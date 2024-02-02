У Кривому Розі "шахеди" пошкодили підстанцію, - "Укренерго"

Внаслідок нічної атаки БпЛА є пошкодження на одній з підстанцій НЕК "Укренерго".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в НЕК "Укренерго".

"В ніч на 2 лютого Росія здійснила новий масований дроновий удар по південних та центральних областях України.На жаль, є пошкодження на одній з підстанцій НЕК "Укренерго". У місті Кривий Ріг знеструмлені побутові та промислові споживачі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фахівці "Укренерго" та ДСНС оглядають обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться одразу після закінчення огляду.

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