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Россияне обстреляли Никополь артиллерией и дронами-камикадзе. Новомосковский район атаковали ракетой. ФОТОрепортаж

Российская армия артиллерией и дронами-камикадзе обстреляла Никополь, Марганецкую, Мировскую, Покровскую сельскую громады. Есть разрушения, повреждена ЛЭП.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Враг атаковал Никополь артиллерией и дронами-камикадзе. Беспилотники направил и на Марганецкую, Мировскую, Покровскую сельскую громады.

Всего на территории района повреждены 9 частных домов и 2 хозяйственные постройки. Разрушение есть на сельскохозяйственном предприятии. Повреждены гаражи, автомобили. Задело линии электропередачи", - говорится в сообщении.

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Также было шумно и в Новомосковском районе. Агрессор ударил ракетой. Возник пожар, который уже ликвидировали.

Как отметили в ОВА, везде без погибших и пострадавших.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини і Нікополя
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини і Нікополя
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини і Нікополя
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини і Нікополя
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини і Нікополя
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини і Нікополя

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обстрел (27129) Никополь (1019) Днепропетровская область (3946)


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Кацапи потвори, просто б'ють по мирних, по їх будинках, автомобілях... Звичайно такі ж самі ті, що тут заморозили ракетні програми тут.
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01.02.2024 19:02 Ответить
 
 