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Пісторіус "втомився" від дискусій про поставки Taurus Україні, - німецькі ЗМІ

пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про "втому" від обговорень поставок далекобійних крилатих ракет Taurus Україні.

Про це пише німецьке видання NTV, інформує Цензор.НЕТ.

Уже кілька місяців точаться дискусії про можливі поставки в Україну ракет великої дальності Taurus, пише видання.

"Федеральний міністр оборони Пісторіус втомився від дискусій, як він ясно дав зрозуміти в Бундестазі", - зазначають журналісти.

За його словами, дискусія точиться виключно навколо конкретної системи озброєнь – "так, ніби йдеться про те, чи постачаємо ми все, що можливо, чи беремо на себе частину свободи і відповідальності за прийняття цього рішення самостійно".

Читайте: США та Німеччина виступають за відтермінування запрошення України до НАТО, - Foreign Policy

Автор: 

Німеччина (7347) ракети (4022) Пісторіус Борис (254)


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Топ коментарі
+16
та якраз пісторіус за те, шоб їх дали і каже, шо вже задовбався це доказувать шольцу
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01.02.2024 17:16
+9
Пісторіус втомлено йде в пісту...
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01.02.2024 17:03
+9
Втомився!?- на відпочинок в відставку.
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01.02.2024 17:07
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Пісторіус втомлено йде в пісту...
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01.02.2024 17:03 Відповісти
та якраз пісторіус за те, шоб їх дали і каже, шо вже задовбався це доказувать шольцу
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01.02.2024 17:16 Відповісти
Шольца так само гнобили за Гепарди - а який з них був би толк без снарядів. Гепарди передали тільки після того як німці закупили снаряди у Бразиліїї. А потім до купи ще й завод з їх виробництва викупили. Так само і з Таурусами - поки нема Ф-16 і з чого їх запускати, то з них ніякого толку
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01.02.2024 17:30 Відповісти
..Ви ..Шановний не знаєте, то хоть поцікавтеся , що це за ракета і як ..і з чого її запускають!
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01.02.2024 18:45 Відповісти
сцикло запоребрикове не в курсі, що наразі ракета запускається з Торнадо, Тайфуна, Гріпена та Ф-18 і жоден з них нам не світить - тому Ф-16 то єдине до чого цю ракету з часом можна буде інтегрувати
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01.02.2024 19:27 Відповісти
... як же хочеться викрутитися? Навіть з часом ..дурноголове... тебе інтегрувати до розумних не вдасться!!! Ти б дурноголове ..хоть би сайтик для людей прочитав..Вікіпедія називається... Там для людей намагаються писати...але дурноголові теж можуть щось прочитати. То ти не здатне навіть на таке? Для тебе крилату ракету запускають тільки літаки!!! Але якщо тобі ..дурноголовому так хочеться..то для тебе новина !!! Су-24М переобладнали під Storm Shadow та TAURUS ..... )))
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01.02.2024 19:45 Відповісти
сцикливий дурбелику - Су-24 переобладнали під Тіні і Скальпи - костилі ще й для Туарусів там вже нема куди ліпити
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01.02.2024 20:17 Відповісти
.... дурноголовеньке!!! Поцікався якою ракетою зробили дирку у підводному човні і з якого літака їх запускали!??? Ти... дурноголовеньке... так бажаєш викрутитися ...що ще глибше у лайно залазиш!!1 Ти б ...дурноголовеньке... хоть би поцікавилося.. який тип літака запускав Storm Shadow ...?!
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01.02.2024 20:55 Відповісти
безмозглий ідіотик морозить щось безглузде з-за поребрика
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01.02.2024 23:00 Відповісти
... тупі **аргументи** у дурноголового стосовно ракет та літаків вже закінчилися? Обісралося чувирло по повній?)) Залишилося тобі тілько поскавчати на іспанський прапорець!!! Мозку у тебе на більше нема...))))
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01.02.2024 23:13 Відповісти
які ще аргументи проти твоєї ідіотичної маячні - ти ж настільки тупориле сцикло, що навіть тіні від биків не відрізниш
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02.02.2024 00:36 Відповісти
..ти б баране ...заткнулося!! Ти не туди попало. У мене за плечима служба з ВПС України ... і льотна робота сьогодні. І не тобі ..тупий уйобок..мені щось розповідати ! Бики ..тіні...)))) Які костилі..дурноголове? Ти баране навіть не здогадуєшься , що так УБТ... який дозволяє на Су-24М чіпляти всі західні ракети. Тому вважаю..що з розумововілсталим уйобком нема про що говорити! І в додаток! Я то тебе... уйобок... звернувся зі словами **шановний**... Ти ж.. тваринка тупа..показала відверту ідіотичну поведінку, коли загнаний у кут щур намагається вислизнути...))) Тому йдеш *****..!! В авіації це не матюк... а навігаційне направлення... Ідеш і не озираєшся!!!))))
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02.02.2024 14:44 Відповісти
а сциклива моська все тяв-тяв
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06.02.2024 13:42 Відповісти
..озирнувся?.. Ну то ще раз іди *****... гандон дурноголовий..)))))
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06.02.2024 14:26 Відповісти
моськ-моськ
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06.02.2024 14:38 Відповісти
....то ти хоть переклади з англійської Storm Shadow.. )))
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01.02.2024 20:58 Відповісти
..бідні дурні німці! Таурасів наклепали..а F-16 так ні одного і не купили! ))))
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01.02.2024 18:50 Відповісти
1 Шольц та Піздоріус НЕ хочуть давати Україні єфективну зброю.

