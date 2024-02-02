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Бутусов Юрий (3912) Авдеевка (2244)

Россияне перебрасывают в Авдеевку маршевые пополнения для штурмовых групп, создали значительное преимущество в резервах и пехотных подразделениях, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Авдіївка

Обстановка в Авдеевке критическая: противник постоянно перебрасывает пополнение, российская авиация действует неограниченно. Проблемы обороны связаны с отсутствием свежих подготовленных резервов, способных давать смену и отдых на нуле.

Об этом сообщил в своем фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его информации, обстановка в Авдеевке критическая.

"Украинские воины, 110-я механизированная бригада, которая удерживает большую часть периметра обороны непосредственно самого города, а также 53-я бригада с юга, 47-я бригада с севера, и несколько спецподразделений наносят россиянам очень большие потери.

Российское командование применяет тактику постоянной разведки боем, пытаясь на определенных участках проводить ежедневные атаки малыми группами пехоты с целью выявления нашей системы обороны, поиска разрывов в боевых порядках, истощение нашей пехоты постоянным участием в боевых действиях.

Смотрите также: Украинский танк в упор обстреливает дом в Авдеевке, где засели оккупанты. ВИДЕО

Противник постоянно перебрасывает к Авдеевке маршевые пополнения для своих штурмовых групп, и таким образом создал значительное преимущество в количестве резервов и свежих пехотных подразделений.

Российская авиация действует неограниченно, и фактически сносит любые постройки, превращая город в выжженную землю. С 1 января по 2 февраля российская авиация сбросила на город более 600 авиабомб.

Смотрите также: Линии обороны, дроны, мобилизация | Юрий Бутусов. ВИДЕО

По данным разведки, подтвержденными документами погибших и допросом пленных, в штурме Авдеевки враг на данный момент применяет следующие соединения и части:

  • шесть бригад (1,15,21,74,114 мотострелковые, 155 морской пехоты);
  • семь полков (1453,1454,1487 мотострелковые, 6,10,80,90 танковые);
  • три спецподразделения (из состава 3, 26 бригад спецназ, 80 разведбат).

Российские войска постоянно получают пополнение и имеют возможность регулярно отводиться на ротации.

Проблемы обороны связаны в первую очередь с отсутствием свежих подготовленных резервов, способных давать смену и отдых на нуле.

Ключевую роль в обороне играют дроны, позволяющие беречь жизнь нашей пехоты.

Читайте также: Силы обороны о ситуации в Авдеевке: Враг пытается идти вперед, очень много штурмов

Поэтому всем, кто переживает за судьбу Авдеевки и хочет поддержать воинов 110-й механизированной бригады, приглашаем поддержать сбор, который по просьбе воинов 110-й проводит мой фонд для закупки 9 станций управления дронами на сумму 1 440 000 гривен:

