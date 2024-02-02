У латвійських компаніях перевірять іноземних працівників на проросійські погляди

МЗС Латвії вимагає оцінити іноземних громадян, які обіймають високі посади у важливих латвійських компаніях, на погляди щодо російської агресії.

Про це повідомляється на сайті МЗС Латвії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"З 24 лютого 2022 року, коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, латвійська влада постійно працює над тим, щоб виявити та запобігти діяльності у Латвії будь-яких осіб з РФ або інших третіх країн, пов'язаних з режимом Путіна та його агресією проти України", - заявив міністр закордонних справ Кріш'яніс Каріньш.

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За його словами, ця робота триває, і зовнішньополітичне відомство звернулось до профільних міністерств з проханням "оцінити, чи обіймають високі посади у важливих латвійських компаніях громадяни третіх країн, які підтримують режим Путіна та його агресію проти України".

У разі виявлення таких осіб МЗС запропонує застосувати до них обмежувальні заходи ЄС.