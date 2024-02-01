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Писториус "устал" от дискуссий о поставках Taurus Украине, - немецкие СМИ

пісторіус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил об "усталости" от обсуждений поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.

Об этом пишет немецкое издание NTV, передает Цензор.НЕТ.

Уже несколько месяцев ведутся дискуссии о возможных поставках в Украину ракет большой дальности Taurus, пишет издание.

"Федеральный министр обороны Писториус устал от дискуссий, как он ясно дал понять в Бундестаге", – отмечают журналисты.

По его словам, дискуссия идет исключительно вокруг конкретной системы вооружений - "так, будто речь идет о том, поставляем ли мы все, что возможно, или берем на себя часть свободы и ответственности за принятие этого решения самостоятельно".

Читайте также: Мы можем производить быстро и большими объемами, – немецкие производители оружия опровергли слова Писториуса о промышленности в "довоенном режиме"

Автор: 

Германия (6931) ракеты (3557) Писториус Борис (199)


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Топ комментарии
+16
та якраз пісторіус за те, шоб їх дали і каже, шо вже задовбався це доказувать шольцу
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01.02.2024 17:16
+9
Пісторіус втомлено йде в пісту...
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01.02.2024 17:03
+9
Втомився!?- на відпочинок в відставку.
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01.02.2024 17:07
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Пісторіус втомлено йде в пісту...
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01.02.2024 17:03 Ответить
та якраз пісторіус за те, шоб їх дали і каже, шо вже задовбався це доказувать шольцу
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01.02.2024 17:16 Ответить
Шольца так само гнобили за Гепарди - а який з них був би толк без снарядів. Гепарди передали тільки після того як німці закупили снаряди у Бразиліїї. А потім до купи ще й завод з їх виробництва викупили. Так само і з Таурусами - поки нема Ф-16 і з чого їх запускати, то з них ніякого толку
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01.02.2024 17:30 Ответить
..Ви ..Шановний не знаєте, то хоть поцікавтеся , що це за ракета і як ..і з чого її запускають!
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01.02.2024 18:45 Ответить
сцикло запоребрикове не в курсі, що наразі ракета запускається з Торнадо, Тайфуна, Гріпена та Ф-18 і жоден з них нам не світить - тому Ф-16 то єдине до чого цю ракету з часом можна буде інтегрувати
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01.02.2024 19:27 Ответить
... як же хочеться викрутитися? Навіть з часом ..дурноголове... тебе інтегрувати до розумних не вдасться!!! Ти б дурноголове ..хоть би сайтик для людей прочитав..Вікіпедія називається... Там для людей намагаються писати...але дурноголові теж можуть щось прочитати. То ти не здатне навіть на таке? Для тебе крилату ракету запускають тільки літаки!!! Але якщо тобі ..дурноголовому так хочеться..то для тебе новина !!! Су-24М переобладнали під Storm Shadow та TAURUS ..... )))
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01.02.2024 19:45 Ответить
сцикливий дурбелику - Су-24 переобладнали під Тіні і Скальпи - костилі ще й для Туарусів там вже нема куди ліпити
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01.02.2024 20:17 Ответить
.... дурноголовеньке!!! Поцікався якою ракетою зробили дирку у підводному човні і з якого літака їх запускали!??? Ти... дурноголовеньке... так бажаєш викрутитися ...що ще глибше у лайно залазиш!!1 Ти б ...дурноголовеньке... хоть би поцікавилося.. який тип літака запускав Storm Shadow ...?!
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01.02.2024 20:55 Ответить
безмозглий ідіотик морозить щось безглузде з-за поребрика
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01.02.2024 23:00 Ответить
... тупі **аргументи** у дурноголового стосовно ракет та літаків вже закінчилися? Обісралося чувирло по повній?)) Залишилося тобі тілько поскавчати на іспанський прапорець!!! Мозку у тебе на більше нема...))))
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01.02.2024 23:13 Ответить
які ще аргументи проти твоєї ідіотичної маячні - ти ж настільки тупориле сцикло, що навіть тіні від биків не відрізниш
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02.02.2024 00:36 Ответить
..ти б баране ...заткнулося!! Ти не туди попало. У мене за плечима служба з ВПС України ... і льотна робота сьогодні. І не тобі ..тупий уйобок..мені щось розповідати ! Бики ..тіні...)))) Які костилі..дурноголове? Ти баране навіть не здогадуєшься , що так УБТ... який дозволяє на Су-24М чіпляти всі західні ракети. Тому вважаю..що з розумововілсталим уйобком нема про що говорити! І в додаток! Я то тебе... уйобок... звернувся зі словами **шановний**... Ти ж.. тваринка тупа..показала відверту ідіотичну поведінку, коли загнаний у кут щур намагається вислизнути...))) Тому йдеш *****..!! В авіації це не матюк... а навігаційне направлення... Ідеш і не озираєшся!!!))))
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02.02.2024 14:44 Ответить
а сциклива моська все тяв-тяв
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06.02.2024 13:42 Ответить
..озирнувся?.. Ну то ще раз іди *****... гандон дурноголовий..)))))
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06.02.2024 14:26 Ответить
моськ-моськ
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06.02.2024 14:38 Ответить
....то ти хоть переклади з англійської Storm Shadow.. )))
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01.02.2024 20:58 Ответить
..бідні дурні німці! Таурасів наклепали..а F-16 так ні одного і не купили! ))))
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01.02.2024 18:50 Ответить
1 Шольц та Піздоріус НЕ хочуть давати Україні єфективну зброю.

