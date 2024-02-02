Производство дронов, снарядов и другое: Зеленский провел заседание Ставки
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На сегодняшнем заседании Ставки Главнокомандующего обсуждалось 5 вопросов усиления обороноспособности Украины. В частности, вопросы украинского производства дронов и снарядов.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Первая тема обсуждения - украинское производство дронов
По словам Зеленского, на 2024 год увеличены контракты на закупку и спланирован дополнительный бюджет именно на дроны. На Ставке по этому вопросу докладывали вице-премьер-министр Михаил Федоров и министр обороны Рустем Умеров.
"В целом на этот год более 90% дронов на фронте – это отечественное производство. Спасибо каждой украинской компании, которая работает ради такой нашей силы. Спасибо каждому, кто тренирует операторов дронов. Спасибо каждому волонтеру, который помогает", - написал президент.
Второй вопрос – производство и импорт снарядов
"Тоже увеличиваем контракты. И ускоряем производителей. Доклад - министр обороны. Спасибо всем, кто работает 24/7 на производствах", - подчеркнул глава государства.
Третий вопрос – ситуация на фронте
Обсуждалась обстановка по всем направлениям. Президент отметил сложность ситуации в районе Авдеевки.
С докладами по этому вопросу выступали Главнокомандующий Валерий Залужный и командующие по направлениям – Эдуард Москалев и Александр Сырский.
"Благодарю всех украинских воинов, которые удерживают позиции и уничтожают врага. Работаем с партнерами, чтобы придать украинским воинам больше силы", - сказал Зеленский.
Четвертая тема обсуждения касалась фортификаций
"Наращивание фортификационных сооружений. Доклад премьер-министра Шмыгаля о финансировании. Доклад министра обороны о сроках выполнения задач. Быстро реализуем. Спасибо всем, кто привлечен", - подытожил глава государства.
Пятый вопрос – энергетика
Обсуждалось восстановление после российских ударов, физическая защита энергетики, наши системные шаги.
Докладывали премьер-министр Денис Шмыгаль, министр инфраструктуры Александр Кубраков и руководители энергетических компаний Алексей Чернышев и Владимир Кудрицкий.
По словам президента, Украина проходит этот отопительный сезон стабильно.
"Благодарю всех наших работников энергетической отрасли и каждого воина, который защищает от российских ракет и дронов. Устойчивость нашего государства и каждой его системы - это обязательная предпосылка силы Украины", - добавил Владимир Зеленский.
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Цей довбень нічого не переплутав? З яких це пір китай став вітчизняним виробництвом?
З яких це пір Мавіки та FPV дрони стали українськими?
https://www.youtube.com/watch?v=c4h9rKIKcwA
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