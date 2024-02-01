Россияне обстреляли Никополь артиллерией и дронами-камикадзе. Новомосковский район атаковали ракетой. ФОТОрепортаж

Российская армия артиллерией и дронами-камикадзе обстреляла Никополь, Марганецкую, Мировскую, Покровскую сельскую громады. Есть разрушения, повреждена ЛЭП.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Враг атаковал Никополь артиллерией и дронами-камикадзе. Беспилотники направил и на Марганецкую, Мировскую, Покровскую сельскую громады.

Всего на территории района повреждены 9 частных домов и 2 хозяйственные постройки. Разрушение есть на сельскохозяйственном предприятии. Повреждены гаражи, автомобили. Задело линии электропередачи", - говорится в сообщении.

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Также было шумно и в Новомосковском районе. Агрессор ударил ракетой. Возник пожар, который уже ликвидировали.

Как отметили в ОВА, везде без погибших и пострадавших.











