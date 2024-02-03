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Вдруге за день в Україні була повітряна тривога: знову злітав МіГ-31К (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сирена

3 лютого вдруге за день по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Станом на 13.15 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі актуальна карта тривог така: 

Відбій тривоги

Станом на 13.03 карта тривог була така:

Масштабна тривога

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 9 із 14 ворожих "Шахедів", - Повітряні сили

За даними Повітряних сил, винищувач МіГ-31К злетів з аеродрому Саваслейка.

Автор: Ірина Дашківська
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Розвідка..значить будуть ракєти
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03.02.2024 13:17 Відповісти
субота, значить Патрушев здохне.
я не розумію "ванг" - якого бена ви щось стверджує.те? тільки Аллах знає що буде. або Міккі Маус, з такою ж вірогідністю
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03.02.2024 13:37 Відповісти
вообще не показатель,он каждый день летает.
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03.02.2024 13:51 Відповісти
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03.02.2024 13:39 Відповісти
іноді так радує коли два розовощокі пацани сидять і обговорють закон про мобілізацію...
потім пісень щє послухали pause, а потім знову...
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03.02.2024 13:41 Відповісти
 
 