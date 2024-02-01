Росіяни обстріляли Нікополь артилерією та дронами-камікадзе. Новомосковський район атакували ракетою. ФОТОрепортаж
Російська армія артилерією та дронами-камікадзе обстріляла Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Покровську сільську громади. Є руйнування, пошкоджена ЛЕП.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог атакував Нікополь артилерією та дронами-камікадзе. Безпілотники спрямував і на Марганецьку, Мирівську, Покровську сільську громади.
Загалом на території району пошкоджені 9 приватних будинків та 2 господарські споруди. Руйнування є на сільськогосподарському підприємстві. Побиті й гаражі, авто. Зачепило лінії електропередач", - ідеться в повідомленні.
Також було гучно і в Новомосковському районі. Агресор поцілив ракетою. Виникла пожежа, яку вже приборкали.
Як зазначили в ОВА - всюди без загиблих та постраждалих.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль