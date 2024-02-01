Писториус "устал" от дискуссий о поставках Taurus Украине, - немецкие СМИ

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил об "усталости" от обсуждений поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.

Об этом пишет немецкое издание NTV, передает Цензор.НЕТ.

Уже несколько месяцев ведутся дискуссии о возможных поставках в Украину ракет большой дальности Taurus, пишет издание.

"Федеральный министр обороны Писториус устал от дискуссий, как он ясно дал понять в Бундестаге", – отмечают журналисты.

По его словам, дискуссия идет исключительно вокруг конкретной системы вооружений - "так, будто речь идет о том, поставляем ли мы все, что возможно, или берем на себя часть свободы и ответственности за принятие этого решения самостоятельно".

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