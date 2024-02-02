Росія атакувала Україну 24-ма "шахедами", сили ППО знищили 11, - Повітряні сили

У ніч на 2 лютого росіяни атакували Україну 24-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Зокрема удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 11 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей", - йдеться в повідомленні.

Також у Повітряних Силах зазначили - щонайменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені.

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