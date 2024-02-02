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Уряд Румунії домовився з фермерами про припинення протестів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Протест фермерів у Румунії

У коаліційному уряді Румунії заявили, що досягли угоди з фермерами про припинення багатотижневих протестів проти високих витрат на ведення бізнесу.

Уряд пішов на поступки, зробивши кроки для збільшення субсидій на дизельне паливо, вирішення проблеми високих страхових тарифів і прискорення виплат субсидій, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Сьогодні прем'єр-міністр Марчел Чолаку і представники протестувальників підписали угоду, яка передбачає створення комітету, що об'єднає кілька міністерств, для пошуку рішень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Румунські фермери звернулися до влади щодо імпорту з України: вимагають рішень на рівні ЄС

У Румунії сотні фермерів і водіїв вантажівок почали протестувати три тижні тому: колони тракторів і вантажівок сповільнювали або блокували рух на державних автошляхах поблизу великих міст, зокрема і столиці Бухареста.

Протестували фермери через низькі ціни на продукцію, зростання витрат, імпорт дешевих продуктів харчування та обмеження, накладені Європейським Союзом у боротьбі зі зміною клімату.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Румунські фермери розблокували рух вантажівок перед пунктом пропуску "Красноїльськ", - Держприкордонслужба

Активісти також ненадовго заблокували прикордонний пункт пропуску з Україною і намагалися перекрити доступ до чорноморського порту Констанца.

Цього року в Румунії відбудуться місцеві, парламентські, президентські та європейські вибори.
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За пару тижнів окупації техніка українських фермерів опинилась в **********. Варто їм нагадати про це...
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02.02.2024 21:45 Відповісти
"...створення комітету, що об'єднає кілька міністерств, для пошуку рішень. Джерело: https://censor.net/ua/n3471354

Не "рішення" той комітет мусить шукати, а бабло, щоб роздати "фермерам".
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02.02.2024 21:45 Відповісти
Це тільки з фермерами домовились. А будуть ще перукарі, вчителі чи юристи. Будуть йти на український кордон чи блокувати порт Констанца вимагаючи підвищення тарифних ставок, відпусток тощо. Хіба урядам цих країн не видно що це спланована та проплачена східноєвропейська акція спрямована виключно на погіршення логістики військового спорядження для України.Замовників шукати не треба. Вони відомі. Тільки зв'язки між організаторами та кацапськими розпорядниками.
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02.02.2024 21:50 Відповісти
 
 