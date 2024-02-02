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Новости Война в Украине
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Производство дронов, снарядов и другое: Зеленский провел заседание Ставки

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Володимир Зеленський

На сегодняшнем заседании Ставки Главнокомандующего обсуждалось 5 вопросов усиления обороноспособности Украины. В частности, вопросы украинского производства дронов и снарядов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Первая тема обсуждения - украинское производство дронов

По словам Зеленского, на 2024 год увеличены контракты на закупку и спланирован дополнительный бюджет именно на дроны. На Ставке по этому вопросу докладывали вице-премьер-министр Михаил Федоров и министр обороны Рустем Умеров.

"В целом на этот год более 90% дронов на фронте – это отечественное производство. Спасибо каждой украинской компании, которая работает ради такой нашей силы. Спасибо каждому, кто тренирует операторов дронов. Спасибо каждому волонтеру, который помогает", - написал президент.

Второй вопрос – производство и импорт снарядов

"Тоже увеличиваем контракты. И ускоряем производителей. Доклад - министр обороны. Спасибо всем, кто работает 24/7 на производствах", - подчеркнул глава государства.

Третий вопрос – ситуация на фронте

Обсуждалась обстановка по всем направлениям. Президент отметил сложность ситуации в районе Авдеевки.
С докладами по этому вопросу выступали Главнокомандующий Валерий Залужный и командующие по направлениям – Эдуард Москалев и Александр Сырский.

"Благодарю всех украинских воинов, которые удерживают позиции и уничтожают врага. Работаем с партнерами, чтобы придать украинским воинам больше силы", - сказал Зеленский.

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Четвертая тема обсуждения касалась фортификаций

"Наращивание фортификационных сооружений. Доклад премьер-министра Шмыгаля о финансировании. Доклад министра обороны о сроках выполнения задач. Быстро реализуем. Спасибо всем, кто привлечен", - подытожил глава государства.

Пятый вопрос – энергетика

Обсуждалось восстановление после российских ударов, физическая защита энергетики, наши системные шаги.
Докладывали премьер-министр Денис Шмыгаль, министр инфраструктуры Александр Кубраков и руководители энергетических компаний Алексей Чернышев и Владимир Кудрицкий.

По словам президента, Украина проходит этот отопительный сезон стабильно.

"Благодарю всех наших работников энергетической отрасли и каждого воина, который защищает от российских ракет и дронов. Устойчивость нашего государства и каждой его системы - это обязательная предпосылка силы Украины", - добавил Владимир Зеленский.

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Топ комментарии
+33
мене це бісить - бездарний далекий совковий клоун проводит засідання ставки, це при тому що він не думає і не мислить стратегічно
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02.02.2024 20:11
+23
Краще б у мамиріми голова боліла у свій час...
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02.02.2024 20:15
+22
Там ціла свора ГБшників, "топтунів", прокурорів та шісток шукають ЛЮБИЙ компромат на Залужного і, поки такого не буде, хрипатий поц боїться щось робити без підтримки свого оточення. А там вже почалось "броуновське двіженіє" тих, хто хоч трохи дружить з реальним сприяттям життя - ніхто ж не хоче бути крайнім козлом на заклання.
У бубАчки зараз патова ситуація чи просто цугцванг - любе його тєлодвіженіє в цій епопеї, яку він сам поцарик і затіяв, веде до його програшу! І програшу дуже гучному - як падіння в навозну яму свинарника після сильного дождя!
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02.02.2024 20:33
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Я так розумію,що це звіт ФСБ. Як говорять--інформація від першої особи. Невже в Україні немає людей,які можуть і повинні вимагати від "нашого хлопчика" і його оточення про додержання як військових так і державних таємниць Країна в хаосі і постійному піарі і базіканні майже всіх посадових осіб. Постійне розголошення таємниць --приносить тисячі жертв військових і мирного населення,розрухою підприємств,зменшення допомоги наших партнерів
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03.02.2024 12:57 Ответить
Де поділись тогорічні 40 мільйярдів на дрони???
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03.02.2024 13:05 Ответить
"Загалом на цей рік більше 90% дронів на фронті - це вітчизняне виробництво."
Цей довбень нічого не переплутав? З яких це пір китай став вітчизняним виробництвом?
З яких це пір Мавіки та FPV дрони стали українськими?
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03.02.2024 13:07 Ответить
чому смердючі падляки кажуть про прорахунки ЗАлужного і мовчать ,що розікрали всі гроші на озброєння, бк, харчування? розмінування та здача півдня, орки за три дні під києвом - це тактичні зе- мерзотні геніі ? Чи не пора оманських зрадників НА ВИЛА ? ще трішки і всеукраїнська Буча, а клован здрисне в пізраільську віллу, завчасно....
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03.02.2024 13:12 Ответить
Це буде початок громадянської війни
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03.02.2024 13:38 Ответить
Виробництво макаронів, яєць по 17, курток по 59 євро. Провів Віслюк ставку. На ставці роздавали кокос. Віслюк був забезпечений кокосом до ставки.
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03.02.2024 13:37 Ответить
Канцелярский саботаж: Ермак сознательно профилонил эскадрилью австралийских вертолетов
https://www.youtube.com/watch?v=c4h9rKIKcwA
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03.02.2024 13:48 Ответить
Як тільки блазень організував проведення ставок, наші успіхи на фронті дуже погіршились, втрати стали набагато більшими. Генерал Залужний, мабуть єдина надія для України порядної людини і професійного військового, як кість в горлі для кремля, тому зеленський разом з єрмаком почали вже конкретно нищити його, бо у патрушева урвався терпець.
Інформація з надійних джерел.
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03.02.2024 13:52 Ответить
пиз...ц! "провел заседание Ставки". представляю каким грустным был бы концерт 95 к-ала, если бы его провел профан (в этом деле), например В.Ф.Залужный...
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03.02.2024 13:55 Ответить
Наші захисники на фронті всіх рашистів які воюють проти України називають під@рами, а весь народ України, тих, хто окупував жОПу теж називають під@расами! В чому різниця? Вірно, ні в чому і одні і другі під@раси намагаються знищити Україну...
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!
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03.02.2024 14:48 Ответить
аж ,майже через 5 років, бригада оманських кнурів почала щось там за дрони...а за снаряди і все інше...поки ще недішло...непридумали схему розкрадання допомоги...кляті європейці та Штати запідозрили ,що кошти перераховують росії і собі,звичайно,і почали видавати частинами...ай-бєня розраховував на 10 років розкрадання ,як в Афганістані...
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05.02.2024 06:41 Ответить
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