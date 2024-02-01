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Госспецсвязи сообщило о кибератаке на госпредприятие: поражены 2 тыс. компьютеров

хакер

Кибератакам подверглось одно из госпредприятий - преодолеть последствия ему помогла правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

"В результате атаки было поражено более 2 тыс. персональных компьютеров (ПК). Они потерпели массовое поражение вредоносной программой DIRTYMOE (PURPLEFOX), предоставляющей удаленный доступ к пораженным устройствам", - говорится в сообщении.

"Правительственная команда CERT-UA провела исследование полученных образцов вредоносных программ, установила особенности функционирования инфраструктуры управляющих серверов и выявила более 2000 пораженных компьютеров в украинском сегменте сети интернет. Описанная активность отслеживается по идентификатору UAC-0027", - говорится в сообщении.

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Со ссылкой на специалистов CERT-UA в Госспецсвязи предупредили, что в случае эксплуатации компьютеров под управлением устаревших операционных систем для уменьшения потенциальной поверхности атаки следует выделить такие компьютеры с помощью VLAN или физической сегментации в отдельные сетевые сегменты с обязательной фильтрацией как входных, так и исходящих информационных потоков.

Автор: 

Госспецсвязь (176) кибератака (178)


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Топ комментарии
+5
Та норм. Бабло можна мити і без комп'ютерів.

А кібербезпека за словами Федорова дуже переоцінена.
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01.02.2024 16:51
+3
Так у нас же такий «професійний» цифровий міністр (втюхував препарати для схуднення) і до цих пір не сформовані елементарні правила для кібербезпеки державних підприємств?
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01.02.2024 16:54
+3
Дайте вгадаю - заражені комп'ютери відловленню не підлягають, а одже необхідно закупити нові.
Бабці точно з'їдять таку новину.
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01.02.2024 17:07
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Правила форума Совет форумчан
Та норм. Бабло можна мити і без комп'ютерів.

А кібербезпека за словами Федорова дуже переоцінена.
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01.02.2024 16:51 Ответить
Останній день передачі показників. Жоден з сервісів Ясно не працює.
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01.02.2024 16:52 Ответить
Не останній.
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01.02.2024 16:58 Ответить
Ну мені нагадування з сервісів приходять. Наюха слідкувати, якщо нагадають. Портмоне таке про світло, воду й газ надіслало. І Ясно в вайбері теж.
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01.02.2024 17:03 Ответить
Не зразу, але прийняло сьогодні.
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01.02.2024 20:23 Ответить
Так у нас же такий «професійний» цифровий міністр (втюхував препарати для схуднення) і до цих пір не сформовані елементарні правила для кібербезпеки державних підприємств?
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01.02.2024 16:54 Ответить
Він був у кримінальній справі по продажу "західних апаратів для схуднення", і потім одразу такий кар'єрний зліт... Ммм, ці соціальні "зелені" ліфти - це пісня.
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01.02.2024 18:53 Ответить
Дайте вгадаю - заражені комп'ютери відловленню не підлягають, а одже необхідно закупити нові.
Бабці точно з'їдять таку новину.
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01.02.2024 17:07 Ответить
Всі викинути в прірву.
Вже гроші ЕС виділив.
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01.02.2024 17:28 Ответить
Висновок, ні один антивірусник не захищає, а тільки бере з тебе бабло.
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01.02.2024 17:40 Ответить
malware bytes i zone alarm...
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01.02.2024 18:05 Ответить
А шо це?
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01.02.2024 18:07 Ответить
ИТ спецам лапки поотрывать! Куда смотрели ???
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01.02.2024 18:04 Ответить
Давайте вгадаємо: всі уражені комп'ютери мали Microsoft Windows і процесори архітектури x86 / x86_64.
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01.02.2024 18:24 Ответить
WindowsXP та Windows7, згідно з інформацією сайту https://cert.gov.ua/article/6277422 CERT-UA .
Там ще описують очищення з-під Linux в LiveUSB режимі
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01.02.2024 19:45 Ответить
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вважає, що роль кібербезпеки в ********* світі перебільшена:
"Я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена. Про неї багато говорять, але по факту назвати якісь реальні кейси кіберзагроз мало хто може. Наведу простий приклад. Коли ми прийшли в Офіс президента, it-команда показала дашборди з тисячею атак на день, перевантаженням сайтів і т.д. Через два тижні ми їх звільнили, і нічого не відбувалося впродовж декількох місяців, поки ми збирали нову команду", - розповів Федоров.
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01.02.2024 18:51 Ответить
То може, попередня IT-команда грамотний захист побудувала ?
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01.02.2024 19:07 Ответить
 
 