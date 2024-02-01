УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9476 відвідувачів онлайн
Новини
4 607 17

Держспецзв’язку повідомило про кібератаку на держпідприємство: уражено 2 тис. комп’ютерів

хакер

Кібератаки зазнало одне з держпідприємств - подолати наслідки йому допомогла урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Унаслідок атаки було уражено понад 2 тис. персональних комп'ютерів (ПК). Вони зазнали масового ураження шкідливою програмою DIRTYMOE (PURPLEFOX), що надає віддалений доступ до уражених пристроїв", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулого року кількість зареєстрованих кіберінцидентів зросла на 62,5%, - Держспецзв’язку

"Урядова команда CERT-UA провела дослідження отриманих зразків шкідливих програм, встановила особливості функціонування інфраструктури управляючих серверів і виявила більше ніж 2000 уражених комп'ютерів в українському сегменті мережі інтернет. Описана активність відстежується за ідентифікатором UAC-0027", - ідеться в повідомленні.

З посиланням на фахівців CERT-UA у Держспецзв'язку попередили, що в разі експлуатації комп'ютерів під управлінням застарілих операційних систем для зменшення потенційної поверхні атаки слід виділити такі комп'ютери за допомогою VLAN або фізичної сегментації до окремих мережевих сегментів з обов'язковою фільтрацією як вхідних, так і вихідних інформаційних потоків.

Також читайте: В Україні за 2023 рік виявили понад 3600 кіберзлочинів

Автор: 

Держспецзв’язок (351) кібератака (407)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Та норм. Бабло можна мити і без комп'ютерів.

А кібербезпека за словами Федорова дуже переоцінена.
показати весь коментар
01.02.2024 16:51
+3
Так у нас же такий «професійний» цифровий міністр (втюхував препарати для схуднення) і до цих пір не сформовані елементарні правила для кібербезпеки державних підприємств?
показати весь коментар
01.02.2024 16:54
+3
Дайте вгадаю - заражені комп'ютери відловленню не підлягають, а одже необхідно закупити нові.
Бабці точно з'їдять таку новину.
показати весь коментар
01.02.2024 17:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та норм. Бабло можна мити і без комп'ютерів.

А кібербезпека за словами Федорова дуже переоцінена.
показати весь коментар
01.02.2024 16:51 Відповісти
Останній день передачі показників. Жоден з сервісів Ясно не працює.
показати весь коментар
01.02.2024 16:52 Відповісти
Не останній.
показати весь коментар
01.02.2024 16:58 Відповісти
Ну мені нагадування з сервісів приходять. Наюха слідкувати, якщо нагадають. Портмоне таке про світло, воду й газ надіслало. І Ясно в вайбері теж.
показати весь коментар
01.02.2024 17:03 Відповісти
Не зразу, але прийняло сьогодні.
показати весь коментар
01.02.2024 20:23 Відповісти
Так у нас же такий «професійний» цифровий міністр (втюхував препарати для схуднення) і до цих пір не сформовані елементарні правила для кібербезпеки державних підприємств?
показати весь коментар
01.02.2024 16:54 Відповісти
Він був у кримінальній справі по продажу "західних апаратів для схуднення", і потім одразу такий кар'єрний зліт... Ммм, ці соціальні "зелені" ліфти - це пісня.
показати весь коментар
01.02.2024 18:53 Відповісти
Дайте вгадаю - заражені комп'ютери відловленню не підлягають, а одже необхідно закупити нові.
Бабці точно з'їдять таку новину.
показати весь коментар
01.02.2024 17:07 Відповісти
Всі викинути в прірву.
Вже гроші ЕС виділив.
показати весь коментар
01.02.2024 17:28 Відповісти
Висновок, ні один антивірусник не захищає, а тільки бере з тебе бабло.
показати весь коментар
01.02.2024 17:40 Відповісти
malware bytes i zone alarm...
показати весь коментар
01.02.2024 18:05 Відповісти
А шо це?
показати весь коментар
01.02.2024 18:07 Відповісти
ИТ спецам лапки поотрывать! Куда смотрели ???
показати весь коментар
01.02.2024 18:04 Відповісти
Давайте вгадаємо: всі уражені комп'ютери мали Microsoft Windows і процесори архітектури x86 / x86_64.
показати весь коментар
01.02.2024 18:24 Відповісти
WindowsXP та Windows7, згідно з інформацією сайту https://cert.gov.ua/article/6277422 CERT-UA .
Там ще описують очищення з-під Linux в LiveUSB режимі
показати весь коментар
01.02.2024 19:45 Відповісти
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вважає, що роль кібербезпеки в ********* світі перебільшена:
"Я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена. Про неї багато говорять, але по факту назвати якісь реальні кейси кіберзагроз мало хто може. Наведу простий приклад. Коли ми прийшли в Офіс президента, it-команда показала дашборди з тисячею атак на день, перевантаженням сайтів і т.д. Через два тижні ми їх звільнили, і нічого не відбувалося впродовж декількох місяців, поки ми збирали нову команду", - розповів Федоров.
показати весь коментар
01.02.2024 18:51 Відповісти
То може, попередня IT-команда грамотний захист побудувала ?
показати весь коментар
01.02.2024 19:07 Відповісти
 
 