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У Кривому Розі "шахеди" пошкодили підстанцію, - "Укренерго"

укренерго

Внаслідок нічної атаки БпЛА є пошкодження на одній з підстанцій НЕК "Укренерго".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в НЕК "Укренерго".

"В ніч на 2 лютого Росія здійснила новий масований дроновий удар по південних та центральних областях України.На жаль, є пошкодження на одній з підстанцій НЕК "Укренерго". У місті Кривий Ріг знеструмлені побутові та промислові споживачі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається,  що фахівці "Укренерго" та ДСНС оглядають обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться одразу після закінчення огляду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака дронами не мала критичних наслідків для роботи енергосистеми. Дефіциту не прогнозується, - "Укренерго"

Автор: 

безпілотник (4147) Кривий Ріг (1358) обстріл (28414) Укренерго (2692)


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у відповідь треба в ПС "Белгород", 500 MVA , 330/110кВ, 50°36'22.8"N 36°39'54.9"E
Погасне весь Бєлгород і половина області. Опалення і води у Бєлгороді теж не буде.
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02.02.2024 07:10 Відповісти
Московские подстанции гораздо интереснее,на Белгород кремлевским старцам наплевать
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02.02.2024 07:35 Відповісти
буде багато пацифістського сморіду. Треба поступово.
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02.02.2024 07:53 Відповісти
Розумно. Спочатку нагнати 2-3 мільйона біженців в мааскву, а уж потім по маааскві. Так буде естетичніше.
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02.02.2024 08:19 Відповісти
Зате близенько й виття почнеться. Доречі, чим ще знеструмлення класне - знову погроми магазов почнуться. Потім бухі мокши гульбенити почнуть. Чим більше хаосу - тим краще.
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02.02.2024 07:55 Відповісти
А координати куди бити не дав випадково вілкул? Той, який закликав "русский мир", що співав "катюшу" в Дніпрі на вокзалі і той, що в області заборонив використовувати в діловодстві українську мову, коли був у її керма?
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02.02.2024 10:42 Відповісти
Це той що на три доби у лютому 2014-го над міськвиконкомом вивісів триколор. А, коли допер що "кіна не буде", півроку з батьком ховався у Відні.
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02.02.2024 19:35 Відповісти
 
 