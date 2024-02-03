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Уничтожены 9 из 14 вражеских "Шахедов", - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шахед

В ночь на 3 февраля 2024 года противник атаковал 14 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" по направлениям: Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - Крым и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской обл. – РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командование Воздушных сил.

Как и минувшей ночью, значительную часть "шахедов" враг направил по объектам энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине.

"Мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены 9 вражеских БпЛА в пределах Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областей", - информируют в Воздушных силах.

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а РЭБ сколько посадило ?
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03.02.2024 08:17 Ответить
 
 