За Табаївку точаться важкі бої, ведуться артилерійські дуелі, - Сили оборони

Українські воїни ведуть бої за село Табаївка на Харківщині, воно не перебуває під контролем російських окупантів.

Про це заявив начальник пресслужби східного угруповання військ Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Лінія фронту наразі залишається дуже динамічною, противник продовжує свої наступальні дії, зокрема біля Куп’янська. За Табаївку також точаться важкі бої, наразі село не перебуває під контролем окупантів, і там ведуться артилерійські дуелі. Окрім того, противник продовжує тиснути і на Бахмутському напрямку, застосовує важку артилерію, БПЛА, як дрони-камікадзе, так і використовує тактику скидів на позиції наших захисників. Окрім того, нашим хлопцям вдалося на Лимано-Куп’янському напрямку за минулу добу ліквідувати понад 200 окупантів, а саме 228, та ще 75 зразків озброєння і військової техніки", - розповів він.

За словами Євлаша, на Бахмутському напрямку Сили оборони вбили та поранили 95 окупантів та 70 зразків ОВТ.

"Якщо конкретно брати Куп’янський напрямок, то ворог там тримає близько 40 тис. свого особового складу, понад 500 танків, 650 ББМ, 430 артсистем та ще більш ніж 150 РСЗВ. Якщо брати Лиманський, то там ворог зосередив майже 57 тисяч окупантів, також 500 танків, понад 110 ББМ, 534 артилерійські системи та майже 200 РСЗВ. Тобто разом це досить потужні сили. Противник не полишає своїх намірів надалі продовжувати готувати свої резерви. Ми не бачимо того, що противник збирається зупинити свої бойові дії через певний час", - додав він.

Також читайте: На Лимано-Куп’янському напрямку ЗСУ ліквідували 197 окупантів та знищили 36 одиниць техніки загарбників, - Сили оборони