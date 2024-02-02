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За Табаївку точаться важкі бої, ведуться артилерійські дуелі, - Сили оборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сау,війна,зсу,артилерія

Українські воїни ведуть бої за село Табаївка на Харківщині, воно не перебуває під контролем російських окупантів.

Про це заявив начальник пресслужби східного угруповання військ Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Лінія фронту наразі залишається дуже динамічною, противник продовжує свої наступальні дії, зокрема біля Куп’янська. За Табаївку також точаться важкі бої, наразі село не перебуває під контролем окупантів, і там ведуться артилерійські дуелі. Окрім того, противник продовжує тиснути і на Бахмутському напрямку, застосовує важку артилерію, БПЛА, як дрони-камікадзе, так і використовує тактику скидів на позиції наших захисників. Окрім того, нашим хлопцям вдалося на Лимано-Куп’янському напрямку за минулу добу ліквідувати понад 200 окупантів, а саме 228, та ще 75 зразків озброєння і військової техніки", - розповів він.

За словами Євлаша, на Бахмутському напрямку Сили оборони вбили та поранили 95 окупантів та 70 зразків ОВТ.

"Якщо конкретно брати Куп’янський напрямок, то ворог там тримає близько 40 тис. свого особового складу, понад 500 танків, 650 ББМ, 430 артсистем та ще більш ніж 150 РСЗВ. Якщо брати Лиманський, то там ворог зосередив майже 57 тисяч окупантів, також 500 танків, понад 110 ББМ, 534 артилерійські системи та майже 200 РСЗВ. Тобто разом це досить потужні сили. Противник не полишає своїх намірів надалі продовжувати готувати свої резерви. Ми не бачимо того, що противник збирається зупинити свої бойові дії через певний час", - додав він.

Також читайте: На Лимано-Куп’янському напрямку ЗСУ ліквідували 197 окупантів та знищили 36 одиниць техніки загарбників, - Сили оборони

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.02.2024 16:07
+5
Так Буданов сказал что выдохлись !!
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02.02.2024 15:42
+4
Це його мрії.Кацапи кидають всі сили щоб не програти війну
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02.02.2024 15:49
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Так Буданов сказал что выдохлись !!
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02.02.2024 15:42 Відповісти
Це його мрії.Кацапи кидають всі сили щоб не програти війну
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02.02.2024 15:49 Відповісти
Направити туди поеЗедента з Єрмаком і обстріли припиняться.
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02.02.2024 15:51 Відповісти
І тебе разом з ними
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02.02.2024 15:53 Відповісти
буданов п-ть не будет )
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02.02.2024 15:52 Відповісти
нащо сракою читати? Ця частина тіла має інший функціонал.

Сказано було весною їх наступ видихнеться. Потім знову накопичення ресурсів декілька місяців і знову буде атака. Так війна ведеться. Без кінця високий темп підтримувати неможливо.
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02.02.2024 15:57 Відповісти
Кому сказав?
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02.02.2024 16:04 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.02.2024 16:07 Відповісти
То де та допомага? Що слухавку не беруть?
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02.02.2024 16:30 Відповісти
Вам з дивану не видно? Буває.
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02.02.2024 16:51 Відповісти
А тобі видно? Ну то покажи просвіти, я тільки чую скиглиння віропітеків і жодного доказу так і не надано.
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02.02.2024 21:42 Відповісти
Коли будеш сидіти в окопі на нулі, тоді откриєш своє хдебало і будеш вимагати. А зараз, ....
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02.02.2024 22:19 Відповісти
Хлебало у тебе, віропітечка, отже тільки йможеш, що скіглити та завивати до своїх вигаданих химер, я так і думав, віропітечне сміття.
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03.02.2024 00:30 Відповісти
Прийде час - ти все узнаєш.
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02.02.2024 17:12 Відповісти
Невизначена відповідь котра означає - ніколи.
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02.02.2024 21:43 Відповісти
арт дуель вести з панцер гаубітз або паладіном марно на говнєті алеж у ***** підарам числа нема
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02.02.2024 16:13 Відповісти
 
 