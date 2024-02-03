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Во второй раз за день в Украине была объявлена воздушная тревога: снова взлетал МиГ-31К (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
3 февраля второй раз за день по всей Украине была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
По состоянию на 13.03 актуальная карта тревог была такова:
По данным Воздушных сил, истребитель МиГ-31К взлетел с аэродрома Саваслейка.
По состоянию на 13.15 объявлен отбой тревоги.
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я не розумію "ванг" - якого бена ви щось стверджує.те? тільки Аллах знає що буде. або Міккі Маус, з такою ж вірогідністю
потім пісень щє послухали pause, а потім знову...