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Виробництво дронів, снарядів та інше: Зеленський провів засідання Ставки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Володимир Зеленський

На сьогоднішньому засіданні Ставки Головнокомандувача обговорювалось 5 питань щодо посилення обороноздатності України. Зокрема питання українського виробництва дронів та снарядів.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Перша тема обговорення - українське виробництво дронів

За словами Зеленського, на 2024 рік збільшено контракти на закупівлю та спланувано додатковий бюджет саме на дрони. На Ставці щодо цього питання доповідали віцепремʼєр-міністр Михайло Федоров та міністр оборони Рустем Умєров.

"Загалом на цей рік більше 90% дронів на фронті – це вітчизняне виробництво. Дякую кожній українській компанії, яка працює заради такої нашої сили. Дякую кожному, хто тренує операторів дронів. Дякую кожному волонтеру, який допомагає", - написав президент.

Друге питання - виробництво та імпорт снарядів

"Теж збільшуємо контракти. І пришвидшуємо виробників. Доповідь - міністр оборони. Дякую всім, хто працює 24/7 на виробництвах", - підкреслив глава держави.

Третє питання - ситуація на фронті

Обговорювалась обстановка на всіх напрямках. Президент наголосив на складності ситуації в районі Авдіївки.
З доповідями щодо цього питання виступали Головнокомандувач Валерій Залужний та командувачі за напрямками - Едуард Москальов та Олександр Cирський.

"Дякую всім українським воїнам, які тримають позиції та знищують ворога. Працюємо з партнерами, щоб додати українським воїнам більше сили", - сказав Зеленський.

Читайте також: Зеленський про загибель французьких волонтерів: Російський терор не знає кордонів і національності жертв

Четверта тема обговорення стосувалось фортифікацій

"Нарощування фортифікаційних споруд. Доповідь Премʼєр-міністра Шмигаля щодо фінансування. Доповідь міністра оборони щодо термінів виконання завдань. Швидко реалізовуємо. Дякую всім, хто залучений", - підсумував глава держави.

П'яте питання - енергетика

Обговорювалось відновлення після російських ударів, фізичний захист енергетики, наші системні кроки.
Доповідали прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр інфраструктури Олександр Кубраков та очільники енергетичних компаній Олексій Чернишов і Володимир Кудрицький.

За словами президента, Україна проходить цей опалювальний сезон стабільно.

"Дякую всім нашим працівникам енергетичної галузі й кожному воїну, який захищає від російських ракет і дронів. Стійкість нашої держави й кожної її системи - це обовʼязкова передумова сили України", - додав Володимир Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів засідання Ставки: Нарощування виробництва дронів та снарядів, ситуація на фронті
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Топ коментарі
+33
мене це бісить - бездарний далекий совковий клоун проводит засідання ставки, це при тому що він не думає і не мислить стратегічно
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02.02.2024 20:11
+23
Краще б у мамиріми голова боліла у свій час...
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02.02.2024 20:15
+22
Там ціла свора ГБшників, "топтунів", прокурорів та шісток шукають ЛЮБИЙ компромат на Залужного і, поки такого не буде, хрипатий поц боїться щось робити без підтримки свого оточення. А там вже почалось "броуновське двіженіє" тих, хто хоч трохи дружить з реальним сприяттям життя - ніхто ж не хоче бути крайнім козлом на заклання.
У бубАчки зараз патова ситуація чи просто цугцванг - любе його тєлодвіженіє в цій епопеї, яку він сам поцарик і затіяв, веде до його програшу! І програшу дуже гучному - як падіння в навозну яму свинарника після сильного дождя!
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02.02.2024 20:33
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Я так розумію,що це звіт ФСБ. Як говорять--інформація від першої особи. Невже в Україні немає людей,які можуть і повинні вимагати від "нашого хлопчика" і його оточення про додержання як військових так і державних таємниць Країна в хаосі і постійному піарі і базіканні майже всіх посадових осіб. Постійне розголошення таємниць --приносить тисячі жертв військових і мирного населення,розрухою підприємств,зменшення допомоги наших партнерів
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03.02.2024 12:57 Відповісти
Де поділись тогорічні 40 мільйярдів на дрони???
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03.02.2024 13:05 Відповісти
"Загалом на цей рік більше 90% дронів на фронті - це вітчизняне виробництво."
Цей довбень нічого не переплутав? З яких це пір китай став вітчизняним виробництвом?
З яких це пір Мавіки та FPV дрони стали українськими?
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03.02.2024 13:07 Відповісти
чому смердючі падляки кажуть про прорахунки ЗАлужного і мовчать ,що розікрали всі гроші на озброєння, бк, харчування? розмінування та здача півдня, орки за три дні під києвом - це тактичні зе- мерзотні геніі ? Чи не пора оманських зрадників НА ВИЛА ? ще трішки і всеукраїнська Буча, а клован здрисне в пізраільську віллу, завчасно....
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03.02.2024 13:12 Відповісти
Це буде початок громадянської війни
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03.02.2024 13:38 Відповісти
Виробництво макаронів, яєць по 17, курток по 59 євро. Провів Віслюк ставку. На ставці роздавали кокос. Віслюк був забезпечений кокосом до ставки.
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03.02.2024 13:37 Відповісти
Канцелярский саботаж: Ермак сознательно профилонил эскадрилью австралийских вертолетов
https://www.youtube.com/watch?v=c4h9rKIKcwA
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03.02.2024 13:48 Відповісти
Як тільки блазень організував проведення ставок, наші успіхи на фронті дуже погіршились, втрати стали набагато більшими. Генерал Залужний, мабуть єдина надія для України порядної людини і професійного військового, як кість в горлі для кремля, тому зеленський разом з єрмаком почали вже конкретно нищити його, бо у патрушева урвався терпець.
Інформація з надійних джерел.
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03.02.2024 13:52 Відповісти
пиз...ц! "провел заседание Ставки". представляю каким грустным был бы концерт 95 к-ала, если бы его провел профан (в этом деле), например В.Ф.Залужный...
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03.02.2024 13:55 Відповісти
Наші захисники на фронті всіх рашистів які воюють проти України називають під@рами, а весь народ України, тих, хто окупував жОПу теж називають під@расами! В чому різниця? Вірно, ні в чому і одні і другі під@раси намагаються знищити Україну...
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!
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03.02.2024 14:48 Відповісти
аж ,майже через 5 років, бригада оманських кнурів почала щось там за дрони...а за снаряди і все інше...поки ще недішло...непридумали схему розкрадання допомоги...кляті європейці та Штати запідозрили ,що кошти перераховують росії і собі,звичайно,і почали видавати частинами...ай-бєня розраховував на 10 років розкрадання ,як в Афганістані...
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05.02.2024 06:41 Відповісти
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