России не стоит рассчитывать на усталость европейцев, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что поддержка решения о предоставлении Украине 50 миллиардов евро всеми 27 странами Евросоюза показала России, что Европа не "устала".

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи Европейского совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это соглашение предоставляет предсказуемость нашей поддержке Украины из-за долгосрочных экономических и финансовых обязательств. Послание четкое - России не следует рассчитывать на какую-либо усталость со стороны европейцев в поддержке Украины", - сказал Макрон.

Он также напомнил, что Европейский совет согласился с тем, что Еврокомиссия будет представлять ежегодный отчет по реализации программы для Украины, на основе которого будут проводить ежегодные дебаты. "В случае необходимости через два года Европейский совет может пригласить Комиссию представить предложение о пересмотре этого механизма, в частности, в контексте следующей многолетней финансовой программы Европейского Союза", – уточнил Макрон.

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Что касается военной поддержки, то страны Европы берут на себя двусторонние обязательства, и именно это станет одной из целей предстоящего визита французского лидера в Украину. "Франция предоставляет критически важные возможности, которые могут иметь решающее значение на поле боя, включая ракеты "Скальп" для противовоздушной обороны и артиллерийские системы Цезарь", - сказал Макрон.

Он напомнил, что 18 января Франция как сопредседатель (вместе с США) принимала важную встречу по созданию так называемой артиллерийской коалиции, в которую вошли 22 страны.

На следующем заседании Евросовета Макрон пообещал вернуться к вопросу о российских активах.

"Мы сделали важный шаг, решив отделить проценты замороженных российских активов. Вторым этапом теперь будет принятие решения о том, как их использовать и куда распределить", – отметил президент Франции.