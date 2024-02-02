Производство дронов, снарядов и другое: Зеленский провел заседание Ставки

На сегодняшнем заседании Ставки Главнокомандующего обсуждалось 5 вопросов усиления обороноспособности Украины. В частности, вопросы украинского производства дронов и снарядов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Первая тема обсуждения - украинское производство дронов

По словам Зеленского, на 2024 год увеличены контракты на закупку и спланирован дополнительный бюджет именно на дроны. На Ставке по этому вопросу докладывали вице-премьер-министр Михаил Федоров и министр обороны Рустем Умеров.

"В целом на этот год более 90% дронов на фронте – это отечественное производство. Спасибо каждой украинской компании, которая работает ради такой нашей силы. Спасибо каждому, кто тренирует операторов дронов. Спасибо каждому волонтеру, который помогает", - написал президент.

Второй вопрос – производство и импорт снарядов

"Тоже увеличиваем контракты. И ускоряем производителей. Доклад - министр обороны. Спасибо всем, кто работает 24/7 на производствах", - подчеркнул глава государства.

Третий вопрос – ситуация на фронте

Обсуждалась обстановка по всем направлениям. Президент отметил сложность ситуации в районе Авдеевки.

С докладами по этому вопросу выступали Главнокомандующий Валерий Залужный и командующие по направлениям – Эдуард Москалев и Александр Сырский.

"Благодарю всех украинских воинов, которые удерживают позиции и уничтожают врага. Работаем с партнерами, чтобы придать украинским воинам больше силы", - сказал Зеленский.

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Четвертая тема обсуждения касалась фортификаций

"Наращивание фортификационных сооружений. Доклад премьер-министра Шмыгаля о финансировании. Доклад министра обороны о сроках выполнения задач. Быстро реализуем. Спасибо всем, кто привлечен", - подытожил глава государства.

Пятый вопрос – энергетика

Обсуждалось восстановление после российских ударов, физическая защита энергетики, наши системные шаги.

Докладывали премьер-министр Денис Шмыгаль, министр инфраструктуры Александр Кубраков и руководители энергетических компаний Алексей Чернышев и Владимир Кудрицкий.

По словам президента, Украина проходит этот отопительный сезон стабильно.

"Благодарю всех наших работников энергетической отрасли и каждого воина, который защищает от российских ракет и дронов. Устойчивость нашего государства и каждой его системы - это обязательная предпосылка силы Украины", - добавил Владимир Зеленский.

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