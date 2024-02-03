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Атака дронами на Юг: уничтожены 2 "Шахеда", попаданий не допущено
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Прошлой ночью враг направил дроны-камикадзе типа "Shahed-131/136" на Юг. Попаданий не зафиксировано.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.
"И снова с приходом ночи враг терроризировал разные регионы Украины дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136". Часть их направил и на юг", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что подразделениями противовоздушной обороны 2 БПЛА уничтожены в небе над Одесской и Николаевской обл.
Вражеские попадания, разрушения и пострадавшие не зафиксированы.
Что известно об атаке "Шахедов" в ночь на 3 февраля
Как информировали Воздушные силы, уничтожены 9 из 14 вражеских "Шахедов". В результате атаки дронов есть попадание на Днепропетровщине.
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alexandr shamov
показать весь комментарий03.02.2024 09:29 Ответить Мне нравится 1
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