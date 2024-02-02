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Россия атаковала Украину 24 "шахедами", силы ПВО уничтожили 11, - Воздушные силы

В ночь на 2 февраля россияне атаковали Украину 24 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". В частности, удар был направлен по объектам критической инфраструктуры на Днепропетровщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 11 вражеских БПЛА в пределах Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Харьковской областей", - говорится в сообщении.

Также в Воздушных Силах отметили - минимум семь ударных беспилотников не достигли своих целей и локационно потеряны.

Читайте: Ночная атака "шахедов": взрывы прогремели на Кировоградщине, в Кривом Роге и Каменском

Результат роботи ППО вночі 2 лютого

Автор: 

ПВО (2742) Воздушные силы (2288)


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а якщо захєрачити по ПС, яка живить завод, що виробляє військову продукцію, і при цьому погасне пів-міста - то це буде воєнним злочином у розумінні Постійної ради ОБСЄ у Відні, чи ще ні?? Бо у нас поки ще шахтарі у Кривому Розі під землею сидять без енергії на шахті.
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02.02.2024 08:14 Ответить
Нізззя..ескалація..
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02.02.2024 08:22 Ответить
не думаю, що вам з Баварщіни видно, скільки і чого гасає по Київщині, а скілько по Криворожщині.
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02.02.2024 08:38 Ответить
 
 