Россияне перебрасывают в Авдеевку маршевые пополнения для штурмовых групп, создали значительное преимущество в резервах и пехотных подразделениях, - Бутусов

Обстановка в Авдеевке критическая: противник постоянно перебрасывает пополнение, российская авиация действует неограниченно. Проблемы обороны связаны с отсутствием свежих подготовленных резервов, способных давать смену и отдых на нуле.

Об этом сообщил в своем фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его информации, обстановка в Авдеевке критическая.

"Украинские воины, 110-я механизированная бригада, которая удерживает большую часть периметра обороны непосредственно самого города, а также 53-я бригада с юга, 47-я бригада с севера, и несколько спецподразделений наносят россиянам очень большие потери.

Российское командование применяет тактику постоянной разведки боем, пытаясь на определенных участках проводить ежедневные атаки малыми группами пехоты с целью выявления нашей системы обороны, поиска разрывов в боевых порядках, истощение нашей пехоты постоянным участием в боевых действиях.

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Противник постоянно перебрасывает к Авдеевке маршевые пополнения для своих штурмовых групп, и таким образом создал значительное преимущество в количестве резервов и свежих пехотных подразделений.

Российская авиация действует неограниченно, и фактически сносит любые постройки, превращая город в выжженную землю. С 1 января по 2 февраля российская авиация сбросила на город более 600 авиабомб.

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По данным разведки, подтвержденными документами погибших и допросом пленных, в штурме Авдеевки враг на данный момент применяет следующие соединения и части:

шесть бригад (1,15,21,74,114 мотострелковые, 155 морской пехоты);

семь полков (1453,1454,1487 мотострелковые, 6,10,80,90 танковые);

три спецподразделения (из состава 3, 26 бригад спецназ, 80 разведбат).

Российские войска постоянно получают пополнение и имеют возможность регулярно отводиться на ротации.

Проблемы обороны связаны в первую очередь с отсутствием свежих подготовленных резервов, способных давать смену и отдых на нуле.

Ключевую роль в обороне играют дроны, позволяющие беречь жизнь нашей пехоты.

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Поэтому всем, кто переживает за судьбу Авдеевки и хочет поддержать воинов 110-й механизированной бригады, приглашаем поддержать сбор, который по просьбе воинов 110-й проводит мой фонд для закупки 9 станций управления дронами на сумму 1 440 000 гривен:

https://butusov.com.ua

Планируем собрать деньги и закупить технику, которую определят представители 110-й бригады и Сергей Волков", - рассказал Бутусов.