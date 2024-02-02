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В Кривом Роге "шахеды" повредили подстанцию, - "Укрэнерго"

укренерго

В результате ночной атаки БпЛА есть повреждения на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

"В ночь на 2 февраля Россия осуществила новый массированный дронов удар по южных и центральных областях Украины. К сожалению, есть повреждения на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго". В городе Кривой Рог обесточены бытовые и промышленные потребители", – говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты "Укрэнерго" и ГСЧС осматривают оборудование. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после окончания осмотра.

Читайте: Ночная атака "шахедов": взрывы прогремели на Кировоградщине, в Кривом Роге и Каменском

Автор: 

беспилотник (3585) Кривой Рог (1403) обстрел (27093) Укрэнерго (658)


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у відповідь треба в ПС "Белгород", 500 MVA , 330/110кВ, 50°36'22.8"N 36°39'54.9"E
Погасне весь Бєлгород і половина області. Опалення і води у Бєлгороді теж не буде.
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02.02.2024 07:10 Ответить
Московские подстанции гораздо интереснее,на Белгород кремлевским старцам наплевать
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02.02.2024 07:35 Ответить
буде багато пацифістського сморіду. Треба поступово.
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02.02.2024 07:53 Ответить
Розумно. Спочатку нагнати 2-3 мільйона біженців в мааскву, а уж потім по маааскві. Так буде естетичніше.
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02.02.2024 08:19 Ответить
Зате близенько й виття почнеться. Доречі, чим ще знеструмлення класне - знову погроми магазов почнуться. Потім бухі мокши гульбенити почнуть. Чим більше хаосу - тим краще.
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02.02.2024 07:55 Ответить
А координати куди бити не дав випадково вілкул? Той, який закликав "русский мир", що співав "катюшу" в Дніпрі на вокзалі і той, що в області заборонив використовувати в діловодстві українську мову, коли був у її керма?
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02.02.2024 10:42 Ответить
Це той що на три доби у лютому 2014-го над міськвиконкомом вивісів триколор. А, коли допер що "кіна не буде", півроку з батьком ховався у Відні.
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02.02.2024 19:35 Ответить
 
 