Уничтожены 9 из 14 вражеских "Шахедов", - Воздушные силы

В ночь на 3 февраля 2024 года противник атаковал 14 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" по направлениям: Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - Крым и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской обл. – РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командование Воздушных сил.

Как и минувшей ночью, значительную часть "шахедов" враг направил по объектам энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине.

"Мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены 9 вражеских БпЛА в пределах Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областей", - информируют в Воздушных силах.

Читайте: Россияне запустили ударные беспилотники – летят на Кировоградщину. В Сумской, Полтавской и Харьковской областях – ракетная опасность