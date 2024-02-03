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Дніпропетровщина (2399) ППО (1849) ракети (2837)

Ворожу ракету знищено на Дніпропетровщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

У Криворізькому районі Дніпропетровської області знищено ворожу ракету.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"У Криворізькому районі працювала ППО. Оборонці знищили ворожу ракету", - написав він.

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Автор: Наталя Джума
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Тільки протринділи, що світло скрізь відновили, а ракета тут як тут. Хто цих дебілів за язик тягне?
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03.02.2024 16:35 Відповісти
Та блин, вот уже сутки враг истязает малую родину, а ответки по членинграду до сих пор нет.
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03.02.2024 16:36 Відповісти
 
 