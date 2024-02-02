Виробництво дронів, снарядів та інше: Зеленський провів засідання Ставки

На сьогоднішньому засіданні Ставки Головнокомандувача обговорювалось 5 питань щодо посилення обороноздатності України. Зокрема питання українського виробництва дронів та снарядів.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Перша тема обговорення - українське виробництво дронів

За словами Зеленського, на 2024 рік збільшено контракти на закупівлю та спланувано додатковий бюджет саме на дрони. На Ставці щодо цього питання доповідали віцепремʼєр-міністр Михайло Федоров та міністр оборони Рустем Умєров.

"Загалом на цей рік більше 90% дронів на фронті – це вітчизняне виробництво. Дякую кожній українській компанії, яка працює заради такої нашої сили. Дякую кожному, хто тренує операторів дронів. Дякую кожному волонтеру, який допомагає", - написав президент.

Друге питання - виробництво та імпорт снарядів

"Теж збільшуємо контракти. І пришвидшуємо виробників. Доповідь - міністр оборони. Дякую всім, хто працює 24/7 на виробництвах", - підкреслив глава держави.

Третє питання - ситуація на фронті

Обговорювалась обстановка на всіх напрямках. Президент наголосив на складності ситуації в районі Авдіївки.

З доповідями щодо цього питання виступали Головнокомандувач Валерій Залужний та командувачі за напрямками - Едуард Москальов та Олександр Cирський.

"Дякую всім українським воїнам, які тримають позиції та знищують ворога. Працюємо з партнерами, щоб додати українським воїнам більше сили", - сказав Зеленський.

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Четверта тема обговорення стосувалось фортифікацій

"Нарощування фортифікаційних споруд. Доповідь Премʼєр-міністра Шмигаля щодо фінансування. Доповідь міністра оборони щодо термінів виконання завдань. Швидко реалізовуємо. Дякую всім, хто залучений", - підсумував глава держави.

П'яте питання - енергетика

Обговорювалось відновлення після російських ударів, фізичний захист енергетики, наші системні кроки.

Доповідали прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр інфраструктури Олександр Кубраков та очільники енергетичних компаній Олексій Чернишов і Володимир Кудрицький.

За словами президента, Україна проходить цей опалювальний сезон стабільно.

"Дякую всім нашим працівникам енергетичної галузі й кожному воїну, який захищає від російських ракет і дронів. Стійкість нашої держави й кожної її системи - це обовʼязкова передумова сили України", - додав Володимир Зеленський.

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