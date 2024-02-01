Госспецсвязи сообщило о кибератаке на госпредприятие: поражены 2 тыс. компьютеров
Кибератакам подверглось одно из госпредприятий - преодолеть последствия ему помогла правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
"В результате атаки было поражено более 2 тыс. персональных компьютеров (ПК). Они потерпели массовое поражение вредоносной программой DIRTYMOE (PURPLEFOX), предоставляющей удаленный доступ к пораженным устройствам", - говорится в сообщении.
"Правительственная команда CERT-UA провела исследование полученных образцов вредоносных программ, установила особенности функционирования инфраструктуры управляющих серверов и выявила более 2000 пораженных компьютеров в украинском сегменте сети интернет. Описанная активность отслеживается по идентификатору UAC-0027", - говорится в сообщении.
Со ссылкой на специалистов CERT-UA в Госспецсвязи предупредили, что в случае эксплуатации компьютеров под управлением устаревших операционных систем для уменьшения потенциальной поверхности атаки следует выделить такие компьютеры с помощью VLAN или физической сегментации в отдельные сетевые сегменты с обязательной фильтрацией как входных, так и исходящих информационных потоков.
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А кібербезпека за словами Федорова дуже переоцінена.
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"Я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена. Про неї багато говорять, але по факту назвати якісь реальні кейси кіберзагроз мало хто може. Наведу простий приклад. Коли ми прийшли в Офіс президента, it-команда показала дашборди з тисячею атак на день, перевантаженням сайтів і т.д. Через два тижні ми їх звільнили, і нічого не відбувалося впродовж декількох місяців, поки ми збирали нову команду", - розповів Федоров.