Писториус "устал" от дискуссий о поставках Taurus Украине, - немецкие СМИ
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил об "усталости" от обсуждений поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
Об этом пишет немецкое издание NTV, передает Цензор.НЕТ.
Уже несколько месяцев ведутся дискуссии о возможных поставках в Украину ракет большой дальности Taurus, пишет издание.
"Федеральный министр обороны Писториус устал от дискуссий, как он ясно дал понять в Бундестаге", – отмечают журналисты.
По его словам, дискуссия идет исключительно вокруг конкретной системы вооружений - "так, будто речь идет о том, поставляем ли мы все, что возможно, или берем на себя часть свободы и ответственности за принятие этого решения самостоятельно".
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Вони не дають Леопарди.
Вони не дають Тауруси.
Вони не дають іншу єфіективну зброю.
2. Шольц не хоче запрошувати Україну до НАТО.
3. Шольц ( висувач муттер Меркель) не буде хоче приймати Україну до ЕС.
Ось це всі 3 пункти е позицією «влади» Німеччини ( не плутати з Народом Неметчини).
.
що??!
Дядю (13133, чи як там тебе?)
ти нічого не переплутав?
У мене, як читача Ценщору- «Стільки же повноважень як у Піздоріуса». ?
чомусь здавалось, шо він за
Всім *****, шо Пісторіус виступає саме ЗА передачу Україні Таурусів.
А втомився він кожного дня переконувати в цьому Шольца
піздоріус ліпший дружбан Шредера, якщо ви не знали.
Тому Україні САМ він готовий дати «дірку від бублика».
повезло-таки німцям та іншим peace dukeам, що є Україна, яка сотні років не допускала лЕгко через себе орди людожерів з Дикого Сходу
але ти чомусь дописав "від постачання".
для чого ти це від себе дописав до його слів ?
звичайно він бере участь у обговоренні та
приняття рішення по поставкам/не поставкам Україні Таурусів.
Дякуємо Німеччині, за допомогу Україні!
Тримаймося та підтримуймо Захисників України! Переможемо, брешуть