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Знищено 9 із 14 ворожих "Шахедів", - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шахед

У ніч на 3 лютого 2024 року противник атакував 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з напрямків: Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - Крим та двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з Бєлгородської обл. - РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як і минулої ночі, значну частину "шахедів" ворог спрямував по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

"Мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 9 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей", - інформують у Повітряних силах.

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Автор: Ірина Дашківська
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а РЭБ сколько посадило ?
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03.02.2024 08:17 Відповісти
 
 