірвалися на міні.

По це повідомив голова Снігурівської міської військової адміністрації на Миколаївщині Іван Кухта у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні снігурівчани! Увага! Біля села Євгенівка на міні підірвалися чотири людини. Зараз дуже терміново потрібна кров IV (+) групи! Просимо небайдужих громадян з вказаною групою крові терміново звернутись до Снігурівської міської лікарні та здати кров", - написав Кухта.

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Голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта

Автор: 

Миколаївська область (2270) міна (340)


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Власники четвертої групи крові АВ(IV) належать до категорії універсальних реципієнтів. Їм можна переливати кров будь-якої групи.
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01.02.2024 17:32 Відповісти
 
 