Вони не дають Леопарди.

Вони не дають Тауруси.

Вони не дають іншу єфіективну зброю.

2. Шольц не хоче запрошувати Україну до НАТО.

3. Шольц ( висувач муттер Меркель) не буде хоче приймати Україну до ЕС.

Ось це всі 3 пункти е позицією «влади» Німеччини ( не плутати з Народом Неметчини).

.
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01.02.2024 18:13 Відповісти
так і ти не даєш Україні німецькі Тауруси, хоча повноважень їх дати в тебе стільки ж, як і у Пісторіуса
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01.02.2024 18:53 Відповісти
???
що??!

Дядю (13133, чи як там тебе?)
ти нічого не переплутав?

У мене, як читача Ценщору- «Стільки же повноважень як у Піздоріуса». ?
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01.02.2024 20:49 Відповісти
вибач, помилявся.

чомусь здавалось, шо він за
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01.02.2024 21:05 Відповісти
Втомився!?- на відпочинок в відставку.
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01.02.2024 17:07 Відповісти
То вже дай і відпочинь
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01.02.2024 17:07 Відповісти
Чергова серія "Утомльонниє"
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01.02.2024 17:08 Відповісти
Втомився - на відпочинок у Авдєєвку на
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01.02.2024 17:10 Відповісти
- Я на роботу прийшов роботу робити, а не на дурні питання відповідати, чому я п'яний тут сплю.
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01.02.2024 17:10 Відповісти
До штандартен фрау Меркель! ❌
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01.02.2024 17:12 Відповісти
Ну то давайте оті ''Таураси'' і їхнє обговорення припиниться
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01.02.2024 17:14 Відповісти
Ну втома зрозуміла...пан Пісторіус не розуміє, про який Таурус з ним говорять - TAURUS KEPD 350, AURUS KEPD 350 L, TAURUS MP, TAURUS M, ТAURUS HPM,TAURUS CL, TAURUS T? Мда...тут без кави не обійтись.
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01.02.2024 17:19 Відповісти
та шо за коментатори тут зібрались ???

Всім *****, шо Пісторіус виступає саме ЗА передачу Україні Таурусів.

А втомився він кожного дня переконувати в цьому Шольца
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01.02.2024 18:54 Відповісти
Помилка.

піздоріус ліпший дружбан Шредера, якщо ви не знали.

Тому Україні САМ він готовий дати «дірку від бублика».
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01.02.2024 21:03 Відповісти
як же ж швидко Пісторіуси втомлюються у Німеччині, коли на Харківщині-Херсонщині-Сумщині.. цивільні люди безтурботно, вже роками, відпочивають під бомбами Московії...
повезло-таки німцям та іншим peace dukeам, що є Україна, яка сотні років не допускала лЕгко через себе орди людожерів з Дикого Сходу
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01.02.2024 17:23 Відповісти
"Втомився" від "постачаня" Україні, ну то поставь ВБританіі, як тобі пропонували і втома пройде
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01.02.2024 17:24 Відповісти
він не міг втомитися "від постачання", бо не приймає рішення про постачання.

але ти чомусь дописав "від постачання".

для чого ти це від себе дописав до його слів ?
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01.02.2024 18:57 Відповісти
Піздоріус е Міністр Оборони Неметчини і

звичайно він бере участь у обговоренні та

приняття рішення по поставкам/не поставкам Україні Таурусів.
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01.02.2024 21:09 Відповісти
********!
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01.02.2024 17:26 Відповісти
Шрьодер, свою роботу робить, з меркель…
Дякуємо Німеччині, за допомогу Україні!
Тримаймося та підтримуймо Захисників України! Переможемо, брешуть
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01.02.2024 17:32 Відповісти
Як виглядає,більшість з тих хто коментує цей допис-або не читали його або не зрозуміли прочитаного! Пісторіус-вибач нам,ми теж втомились спостерігати цей "Таурусцирк"!
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01.02.2024 17:36 Відповісти
Ну так дайте ці ракети і втома мине...
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01.02.2024 17:37 Відповісти
Піздоріусу "порблено" все тим же рашистським чародійним питвом,котрим куйло пригощав і пригощає багатьох світових політиків,котрі після" дози", стають його васалами ....
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01.02.2024 17:42 Відповісти
Агов боти... позатикайте свої смердючки і йдіть краще лизніть головному зебілу...
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01.02.2024 18:27 Відповісти
це теж стратегія переговорів: втомляться опиратися і погодяться
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01.02.2024 19:00 Відповісти
ПісТаурас давайте !
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01.02.2024 19:01 Відповісти
а як ми вже втомились від тих таурусів...
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01.02.2024 19:06 Відповісти
Дед уже устал, пора на пенсию.
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01.02.2024 19:09 Відповісти
Taurus'и будуть... але не зараз. Спочатку треба перебрати ті ракети, які недбало зберігались на складах Бундеса (по чуткам - контракт с Taurus Systems на перевірку 300 ракет буде підписан наприкінці весни/початку літа). І ось десь в кінці 2024, в комплекті з F-16, новий президент України урочисто отримає ~100 Taurus'ів. Тільки так.
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01.02.2024 22:07 Відповісти
 
 