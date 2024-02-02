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Новости За рубежом
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Правительство Румынии договорилось с фермерами о прекращении протестов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Протест фермерів у Румунії

В коалиционном правительстве Румынии заявили, что достигли соглашения с фермерами о прекращении многонедельных протестов против высоких расходов на ведение бизнеса.

Правительство пошло на уступки, сделав шаги по увеличению субсидий на дизельное топливо, решению проблемы высоких страховых тарифов и ускорению выплат субсидий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сегодня премьер-министр Марчел Чолаку и представители протестующих подписали соглашение, предусматривающее создание комитета, объединяющего несколько министерств, для поиска решений.

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В Румынии сотни фермеров и водителей грузовиков начали протестовать три недели назад: колонны тракторов и грузовиков замедляли или блокировали движение на государственных дорогах вблизи крупных городов, в том числе и столицы Бухареста.

Протестировали фермеры из-за низких цен на продукцию, роста расходов, импорта дешевых продуктов питания и ограничений, наложенных Европейским Союзом в борьбе с изменением климата.

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Активисты также ненадолго заблокировали пограничный пункт пропуска с Украиной и пытались перекрыть доступ к черноморскому порту Констанца.

В этом году в Румынии пройдут местные, парламентские, президентские и европейские выборы.
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За пару тижнів окупації техніка українських фермерів опинилась в **********. Варто їм нагадати про це...
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02.02.2024 21:45 Ответить
"...створення комітету, що об'єднає кілька міністерств, для пошуку рішень. Джерело: https://censor.net/ua/n3471354

Не "рішення" той комітет мусить шукати, а бабло, щоб роздати "фермерам".
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02.02.2024 21:45 Ответить
Це тільки з фермерами домовились. А будуть ще перукарі, вчителі чи юристи. Будуть йти на український кордон чи блокувати порт Констанца вимагаючи підвищення тарифних ставок, відпусток тощо. Хіба урядам цих країн не видно що це спланована та проплачена східноєвропейська акція спрямована виключно на погіршення логістики військового спорядження для України.Замовників шукати не треба. Вони відомі. Тільки зв'язки між організаторами та кацапськими розпорядниками.
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02.02.2024 21:50 Ответить
 
 