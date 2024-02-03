Вдруге за день в Україні була повітряна тривога: знову злітав МіГ-31К (оновлено)

3 лютого вдруге за день по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Станом на 13.15 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі актуальна карта тривог така:

Станом на 13.03 карта тривог була така:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 9 із 14 ворожих "Шахедів", - Повітряні сили

За даними Повітряних сил, винищувач МіГ-31К злетів з аеродрому Саваслейка.