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России не стоит рассчитывать на усталость европейцев, - Макрон

Емманюель Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что поддержка решения о предоставлении Украине 50 миллиардов евро всеми 27 странами Евросоюза показала России, что Европа не "устала".

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи Европейского совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это соглашение предоставляет предсказуемость нашей поддержке Украины из-за долгосрочных экономических и финансовых обязательств. Послание четкое - России не следует рассчитывать на какую-либо усталость со стороны европейцев в поддержке Украины", - сказал Макрон.

Он также напомнил, что Европейский совет согласился с тем, что Еврокомиссия будет представлять ежегодный отчет по реализации программы для Украины, на основе которого будут проводить ежегодные дебаты. "В случае необходимости через два года Европейский совет может пригласить Комиссию представить предложение о пересмотре этого механизма, в частности, в контексте следующей многолетней финансовой программы Европейского Союза", – уточнил Макрон.

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Что касается военной поддержки, то страны Европы берут на себя двусторонние обязательства, и именно это станет одной из целей предстоящего визита французского лидера в Украину. "Франция предоставляет критически важные возможности, которые могут иметь решающее значение на поле боя, включая ракеты "Скальп" для противовоздушной обороны и артиллерийские системы Цезарь", - сказал Макрон.

Он напомнил, что 18 января Франция как сопредседатель (вместе с США) принимала важную встречу по созданию так называемой артиллерийской коалиции, в которую вошли 22 страны.

На следующем заседании Евросовета Макрон пообещал вернуться к вопросу о российских активах.

"Мы сделали важный шаг, решив отделить проценты замороженных российских активов. Вторым этапом теперь будет принятие решения о том, как их использовать и куда распределить", – отметил президент Франции.

Автор: 

помощь (7770) Макрон Эмманюэль (1299)


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Топ комментарии
+7
Макрон, таки правий, головна втома, це від дій ОПУ та його шаленних НАМАГАНЬ, злити, як вагнерівців, цілу Україну *****, звільнивши Залужного і команду! Оманскі інвестори за горло тримають зелю з лижниками! Або Зеленський з ******, або Україна із Залужним…
Це дуже втомлює Зеленського і Стефанчука, а окремо і ГенПрокурора!
Національні інтереси, на стороні України! Конституція + Кримінальна відповідальність, це не КВН..
Слава Україні!
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01.02.2024 21:32
+5
Пропоную зейла віддати х#йлу, а Україну залишити з Залужним.
Ну а Шрек (в миру стефанчук) - це просто порожнє місце, не зважаючи на його об'єм!
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01.02.2024 21:51
+2
Про яку втому вони говорять взагалі? Дали десять танків і втомились?
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01.02.2024 22:16
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Макрон, таки правий, головна втома, це від дій ОПУ та його шаленних НАМАГАНЬ, злити, як вагнерівців, цілу Україну *****, звільнивши Залужного і команду! Оманскі інвестори за горло тримають зелю з лижниками! Або Зеленський з ******, або Україна із Залужним…
Це дуже втомлює Зеленського і Стефанчука, а окремо і ГенПрокурора!
Національні інтереси, на стороні України! Конституція + Кримінальна відповідальність, це не КВН..
Слава Україні!
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01.02.2024 21:32 Ответить
Пропоную зейла віддати х#йлу, а Україну залишити з Залужним.
Ну а Шрек (в миру стефанчук) - це просто порожнє місце, не зважаючи на його об'єм!
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01.02.2024 21:51 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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02.02.2024 11:52 Ответить
А на зрадництво української ОПи варто
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01.02.2024 21:37 Ответить
Про яку втому вони говорять взагалі? Дали десять танків і втомились?
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01.02.2024 22:16 Ответить
Слова, слова... Достаточно одного прыща, на которого вагон компромата 40летней давности в москве, чтобы всю демократию Европы поломать
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01.02.2024 23:21 Ответить
Выражать озабоченность, Европа никогда не устанет! Случайно посмотрел один фильм ( новый) ( Мистер Вон...). Первые 6 минут напоминает как Евро союз и США в 2013 приглашает Украину!
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02.02.2024 04:43 Ответить
Как тут устанешь, если делаешь 1000 снарядов в месяц
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02.02.2024 09:50 Ответить
ех, були часи коли французькі кірасіри, з гривами на шоломах, рубали русню під Ейлау

було та загуло . . .
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02.02.2024 10:53 Ответить
 
 