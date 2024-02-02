У Кривому Розі знеструмлена шахта, під землею залишилися робітники

Росіяни вночі атакували Дніпропетровщину "шахедами". Сили ППО знищили три безпілотники, є влучання

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі російська армія атакувала Криворізький район безпілотниками. Три шахеди збили оборонці з ПвК "Схід".

Але є і влучання БпЛА. Це призвело до знеструмлення більш ніж 40 тис. абонентів. Зокрема, двох шахт. Під землею залишилися понад 100 робітників. Частину з них вже підняли на поверхню", - йдеться в повідомленні.

Яка ситуація у Кривому Розі

За інформацією голова Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, ворог завдав удару по критичній інфраструктурі нашого міста.

"Внаслідок ворожої атаки без електрики залишилося близько 100 тисяч абонентів Саксаганського, Довгинцівського та Покровського районів міста, у тому числі – частина лікарень, садків та шкіл міста, лінія швидкісного трамвая, міського трамвая та тролейбус", - йдеться в повідомленні.

На двох шахтах було заблоковано 113 шахтарів, організовано рятувальну операцію, на цей час в одній шахті залишилося 19 шахтарів. Роботи щодо відновлення подачі електроенергії продовжуються.

"Станом на 07.00 вдалося відновити подачу електрики 60 тисячам абонентів, усі лікарні – з електроенергією. Відновив роботу тролейбус та міський трамвай. Швидкісний поки що не працює. Котельня "Теплоцентралі" №2 також знеструмлена (район вул. В. Великого, "Вечірній", "Східні" та Дніпрошосе)", - додав Вілкул.

Інші обстріли Дніпропетровщини

Крім того, вночі ворог з артилерії обстріляв Марганець та Мирівську громаду, без постраждалих.

▪️По Нікопольщині агресор гатив з артилерії. Цілив по Марганцю та Мирівській громаді. Люди неушкоджені.

"За уточненою інформацією, через вчорашню атаку на Покровську сільську громаду постраждав 37-річний чоловік. У нього осколкові поранення та перелом. Потерпілого госпіталізували в стані середньої тяжкості", - додав Лисак.

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