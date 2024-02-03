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Во второй раз за день в Украине была объявлена воздушная тревога: снова взлетал МиГ-31К (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сирена

3 февраля второй раз за день по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По состоянию на 13.03 актуальная карта тревог была такова:

Масштабна тривога

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По данным Воздушных сил, истребитель МиГ-31К взлетел с аэродрома Саваслейка.

 По состоянию на 13.15 объявлен отбой тревоги.
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Розвідка..значить будуть ракєти
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03.02.2024 13:17 Ответить
субота, значить Патрушев здохне.
я не розумію "ванг" - якого бена ви щось стверджує.те? тільки Аллах знає що буде. або Міккі Маус, з такою ж вірогідністю
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03.02.2024 13:37 Ответить
вообще не показатель,он каждый день летает.
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03.02.2024 13:51 Ответить
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03.02.2024 13:39 Ответить
іноді так радує коли два розовощокі пацани сидять і обговорють закон про мобілізацію...
потім пісень щє послухали pause, а потім знову...
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03.02.2024 13:41 Ответить
 
 