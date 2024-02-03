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Вражеская ракета сбита на Днепропетровщине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

В Криворожском районе Днепропетровской области уничтожена вражеская ракета.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В Криворожском районе работала ПВО. Защитники уничтожили вражескую ракету", - написал он.

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Тільки протринділи, що світло скрізь відновили, а ракета тут як тут. Хто цих дебілів за язик тягне?
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03.02.2024 16:35 Ответить
Та блин, вот уже сутки враг истязает малую родину, а ответки по членинграду до сих пор нет.
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03.02.2024 16:36 Ответить
 
 