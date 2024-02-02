Правительство Румынии договорилось с фермерами о прекращении протестов

В коалиционном правительстве Румынии заявили, что достигли соглашения с фермерами о прекращении многонедельных протестов против высоких расходов на ведение бизнеса.

Правительство пошло на уступки, сделав шаги по увеличению субсидий на дизельное топливо, решению проблемы высоких страховых тарифов и ускорению выплат субсидий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сегодня премьер-министр Марчел Чолаку и представители протестующих подписали соглашение, предусматривающее создание комитета, объединяющего несколько министерств, для поиска решений.

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В Румынии сотни фермеров и водителей грузовиков начали протестовать три недели назад: колонны тракторов и грузовиков замедляли или блокировали движение на государственных дорогах вблизи крупных городов, в том числе и столицы Бухареста.

Протестировали фермеры из-за низких цен на продукцию, роста расходов, импорта дешевых продуктов питания и ограничений, наложенных Европейским Союзом в борьбе с изменением климата.

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Активисты также ненадолго заблокировали пограничный пункт пропуска с Украиной и пытались перекрыть доступ к черноморскому порту Констанца.

В этом году в Румынии пройдут местные, парламентские, президентские и европейские выборы.