Вони не дають Леопарди.

Вони не дають Тауруси.

Вони не дають іншу єфіективну зброю.

2. Шольц не хоче запрошувати Україну до НАТО.

3. Шольц ( висувач муттер Меркель) не буде хоче приймати Україну до ЕС.

Ось це всі 3 пункти е позицією «влади» Німеччини ( не плутати з Народом Неметчини).

.
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01.02.2024 18:13 Ответить
так і ти не даєш Україні німецькі Тауруси, хоча повноважень їх дати в тебе стільки ж, як і у Пісторіуса
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01.02.2024 18:53 Ответить
???
що??!

Дядю (13133, чи як там тебе?)
ти нічого не переплутав?

У мене, як читача Ценщору- «Стільки же повноважень як у Піздоріуса». ?
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01.02.2024 20:49 Ответить
вибач, помилявся.

чомусь здавалось, шо він за
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01.02.2024 21:05 Ответить
Втомився!?- на відпочинок в відставку.
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01.02.2024 17:07 Ответить
То вже дай і відпочинь
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01.02.2024 17:07 Ответить
Чергова серія "Утомльонниє"
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01.02.2024 17:08 Ответить
Втомився - на відпочинок у Авдєєвку на
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01.02.2024 17:10 Ответить
- Я на роботу прийшов роботу робити, а не на дурні питання відповідати, чому я п'яний тут сплю.
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01.02.2024 17:10 Ответить
До штандартен фрау Меркель! ❌
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01.02.2024 17:12 Ответить
Ну то давайте оті ''Таураси'' і їхнє обговорення припиниться
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01.02.2024 17:14 Ответить
Ну втома зрозуміла...пан Пісторіус не розуміє, про який Таурус з ним говорять - TAURUS KEPD 350, AURUS KEPD 350 L, TAURUS MP, TAURUS M, ТAURUS HPM,TAURUS CL, TAURUS T? Мда...тут без кави не обійтись.
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01.02.2024 17:19 Ответить
та шо за коментатори тут зібрались ???

Всім *****, шо Пісторіус виступає саме ЗА передачу Україні Таурусів.

А втомився він кожного дня переконувати в цьому Шольца
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01.02.2024 18:54 Ответить
Помилка.

піздоріус ліпший дружбан Шредера, якщо ви не знали.

Тому Україні САМ він готовий дати «дірку від бублика».
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01.02.2024 21:03 Ответить
як же ж швидко Пісторіуси втомлюються у Німеччині, коли на Харківщині-Херсонщині-Сумщині.. цивільні люди безтурботно, вже роками, відпочивають під бомбами Московії...
повезло-таки німцям та іншим peace dukeам, що є Україна, яка сотні років не допускала лЕгко через себе орди людожерів з Дикого Сходу
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01.02.2024 17:23 Ответить
"Втомився" від "постачаня" Україні, ну то поставь ВБританіі, як тобі пропонували і втома пройде
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01.02.2024 17:24 Ответить
він не міг втомитися "від постачання", бо не приймає рішення про постачання.

але ти чомусь дописав "від постачання".

для чого ти це від себе дописав до його слів ?
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01.02.2024 18:57 Ответить
Піздоріус е Міністр Оборони Неметчини і

звичайно він бере участь у обговоренні та

приняття рішення по поставкам/не поставкам Україні Таурусів.
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01.02.2024 21:09 Ответить
********!
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01.02.2024 17:26 Ответить
Шрьодер, свою роботу робить, з меркель…
Дякуємо Німеччині, за допомогу Україні!
Тримаймося та підтримуймо Захисників України! Переможемо, брешуть
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01.02.2024 17:32 Ответить
Як виглядає,більшість з тих хто коментує цей допис-або не читали його або не зрозуміли прочитаного! Пісторіус-вибач нам,ми теж втомились спостерігати цей "Таурусцирк"!
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01.02.2024 17:36 Ответить
Ну так дайте ці ракети і втома мине...
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01.02.2024 17:37 Ответить
Піздоріусу "порблено" все тим же рашистським чародійним питвом,котрим куйло пригощав і пригощає багатьох світових політиків,котрі після" дози", стають його васалами ....
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01.02.2024 17:42 Ответить
Агов боти... позатикайте свої смердючки і йдіть краще лизніть головному зебілу...
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01.02.2024 18:27 Ответить
це теж стратегія переговорів: втомляться опиратися і погодяться
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01.02.2024 19:00 Ответить
ПісТаурас давайте !
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01.02.2024 19:01 Ответить
а як ми вже втомились від тих таурусів...
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01.02.2024 19:06 Ответить
Дед уже устал, пора на пенсию.
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01.02.2024 19:09 Ответить
Taurus'и будуть... але не зараз. Спочатку треба перебрати ті ракети, які недбало зберігались на складах Бундеса (по чуткам - контракт с Taurus Systems на перевірку 300 ракет буде підписан наприкінці весни/початку літа). І ось десь в кінці 2024, в комплекті з F-16, новий президент України урочисто отримає ~100 Taurus'ів. Тільки так.
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01.02.2024 22:07 Ответить
 
 