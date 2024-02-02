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Новини За кордоном
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Латвія (872) Каріньш (34)

У латвійських компаніях перевірять іноземних працівників на проросійські погляди

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

латвія

МЗС Латвії вимагає оцінити іноземних громадян, які обіймають високі посади у важливих латвійських компаніях, на погляди щодо російської агресії.

Про це повідомляється на сайті МЗС Латвії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"З 24 лютого 2022 року, коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, латвійська влада постійно працює над тим, щоб виявити та запобігти діяльності у Латвії будь-яких осіб з РФ або інших третіх країн, пов'язаних з режимом Путіна та його агресією проти України", - заявив міністр закордонних справ Кріш'яніс Каріньш.

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За його словами, ця робота триває, і зовнішньополітичне відомство звернулось до профільних міністерств з проханням "оцінити, чи обіймають високі посади у важливих латвійських компаніях громадяни третіх країн, які підтримують режим Путіна та його агресію проти України".

У разі виявлення таких осіб МЗС запропонує застосувати до них обмежувальні заходи ЄС.
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Топ коментарі
+8
Коли виявите, то зателефонуйте янетряпці - він з 2019-го те сміття збирає та на посади призначає.
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02.02.2024 22:46
+5
От цікаво якби у нас провели таку перевірку, наприклад, в ОП, то чи залишилось би там кому працювати, крім, можливо, прибиральниць?
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02.02.2024 22:52
+5
Штати ГПУ, судів, ДБР, СБУ, НАБУ, САП, НАЗК, ДАСУ... А "кварталу", ОПЗЖ і дєрьмаківців не вистачає... Прилаштує - тільки дайте!
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02.02.2024 22:53
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паяльник в ж.....у!
все розкажуть!
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02.02.2024 22:42 Відповісти
100% правільне рішення!

Украіні треба робити теж саме. Тільки 2-3 Разапостіль!
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03.02.2024 03:02 Відповісти
Коли виявите, то зателефонуйте янетряпці - він з 2019-го те сміття збирає та на посади призначає.
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02.02.2024 22:46 Відповісти
там уже більше 80 радників - куда ще???
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02.02.2024 22:50 Відповісти
Штати ГПУ, судів, ДБР, СБУ, НАБУ, САП, НАЗК, ДАСУ... А "кварталу", ОПЗЖ і дєрьмаківців не вистачає... Прилаштує - тільки дайте!
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02.02.2024 22:53 Відповісти
там яника хлопці все зайняли.....
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02.02.2024 22:59 Відповісти
У слові радники у Вас часом не запала клавіша з буквою «з» і вийшло слово радники?
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02.02.2024 22:54 Відповісти
Вибачте! Я дуже перепрошую.....
"З" западає.........
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02.02.2024 22:57 Відповісти
щоб Ви зрозуміли - напишу для Вас .....
80-90 радників ОПи - 3.14дараси .......
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02.02.2024 23:01 Відповісти
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02.02.2024 22:50 Відповісти
От цікаво якби у нас провели таку перевірку, наприклад, в ОП, то чи залишилось би там кому працювати, крім, можливо, прибиральниць?
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02.02.2024 22:52 Відповісти
залишився би завгосп ! У нього алібі - був в Ужгороді коли був кіпіш.....
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02.02.2024 22:55 Відповісти
так може він був русофілом дистанційно?
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02.02.2024 22:57 Відповісти
Кулібін підскаже.......
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02.02.2024 23:06 Відповісти
Слушна пропозиція. Хай заодне оцінять нашу Раду, КабМін, але почнуть нехай з ОПи, а потім оприлюднять коротенький перелік тих, хто чистий.
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02.02.2024 23:46 Відповісти
Важнее кто это будет делать! Да и поздно.
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03.02.2024 08:05 Відповісти
 
 