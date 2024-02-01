Росіяни обстріляли Нікополь артилерією та дронами-камікадзе. Новомосковський район атакували ракетою. ФОТОрепортаж

Російська армія артилерією та дронами-камікадзе обстріляла Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Покровську сільську громади. Є руйнування, пошкоджена ЛЕП.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог атакував Нікополь артилерією та дронами-камікадзе. Безпілотники спрямував і на Марганецьку, Мирівську, Покровську сільську громади.

Загалом на території району пошкоджені 9 приватних будинків та 2 господарські споруди. Руйнування є на сільськогосподарському підприємстві. Побиті й гаражі, авто. Зачепило лінії електропередач", - ідеться в повідомленні.

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Також було гучно і в Новомосковському районі. Агресор поцілив ракетою. Виникла пожежа, яку вже приборкали.

Як зазначили в ОВА - всюди без загиблих та постраждалих.











