Ворожу ракету знищено на Дніпропетровщині
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У Криворізькому районі Дніпропетровської області знищено ворожу ракету.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"У Криворізькому районі працювала ППО. Оборонці знищили ворожу ракету", - написав він.
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Olexandr 510745b1
показати весь коментар03.02.2024 16:35 Відповісти Мені подобається 3
alexandr shamov
показати весь коментар03.02.2024 16:36 Відповісти Мені подобається 3
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