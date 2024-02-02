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За Табаевку идут тяжелые бои, ведутся артиллерийские дуэли, - Силы обороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сау,війна,зсу,артилерія

Украинские воины ведут бои за село Табаевка на Харьковщине, оно не находится под контролем российских оккупантов.

Об этом заявил начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Линия фронта пока остается очень динамичной, противник продолжает свои наступательные действия, в частности возле Купянска. За Табаевку также ведутся тяжелые бои, пока село не находится под контролем оккупантов, и там ведутся артиллерийские дуэли. Кроме того, противник продолжает давить и на Бахмутском направлении, применяет тяжелую артиллерию, БПЛА, как дроны-камикадзе, так и использует тактику сбросов на позиции наших защитников. Кроме того, нашим ребятам удалось на Лимано-Купянском направлении за минувшие сутки ликвидировать более 200 оккупантов, а именно 228, и еще 75 образцов вооружения и военной техники", - рассказал он.

По словам Евлаша, на Бахмутском направлении Силы обороны убили и ранили 95 оккупантов и 70 образцов ВВТ.

"Если конкретно брать Купянское направление, то враг там держит около 40 тыс. своего личного состава, более 500 танков, 650 ББМ, 430 артсистем и еще более 150 РСЗО. Если брать Лиманский, то там враг сосредоточил почти 57 тысяч оккупантов, также 500 танков, более 110 ББМ, 534 артиллерийских системы и почти 200 РСЗО, то есть вместе это достаточно мощные силы. Противник не оставляет своих намерений продолжать готовить свои резервы. Мы не видим того, что противник собирается остановить свои боевые действия через некоторое время", - добавил он.

Также читайте: На Лимано-Купянском направлении ВСУ ликвидировали 197 оккупантов и уничтожили 36 единиц техники захватчиков, - Силы обороны
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Топ комментарии
+10
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.02.2024 16:07
+5
Так Буданов сказал что выдохлись !!
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02.02.2024 15:42
+4
Це його мрії.Кацапи кидають всі сили щоб не програти війну
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02.02.2024 15:49
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Так Буданов сказал что выдохлись !!
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02.02.2024 15:42 Ответить
Це його мрії.Кацапи кидають всі сили щоб не програти війну
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02.02.2024 15:49 Ответить
Направити туди поеЗедента з Єрмаком і обстріли припиняться.
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02.02.2024 15:51 Ответить
І тебе разом з ними
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02.02.2024 15:53 Ответить
буданов п-ть не будет )
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02.02.2024 15:52 Ответить
нащо сракою читати? Ця частина тіла має інший функціонал.

Сказано було весною їх наступ видихнеться. Потім знову накопичення ресурсів декілька місяців і знову буде атака. Так війна ведеться. Без кінця високий темп підтримувати неможливо.
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02.02.2024 15:57 Ответить
Кому сказав?
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02.02.2024 16:04 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.02.2024 16:07 Ответить
То де та допомага? Що слухавку не беруть?
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02.02.2024 16:30 Ответить
Вам з дивану не видно? Буває.
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02.02.2024 16:51 Ответить
А тобі видно? Ну то покажи просвіти, я тільки чую скиглиння віропітеків і жодного доказу так і не надано.
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02.02.2024 21:42 Ответить
Коли будеш сидіти в окопі на нулі, тоді откриєш своє хдебало і будеш вимагати. А зараз, ....
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02.02.2024 22:19 Ответить
Хлебало у тебе, віропітечка, отже тільки йможеш, що скіглити та завивати до своїх вигаданих химер, я так і думав, віропітечне сміття.
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03.02.2024 00:30 Ответить
Прийде час - ти все узнаєш.
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02.02.2024 17:12 Ответить
Невизначена відповідь котра означає - ніколи.
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02.02.2024 21:43 Ответить
арт дуель вести з панцер гаубітз або паладіном марно на говнєті алеж у ***** підарам числа нема
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02.02.2024 16:13 Ответить
 
 