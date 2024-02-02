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Новости За рубежом
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Германия (6047) помощь (6268) Бундестаг (178) Шольц Олаф (559)

Германия одобрила госбюджет с 7,6 млрд евро для Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

бундестаг,німеччина

Бундестаг 2 февраля принял федеральный бюджет на 2024 год. Ранее в правительстве Германии сообщали, что более 7 млрд евро будет выделено на военную поддержку Украины. Это около 1,6% бюджета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

За закон проголосовали 388 депутатов Бундестага, 279 голосов было против. По словам главы бюджетного комитета Хельге Брауна, обсуждения госбюджета на 2024 год продолжались 68 часов 35 минут.

"Это три дня и три ночи", – сказал Браун в начале дебатов.

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На военную помощь Украине в документе предусмотрено около 7,6 млрд евро.

Теперь решение Бундестага должен утвердить Бундесрат (представительство 16 федеральных земель). Ожидается, что это произойдет уже скоро.

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Бюджет должны были принять раньше, но постановление Федерального конституционного суда от 15 ноября 2023 года о несоответствии первого проекта, предложенного правительством, заставило правящую коалицию пересматривать документ, учитывая большую финансовую "дыру", образовавшуюся из-за запрета использовать деньги Фонда экономической стабилизации. Новый проект бюджета рассматривался всю эту пленарную неделю — по каждому министерству и ведомству в отдельности.
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Das geben wir gerne für die Ukraine .
Слава Україні
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02.02.2024 15:12 Ответить
Дякуємо вам!!!!
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02.02.2024 15:13 Ответить
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02.02.2024 15:12 Ответить
Германія яка сама пережила нацизм, добре бачить з яким мороком воює зараз Україна.
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02.02.2024 15:17 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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02.02.2024 15:18 Ответить
Дякуємо! Тільки б більше військової допомоги, бо Шольц хитрує, і майже вся сума йде на підтримку біженців в самій Німеччині.
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02.02.2024 15:46 Ответить
Зе і шоблі боїться давати кошти, це як на вітер викинути......
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02.02.2024 16:00 Ответить
Це дуже крутий індикатор
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02.02.2024 15:55 Ответить
ich liebe Deutschland
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02.02.2024 17:20 Ответить
 
 