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Росія атакувала Україну 24-ма "шахедами", сили ППО знищили 11, - Повітряні сили
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У ніч на 2 лютого росіяни атакували Україну 24-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Зокрема удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 11 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей", - йдеться в повідомленні.
Також у Повітряних Силах зазначили - щонайменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені.
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Urs
показати весь коментар02.02.2024 08:14 Відповісти Мені подобається 3
Марина Нєчаєва 330e7c02
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Urs
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