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Новости За рубежом
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Латвия (1163) Кариньш (25)

В латвийских компаниях проверят иностранных работников на пророссийские взгляды

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

латвія

МИД Латвии требует оценить иностранных граждан, занимающих высокие должности в важных латвийских компаниях, относительно их мнения о российской агрессии.

Об этом сообщается на сайте МИД Латвии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С 24 февраля 2022 года, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, латвийские власти постоянно работают над тем, чтобы выявить и предотвратить деятельность в Латвии любых лиц из РФ или других третьих стран, связанных с режимом Путина и его агрессией против Украины", - заявил министр иностранных дел Кришьянис Кариньш.

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По его словам, эта работа продолжается, и внешнеполитическое ведомство обратилось в профильные министерства с просьбой "оценить, занимают ли высокие должности в важных латвийских компаниях граждане третьих стран, поддерживающих режим Путина и его агрессию против Украины".

В случае выявления таких лиц, МИД предложит применить к ним ограничительные меры ЕС.
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Топ комментарии
+8
Коли виявите, то зателефонуйте янетряпці - він з 2019-го те сміття збирає та на посади призначає.
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02.02.2024 22:46
+5
От цікаво якби у нас провели таку перевірку, наприклад, в ОП, то чи залишилось би там кому працювати, крім, можливо, прибиральниць?
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02.02.2024 22:52
+5
Штати ГПУ, судів, ДБР, СБУ, НАБУ, САП, НАЗК, ДАСУ... А "кварталу", ОПЗЖ і дєрьмаківців не вистачає... Прилаштує - тільки дайте!
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02.02.2024 22:53
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паяльник в ж.....у!
все розкажуть!
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02.02.2024 22:42 Ответить
100% правільне рішення!

Украіні треба робити теж саме. Тільки 2-3 Разапостіль!
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03.02.2024 03:02 Ответить
Коли виявите, то зателефонуйте янетряпці - він з 2019-го те сміття збирає та на посади призначає.
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02.02.2024 22:46 Ответить
там уже більше 80 радників - куда ще???
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02.02.2024 22:50 Ответить
Штати ГПУ, судів, ДБР, СБУ, НАБУ, САП, НАЗК, ДАСУ... А "кварталу", ОПЗЖ і дєрьмаківців не вистачає... Прилаштує - тільки дайте!
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02.02.2024 22:53 Ответить
там яника хлопці все зайняли.....
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02.02.2024 22:59 Ответить
У слові радники у Вас часом не запала клавіша з буквою «з» і вийшло слово радники?
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02.02.2024 22:54 Ответить
Вибачте! Я дуже перепрошую.....
"З" западає.........
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02.02.2024 22:57 Ответить
щоб Ви зрозуміли - напишу для Вас .....
80-90 радників ОПи - 3.14дараси .......
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02.02.2024 23:01 Ответить
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02.02.2024 22:50 Ответить
От цікаво якби у нас провели таку перевірку, наприклад, в ОП, то чи залишилось би там кому працювати, крім, можливо, прибиральниць?
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02.02.2024 22:52 Ответить
залишився би завгосп ! У нього алібі - був в Ужгороді коли був кіпіш.....
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02.02.2024 22:55 Ответить
так може він був русофілом дистанційно?
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02.02.2024 22:57 Ответить
Кулібін підскаже.......
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02.02.2024 23:06 Ответить
Слушна пропозиція. Хай заодне оцінять нашу Раду, КабМін, але почнуть нехай з ОПи, а потім оприлюднять коротенький перелік тих, хто чистий.
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02.02.2024 23:46 Ответить
Важнее кто это будет делать! Да и поздно.
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03.02.2024 08:05 Ответить
 
 