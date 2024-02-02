Россияне перебрасывают в Авдеевку маршевые пополнения для штурмовых групп, создали значительное преимущество в резервах и пехотных подразделениях, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Обстановка в Авдеевке критическая: противник постоянно перебрасывает пополнение, российская авиация действует неограниченно. Проблемы обороны связаны с отсутствием свежих подготовленных резервов, способных давать смену и отдых на нуле.
Об этом сообщил в своем фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
По его информации, обстановка в Авдеевке критическая.
"Украинские воины, 110-я механизированная бригада, которая удерживает большую часть периметра обороны непосредственно самого города, а также 53-я бригада с юга, 47-я бригада с севера, и несколько спецподразделений наносят россиянам очень большие потери.
Российское командование применяет тактику постоянной разведки боем, пытаясь на определенных участках проводить ежедневные атаки малыми группами пехоты с целью выявления нашей системы обороны, поиска разрывов в боевых порядках, истощение нашей пехоты постоянным участием в боевых действиях.
Противник постоянно перебрасывает к Авдеевке маршевые пополнения для своих штурмовых групп, и таким образом создал значительное преимущество в количестве резервов и свежих пехотных подразделений.
Российская авиация действует неограниченно, и фактически сносит любые постройки, превращая город в выжженную землю. С 1 января по 2 февраля российская авиация сбросила на город более 600 авиабомб.
По данным разведки, подтвержденными документами погибших и допросом пленных, в штурме Авдеевки враг на данный момент применяет следующие соединения и части:
- шесть бригад (1,15,21,74,114 мотострелковые, 155 морской пехоты);
- семь полков (1453,1454,1487 мотострелковые, 6,10,80,90 танковые);
- три спецподразделения (из состава 3, 26 бригад спецназ, 80 разведбат).
Российские войска постоянно получают пополнение и имеют возможность регулярно отводиться на ротации.
Проблемы обороны связаны в первую очередь с отсутствием свежих подготовленных резервов, способных давать смену и отдых на нуле.
Ключевую роль в обороне играют дроны, позволяющие беречь жизнь нашей пехоты.
Поэтому всем, кто переживает за судьбу Авдеевки и хочет поддержать воинов 110-й механизированной бригады, приглашаем поддержать сбор, который по просьбе воинов 110-й проводит мой фонд для закупки 9 станций управления дронами на сумму 1 440 000 гривен:
Планируем собрать деньги и закупить технику, которую определят представители 110-й бригады и Сергей Волков", - рассказал Бутусов.
Пожалуйста, подождите...
По совместному бизнесу нельзя стрелять.
БК) дрони
Поки змінювали головнокомандувача - втратили ЗСУ!
Во тупые.
Це усе Оманські наймити, мутять у тилу України!! ***** задоволений…
поля завалені...тому підвозять піхоту і
швидко назад...є відео,як оркотня одиноко
лазить по полю,або ледве йдуть по дорозі...
наші дронщики їх двухсотять....
Зрозуміло,що вони лізуть...21 км до
Донецька - анклава орчатини.
Їдуть дорогою,де вони як на долоні...
Бійці їх перемалують,є фото лежить
5 дохляків купкою....
Послухайте,як скиглять на рашатв,вони
вже не можуть приховати істерику...
В Бельбеку гарно потрощили,а кацапи
пишуть,що це неправда...