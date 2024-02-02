Россия атаковала Украину 24 "шахедами", силы ПВО уничтожили 11, - Воздушные силы

В ночь на 2 февраля россияне атаковали Украину 24 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". В частности, удар был направлен по объектам критической инфраструктуры на Днепропетровщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 11 вражеских БПЛА в пределах Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Харьковской областей", - говорится в сообщении.

Также в Воздушных Силах отметили - минимум семь ударных беспилотников не достигли своих целей и локационно потеряны.

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