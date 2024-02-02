В Кривом Роге "шахеды" повредили подстанцию, - "Укрэнерго"
В результате ночной атаки БпЛА есть повреждения на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
"В ночь на 2 февраля Россия осуществила новый массированный дронов удар по южных и центральных областях Украины. К сожалению, есть повреждения на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго". В городе Кривой Рог обесточены бытовые и промышленные потребители", – говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты "Укрэнерго" и ГСЧС осматривают оборудование. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после окончания осмотра.
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