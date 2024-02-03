Во второй раз за день в Украине была объявлена воздушная тревога: снова взлетал МиГ-31К (обновлено)

3 февраля второй раз за день по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По состоянию на 13.03 актуальная карта тревог была такова:

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По данным Воздушных сил, истребитель МиГ-31К взлетел с аэродрома Саваслейка.

По состоянию на 13.15 объявлен отбой тревоги.