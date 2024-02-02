В латвийских компаниях проверят иностранных работников на пророссийские взгляды

МИД Латвии требует оценить иностранных граждан, занимающих высокие должности в важных латвийских компаниях, относительно их мнения о российской агрессии.

Об этом сообщается на сайте МИД Латвии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С 24 февраля 2022 года, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, латвийские власти постоянно работают над тем, чтобы выявить и предотвратить деятельность в Латвии любых лиц из РФ или других третьих стран, связанных с режимом Путина и его агрессией против Украины", - заявил министр иностранных дел Кришьянис Кариньш.

Читайте также: Глава МИД Латвии Кариньш: "Великая война в Европе неизбежна"

По его словам, эта работа продолжается, и внешнеполитическое ведомство обратилось в профильные министерства с просьбой "оценить, занимают ли высокие должности в важных латвийских компаниях граждане третьих стран, поддерживающих режим Путина и его агрессию против Украины".

В случае выявления таких лиц, МИД предложит применить к ним ограничительные меры ЕС.