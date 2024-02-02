Россия атаковала Украину 24 "шахедами", силы ПВО уничтожили 11, - Воздушные силы
В ночь на 2 февраля россияне атаковали Украину 24 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". В частности, удар был направлен по объектам критической инфраструктуры на Днепропетровщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 11 вражеских БПЛА в пределах Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Харьковской областей", - говорится в сообщении.
Также в Воздушных Силах отметили - минимум семь ударных беспилотников не достигли своих целей и локационно потеряны.
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Urs
показать весь комментарий02.02.2024 08:14 Ответить Мне нравится 3
Марина Нєчаєва #561431
показать весь комментарий02.02.2024 08:22 Ответить Мне нравится 3
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Urs
показать весь комментарий02.02.2024 08:38 Ответить Мне нравится 0
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