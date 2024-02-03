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Вдруге за день в Україні була повітряна тривога: знову злітав МіГ-31К (оновлено)
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3 лютого вдруге за день по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Станом на 13.15 оголошено відбій загрози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Наразі актуальна карта тривог така:
Станом на 13.03 карта тривог була така:
За даними Повітряних сил, винищувач МіГ-31К злетів з аеродрому Саваслейка.
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я не розумію "ванг" - якого бена ви щось стверджує.те? тільки Аллах знає що буде. або Міккі Маус, з такою ж вірогідністю
потім пісень щє послухали pause, а потім знову...