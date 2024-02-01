Пісторіус "втомився" від дискусій про поставки Taurus Україні, - німецькі ЗМІ
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про "втому" від обговорень поставок далекобійних крилатих ракет Taurus Україні.
Про це пише німецьке видання NTV, інформує Цензор.НЕТ.
Уже кілька місяців точаться дискусії про можливі поставки в Україну ракет великої дальності Taurus, пише видання.
"Федеральний міністр оборони Пісторіус втомився від дискусій, як він ясно дав зрозуміти в Бундестазі", - зазначають журналісти.
За його словами, дискусія точиться виключно навколо конкретної системи озброєнь – "так, ніби йдеться про те, чи постачаємо ми все, що можливо, чи беремо на себе частину свободи і відповідальності за прийняття цього рішення самостійно".
Топ коментарі
+16 133133
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+9 Алекс Скела
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+9 Myroslav Hrabovsky #517948
показати весь коментар01.02.2024 17:07
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Вони не дають Леопарди.
Вони не дають Тауруси.
Вони не дають іншу єфіективну зброю.
2. Шольц не хоче запрошувати Україну до НАТО.
3. Шольц ( висувач муттер Меркель) не буде хоче приймати Україну до ЕС.
Ось це всі 3 пункти е позицією «влади» Німеччини ( не плутати з Народом Неметчини).
.
що??!
Дядю (13133, чи як там тебе?)
ти нічого не переплутав?
У мене, як читача Ценщору- «Стільки же повноважень як у Піздоріуса». ?
чомусь здавалось, шо він за
Всім *****, шо Пісторіус виступає саме ЗА передачу Україні Таурусів.
А втомився він кожного дня переконувати в цьому Шольца
піздоріус ліпший дружбан Шредера, якщо ви не знали.
Тому Україні САМ він готовий дати «дірку від бублика».
повезло-таки німцям та іншим peace dukeам, що є Україна, яка сотні років не допускала лЕгко через себе орди людожерів з Дикого Сходу
але ти чомусь дописав "від постачання".
для чого ти це від себе дописав до його слів ?
звичайно він бере участь у обговоренні та
приняття рішення по поставкам/не поставкам Україні Таурусів.
Дякуємо Німеччині, за допомогу Україні!
Тримаймося та підтримуймо Захисників України! Переможемо, брешуть