РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4820 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
537 1
Николаевская область (1881) Одесская область (3106) дроны (2193)

Атака дронами на Юг: уничтожены 2 "Шахеда", попаданий не допущено

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

атака,шахедів

Прошлой ночью враг направил дроны-камикадзе типа "Shahed-131/136" на Юг. Попаданий не зафиксировано.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

"И снова с приходом ночи враг терроризировал разные регионы Украины дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136". Часть их направил и на юг", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что подразделениями противовоздушной обороны 2 БПЛА уничтожены в небе над Одесской и Николаевской обл.

Вражеские попадания, разрушения и пострадавшие не зафиксированы.

Что известно об атаке "Шахедов" в ночь на 3 февраля

Как информировали Воздушные силы, уничтожены 9 из 14 вражеских "Шахедов". В результате атаки дронов есть попадание на Днепропетровщине.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава богу и ППО !!!
показать весь комментарий
03.02.2024 09:29 Ответить
 
 