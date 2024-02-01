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Росії не варто розраховувати на втому європейців, - Макрон

Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що підтримка рішення про надання Україні 50 мільярдів євро всіма 27 країнами Євросоюзу показала Росії, що Європа не "стомилась".

Про це він сказав на пресконференції у Брюсселі за підсумками зустрічі Європейської ради, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ця угода надає передбачуваності нашій підтримці України через довгострокові економічні та фінансові зобов'язання. Послання чітке - Росії не слід розраховувати на будь-яку втому з боку європейців у підтримці України", - сказав Макрон.

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Він також нагадав, що Європейська рада погодилася з тим, що Єврокомісія представлятиме щорічний звіт про реалізацію програми для України, на основі якого будуть проводити щорічні дебати. "У разі необхідності через два роки Європейська рада може запросити Комісію представити пропозицію щодо перегляду цього механізму, зокрема, в контексті наступної багаторічної фінансової програми Європейського Союзу", - уточнив Макрон.

Щодо військової підтримки, то країни Європи беруть на себе двосторонні зобов'язання, і саме це буде однією з цілей майбутнього візиту французького лідера в Україну. "Франція надає критично важливі можливості, які можуть мати вирішальне значення на полі бою, включаючи ракети "Скальп" для протиповітряної оборони та артилерійські системи "Цезар", - сказав Макрон.

Він нагадав, що 18 січня Франція як співголова (разом з США) приймала важливу зустріч зі створення так званої артилерійської коаліції, до якої увійшли 22 країни.

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На наступному засіданні Євроради Макрон пообіцяв повернутись до питання російських активів.

"Ми зробили важливий крок, вирішивши відокремити відсотки заморожених російських активів. Другим етапом тепер буде ухвалення рішення про те, як їх використовувати та куди розподілити", - зауважив президент Франції.

Автор: 

допомога (8340) Макрон Емманюель (1456)


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Топ коментарі
+7
Макрон, таки правий, головна втома, це від дій ОПУ та його шаленних НАМАГАНЬ, злити, як вагнерівців, цілу Україну *****, звільнивши Залужного і команду! Оманскі інвестори за горло тримають зелю з лижниками! Або Зеленський з ******, або Україна із Залужним…
Це дуже втомлює Зеленського і Стефанчука, а окремо і ГенПрокурора!
Національні інтереси, на стороні України! Конституція + Кримінальна відповідальність, це не КВН..
Слава Україні!
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01.02.2024 21:32
+5
Пропоную зейла віддати х#йлу, а Україну залишити з Залужним.
Ну а Шрек (в миру стефанчук) - це просто порожнє місце, не зважаючи на його об'єм!
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01.02.2024 21:51
+2
Про яку втому вони говорять взагалі? Дали десять танків і втомились?
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01.02.2024 22:16
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Макрон, таки правий, головна втома, це від дій ОПУ та його шаленних НАМАГАНЬ, злити, як вагнерівців, цілу Україну *****, звільнивши Залужного і команду! Оманскі інвестори за горло тримають зелю з лижниками! Або Зеленський з ******, або Україна із Залужним…
Це дуже втомлює Зеленського і Стефанчука, а окремо і ГенПрокурора!
Національні інтереси, на стороні України! Конституція + Кримінальна відповідальність, це не КВН..
Слава Україні!
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01.02.2024 21:32 Відповісти
Пропоную зейла віддати х#йлу, а Україну залишити з Залужним.
Ну а Шрек (в миру стефанчук) - це просто порожнє місце, не зважаючи на його об'єм!
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01.02.2024 21:51 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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02.02.2024 11:52 Відповісти
А на зрадництво української ОПи варто
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01.02.2024 21:37 Відповісти
Про яку втому вони говорять взагалі? Дали десять танків і втомились?
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01.02.2024 22:16 Відповісти
Слова, слова... Достаточно одного прыща, на которого вагон компромата 40летней давности в москве, чтобы всю демократию Европы поломать
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01.02.2024 23:21 Відповісти
Выражать озабоченность, Европа никогда не устанет! Случайно посмотрел один фильм ( новый) ( Мистер Вон...). Первые 6 минут напоминает как Евро союз и США в 2013 приглашает Украину!
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02.02.2024 04:43 Відповісти
Как тут устанешь, если делаешь 1000 снарядов в месяц
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02.02.2024 09:50 Відповісти
ех, були часи коли французькі кірасіри, з гривами на шоломах, рубали русню під Ейлау

було та загуло . . .
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02.02.2024 10:53 Відповісти
 
 