https://butusov.com.ua

Планируем собрать деньги и закупить технику, которую определят представители 110-й бригады и Сергей Волков", - рассказал Бутусов.
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Топ комментарии
+16
А у нас відставка головкома. Зелена патороч робить все щоб Авдіївку покласти на тацю ***** під вибори
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02.02.2024 19:57
+6
Поки вибирали Президента - втратили Крим!
Поки змінювали головнокомандувача - втратили ЗСУ!
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02.02.2024 20:04
+6
Юрко, не розганяй зраду! Може замість Залужного підеш?
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02.02.2024 20:09
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А де українська артилерія,хаймарси,дрони там?(Чому тил в наступаючих має електрику,воду,матеріальну підтримку?(там "наші люди"?(((
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02.02.2024 19:55 Ответить
там де й ти ухилянте - в швейцарії
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02.02.2024 20:05 Ответить
Cам ти ухилянт)Сказано тоіб за ґраніцу уєхал)
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02.02.2024 21:12 Ответить
так приїдь та підкажи що робити! бо без тебе сам бачиш як...
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02.02.2024 20:08 Ответить
Ти неуважно слухав Залужного)Він про нові технології казав.Ось і технологія - я питаю інтернетом,щоб не їздити,бо гроші сам знаєш на що доначу.
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02.02.2024 21:13 Ответить
ні, не знаю на що
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02.02.2024 21:32 Ответить
Там наш уголь,сигареты,алкоголь.Контробанда.
По совместному бизнесу нельзя стрелять.
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02.02.2024 20:47 Ответить
А у нас відставка головкома. Зелена патороч робить все щоб Авдіївку покласти на тацю ***** під вибори
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02.02.2024 19:57 Ответить
Та відставку Залужного як вишеньку
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02.02.2024 20:06 Ответить
хробаки по трубах із гамном лізуть - а ми не можемо надати БК?
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02.02.2024 19:57 Ответить
уточнюю (БК) дрони
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02.02.2024 20:01 Ответить
Не мішайте гроші ділити.
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02.02.2024 20:02 Ответить
Поки вибирали Президента - втратили Крим!
Поки змінювали головнокомандувача - втратили ЗСУ!
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02.02.2024 20:04 Ответить
Крим втратили ще тоді коли чорноморський флот ***** не послали( в Новоросійськ)
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02.02.2024 21:23 Ответить
Юрко, не розганяй зраду! Може замість Залужного підеш?
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02.02.2024 20:09 Ответить
Немає там ніякої переваги, усі атаки відбивають і усі їхні резерви будуть з часом знищені!
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02.02.2024 20:16 Ответить
знищені відблиском сталевих кокосів найвеличнішого
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02.02.2024 20:21 Ответить
Конечно, сейчас подойдут подкрепления из пенсионеров и ухылянтов и кацапам п...а!
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02.02.2024 21:13 Ответить
Навіщо марнувати наші нікчемні ресурси, якщо результат відомий заздалегідь? Авдіївку нам не втримати без свіжих військ, а їх немає. Чому не можна збудувати нові міцні лінії оборони і вирівняти лінію фронту? Яка різниця, коли ***** оголосить про "героїчне визволення" чергових руїн в лютому чи в березні? Три бригади, що обороняють місто це майже 15000 бійців, які не мають нормального забезпечення, евакуації поранених, бо єдина дорога по якій може відбуватись логістика прострілюється на протяжності понад 15 кілометрів. ГЕНЕРАЛИ ТА ПРЕЗИДЕНТИ, ПОЖАЛІЙТЕ НАШИХ ХЛОПЦІВ ТА ДІВЧАТ!!!! ТЕ ЩО ЛИШИЛОСЬ ВІД АВДІЇВКИ НЕ ВАРТЕ ЇХНІХ ЖИТТІВ!!!
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02.02.2024 20:21 Ответить
Так багато знаків оклику та капслоків... Турботливий друже,гляди хоч не обсе....обгадься від перенапруги на своєму затишному тиловому дивані! Чи ти якась прокацаплена троляча псина?
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02.02.2024 21:39 Ответить
Это те дебилы шо окопы и укрепления вместо плитки и асфальта делают?
Во тупые.
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02.02.2024 20:44 Ответить
Твоя мама х#й сосёт у Ашота,кацап. А ты про окопы да асфальт.
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02.02.2024 21:18 Ответить
Поповнення Українських резерві, з ВРУ КМУ ОПУ РНБОУ СУДІВ НАЦПОЛІЦІЇ митників податківців охоронних структур та інших державних органів, «дивно» заблоковані, але Генеральний штаб, за це не відповідальний!
Це усе Оманські наймити, мутять у тилу України!! ***** задоволений…
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02.02.2024 20:56 Ответить
а може треба спостережливих австрійських чуваків привезти з Зальцбурга? Ото вони дадуть прикурити оркам....
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02.02.2024 21:41 Ответить
У орків перевага в артилерії, авіації і живій силі, тому геніальною і переможною стратегією для України буде урівнювання в живій силі без здобуття переваги в повітрі і снарядному забезпеченні. Так переможемо, і це ніяке не закидання м'ясом.
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02.02.2024 21:11 Ответить
То треба здаватись? Пора?
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02.02.2024 21:26 Ответить
Взагалі-то "критично"- це максимум день і пи₴дець. А в пана Бутусова вже місяць як критично. Можна якось з термінологією визначитися?
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02.02.2024 21:17 Ответить
Ото думав яким словом замінити. Надумку спадає "безвихідна" ситуація. Тобто як було вчора то так дай Бог щоб було завтра.
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02.02.2024 21:28 Ответить
У него постоянно "критические дни", то бишь менстра.
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02.02.2024 21:54 Ответить
Афтар - еще один претендент на место Залужного?
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02.02.2024 21:55 Ответить
Ну в нас якби є резерви, стільки тилових частин які два роки готуються... але якщо реально взяти то без озброєння ті тилові частини нічого не варті... там така інтенсивність вогню з боку орків... що ситуація складна...
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02.02.2024 22:02 Ответить
Ну і відійшли б ми з Авдіївки ,,на підготовлені позиції,,! І що було наступного ранку? Кацапи взяли б вихідний? Ні. Вони так само будуть ломати ті ,,підготовлені позиції,,!
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02.02.2024 22:21 Ответить
орки втрачають десятки своєї техніки,
поля завалені...тому підвозять піхоту і
швидко назад...є відео,як оркотня одиноко
лазить по полю,або ледве йдуть по дорозі...
наші дронщики їх двухсотять....
Зрозуміло,що вони лізуть...21 км до
Донецька - анклава орчатини.
Їдуть дорогою,де вони як на долоні...
Бійці їх перемалують,є фото лежить
5 дохляків купкою....
Послухайте,як скиглять на рашатв,вони
вже не можуть приховати істерику...
В Бельбеку гарно потрощили,а кацапи
пишуть,що це неправда...
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02.02.2024 22:50 Ответить
 
 