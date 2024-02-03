Знищено 9 із 14 ворожих "Шахедів", - Повітряні сили

У ніч на 3 лютого 2024 року противник атакував 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з напрямків: Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - Крим та двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з Бєлгородської обл. - РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як і минулої ночі, значну частину "шахедів" ворог спрямував по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

"Мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 9 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей", - інформують у Повітряних силах.

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