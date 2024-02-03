Вражеская ракета сбита на Днепропетровщине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Криворожском районе Днепропетровской области уничтожена вражеская ракета.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"В Криворожском районе работала ПВО. Защитники уничтожили вражескую ракету", - написал он.
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Olexandr 510745b1
показать весь комментарий03.02.2024 16:35 Ответить Мне нравится 3
alexandr shamov
показать весь комментарий03.02.2024 16:36 Ответить Мне нравится 3
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