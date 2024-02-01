Пісторіус "втомився" від дискусій про поставки Taurus Україні, - німецькі ЗМІ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про "втому" від обговорень поставок далекобійних крилатих ракет Taurus Україні.

Про це пише німецьке видання NTV, інформує Цензор.НЕТ.

Уже кілька місяців точаться дискусії про можливі поставки в Україну ракет великої дальності Taurus, пише видання.

"Федеральний міністр оборони Пісторіус втомився від дискусій, як він ясно дав зрозуміти в Бундестазі", - зазначають журналісти.

За його словами, дискусія точиться виключно навколо конкретної системи озброєнь – "так, ніби йдеться про те, чи постачаємо ми все, що можливо, чи беремо на себе частину свободи і відповідальності за прийняття цього рішення самостійно".

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