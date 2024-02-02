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Росія атакувала Україну 24-ма "шахедами", сили ППО знищили 11, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У ніч на 2 лютого росіяни атакували Україну 24-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Зокрема удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 11 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей", - йдеться в повідомленні.

Також у Повітряних Силах зазначили - щонайменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нічна атака "шахедів": вибухи пролунали на Кіровоградщині, у Кривому Розі та Кам’янському

Результат роботи ППО вночі 2 лютого

Автор: Марина Макєєва
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а якщо захєрачити по ПС, яка живить завод, що виробляє військову продукцію, і при цьому погасне пів-міста - то це буде воєнним злочином у розумінні Постійної ради ОБСЄ у Відні, чи ще ні?? Бо у нас поки ще шахтарі у Кривому Розі під землею сидять без енергії на шахті.
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02.02.2024 08:14 Відповісти
Нізззя..ескалація..
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02.02.2024 08:22 Відповісти
не думаю, що вам з Баварщіни видно, скільки і чого гасає по Київщині, а скілько по Криворожщині.
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02.02.2024 08:38 Відповісти
 
 