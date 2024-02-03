УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4762 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
537 1
Миколаївська область (1843) Одеська область (2488) дрони (2590)

Атака дронами на Південь: знищено 2 "Шахеди", влучань не допущено

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

атака,шахедів

Минулої ночі ворог спрямував дрони-камікадзе типу "Shahed-131/136" на Південь. Влучань не зафіксовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

"І знову з приходом ночі ворог тероризував різні регіони України дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136". Частину їх спрямував і на південь", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що підрозділами протиповітряної оборони 2 БпЛА знищено в небі над Одещиною та Миколаївщиною.

Ворожих влучань, руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

Що відомо про атаку "Шахедів" у ніч на 3 лютого

Як інформували Повітряні сили, знищено 9 із 14 ворожих "Шахедів". Внаслідок атаки дронів є влучання на Дніпропетровщині. 

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава богу и ППО !!!
показати весь коментар
03.02.2024 09:29 Відповісти
 
 