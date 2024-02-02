За Табаевку идут тяжелые бои, ведутся артиллерийские дуэли, - Силы обороны

Украинские воины ведут бои за село Табаевка на Харьковщине, оно не находится под контролем российских оккупантов.

Об этом заявил начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Линия фронта пока остается очень динамичной, противник продолжает свои наступательные действия, в частности возле Купянска. За Табаевку также ведутся тяжелые бои, пока село не находится под контролем оккупантов, и там ведутся артиллерийские дуэли. Кроме того, противник продолжает давить и на Бахмутском направлении, применяет тяжелую артиллерию, БПЛА, как дроны-камикадзе, так и использует тактику сбросов на позиции наших защитников. Кроме того, нашим ребятам удалось на Лимано-Купянском направлении за минувшие сутки ликвидировать более 200 оккупантов, а именно 228, и еще 75 образцов вооружения и военной техники", - рассказал он.

По словам Евлаша, на Бахмутском направлении Силы обороны убили и ранили 95 оккупантов и 70 образцов ВВТ.

"Если конкретно брать Купянское направление, то враг там держит около 40 тыс. своего личного состава, более 500 танков, 650 ББМ, 430 артсистем и еще более 150 РСЗО. Если брать Лиманский, то там враг сосредоточил почти 57 тысяч оккупантов, также 500 танков, более 110 ББМ, 534 артиллерийских системы и почти 200 РСЗО, то есть вместе это достаточно мощные силы. Противник не оставляет своих намерений продолжать готовить свои резервы. Мы не видим того, что противник собирается остановить свои боевые действия через некоторое время", - добавил он.

Также читайте: На Лимано-Купянском направлении ВСУ ликвидировали 197 оккупантов и уничтожили 36 единиц техники захватчиков, - Силы обороны