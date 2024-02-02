В Кривом Роге обесточена шахта, под землей остались рабочие

Россияне ночью атаковали Днепропетровщину "шахедами". Силы ПВО уничтожили три беспилотника, есть попадания

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью российская армия атаковала Криворожский район беспилотниками. Три шахеда сбили защитники с ЧВК "Схід".

Но есть и попадание БПЛА. Это привело к обесточению более 40 тыс. абонентов. В частности, две шахты. Под землей осталось более 100 рабочих. Часть из них уже поднялась на поверхность", - говорится в сообщении.

Какая ситуация в Кривом Роге

По информации председатель Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, враг нанес удар по критической инфраструктуре нашего города.

"В результате вражеской атаки без электричества осталось около 100 тысяч абонентов Саксаганского, Долгинцевского и Покровского районов города, в том числе часть больниц, садов и школ города, линия скоростного трамвая, городского трамвая и троллейбус", - говорится в сообщении.

На двух шахтах было заблокировано 113 шахтеров, организована спасательная операция, в настоящее время в одной шахте осталось 19 шахтеров. Работы по возобновлению подачи электроэнергии продолжаются.

"По состоянию на 07.00 удалось возобновить подачу электричества 60 тысячам абонентов, все больницы – с электроэнергией. Возобновил работу троллейбус и городской трамвай. Скоростной пока не работает. Котельная "Теплоцентрали" №2 также обесточена (район ул. В. Великого, "Вечерний", "Схидни" и Днепрошоссе)", - добавил Вилкул.

Другие обстрелы Днепропетровщины

Кроме того, ночью враг из артиллерии обстрелял Марганец и Мировскую громаду, без пострадавших.

▪️По Никопольщине агрессор гатив из артиллерии. Целил по Марганцу и Мировской громаде. Люди невредимы.

"По уточненной информации, из-за вчерашней атаки на Покровскую сельскую громаду пострадал 37-летний мужчина. У него осколочные ранения и перелом. Пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести", - добавил Лысак.

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