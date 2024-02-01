Держспецзв’язку повідомило про кібератаку на держпідприємство: уражено 2 тис. комп’ютерів
Кібератаки зазнало одне з держпідприємств - подолати наслідки йому допомогла урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.
"Унаслідок атаки було уражено понад 2 тис. персональних комп'ютерів (ПК). Вони зазнали масового ураження шкідливою програмою DIRTYMOE (PURPLEFOX), що надає віддалений доступ до уражених пристроїв", - ідеться в повідомленні.
"Урядова команда CERT-UA провела дослідження отриманих зразків шкідливих програм, встановила особливості функціонування інфраструктури управляючих серверів і виявила більше ніж 2000 уражених комп'ютерів в українському сегменті мережі інтернет. Описана активність відстежується за ідентифікатором UAC-0027", - ідеться в повідомленні.
З посиланням на фахівців CERT-UA у Держспецзв'язку попередили, що в разі експлуатації комп'ютерів під управлінням застарілих операційних систем для зменшення потенційної поверхні атаки слід виділити такі комп'ютери за допомогою VLAN або фізичної сегментації до окремих мережевих сегментів з обов'язковою фільтрацією як вхідних, так і вихідних інформаційних потоків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А кібербезпека за словами Федорова дуже переоцінена.
Бабці точно з'їдять таку новину.
Вже гроші ЕС виділив.
Там ще описують очищення з-під Linux в LiveUSB режимі
"Я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена. Про неї багато говорять, але по факту назвати якісь реальні кейси кіберзагроз мало хто може. Наведу простий приклад. Коли ми прийшли в Офіс президента, it-команда показала дашборди з тисячею атак на день, перевантаженням сайтів і т.д. Через два тижні ми їх звільнили, і нічого не відбувалося впродовж декількох місяців, поки ми збирали нову команду", - розповів Федоров.